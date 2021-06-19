Preselection Day на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan
© Виктор Магдеев
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Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: в Алматы выбирают лучших брейкеров

На танцполе в творческом пространстве "ДОМ" на Барибаева, 36 было жарко! Более 50 участников со всего Казахстана сражались за право биться в финале Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2021.
Автор Надежда Пляскина
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Брейкинг отличается от других дисциплин дружеской атмосферой, которая обычно царит на площадке. Здесь нет ощущения соперничества. Все как раз наоборот. Участники подбадривают друг друга, дают советы, а именитые судьи могут запросто танцевать с начинающими брейкерами.
Кстати, о судьях! На казахстанском сайфере судьбу чемпионского титула в этом году решают B-Boy Menno, B-Boy Uzeerock и B-Boy Yan. Во время джем-сессий и своих выходов судьи неслабо зажгли!
B-Boy Menno
B-Boy Menno
© Виктор Магдеев
B-Boy UzeeRock
B-Boy UzeeRock
© Виктор Магдеев
Теперь участникам, прошедшим отборы, предстоит сразиться за путевку на мировой финал Red Bull BC One, который пройдет в Польше.
B-Boy Amir
B-Boy Amir
© Виктор Магдеев
– Сегодня легко выступил, – отмечает известный B-Boy KILLA KOLYA – Просто вышел, даже ни о чем не думая. Рад, что прошел в финал.
B-Boy AMIR прилетел на турнир из Москвы. Его выступление впечатлило многих.
– Я родом из Петропавловска, просто давно живу в Москве, – рассказывает Amir. – Танцую 12 лет. Специально не готовился, но вложил в танец всю энергию. Теперь цель – выиграть поездку на мировой финал.
B-Boy PIPA родом из Риддера, но сейчас живет в Алматы. Брейкингом занимается с 1998 года.
– Каждое состязание – это опыт, но при этом всегда волнуюсь, – признался танцор. – Red Bull BC One – один из крупных турниров и естественно, каждый танцор мечтает попасть на него. Конкуренция в этот раз была серьезная. Ребята растут профессионально и это радует. Теперь надо показать в финале все, на что способен.
После завершения отборов мы узнали у B-Boy Menno, как он оценивает уровень казахстанских брейкеров.
– В целом отбор очень порадовал. Классно, что казахстанские B-Boys креативно подходят к исполнению, у каждого есть свои фишки. Мне интересно посмотреть, что покажут финалисты, – отметил Menno.
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
© Виктор Магдеев
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
© Виктор Магдеев
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
© Виктор Магдеев
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
© Виктор Магдеев
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
© Виктор Магдеев
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1
© Виктор Магдеев
ТОП-16 B-Boys
  • B-Boy AMIR
  • B-Boy CREATE
  • B-Boy UKROP YO
  • B-Boy ADELIGHT
  • B-Boy MIRZO
  • B-Boy KROT
  • B-Boy SHADR
  • B-Boy PIPA
  • B-Boy KALMIUS VOLT
  • B-Boy YEAR
  • B-Boy ANT
  • B-Boy LIGHT JOE
  • B-Boy BAMBUCHA
  • B-Boy KILLA KOLYA
  • B-Boy DUNK
  • B-Boy SERJ
Preselection Day на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan
Preselection Day на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan
© Виктор Магдеев
ТОП-8 B-GIRLS (wild cards)
  • B-Girl CLOVER
  • B-Girl SAYORA
  • B-Girl SMAGAZZ
  • B-Girl ZARINA
  • B-Girl SAULE
  • B-Girl DAUKA
  • B-Girl ZYOKA
  • B-Girl IRA
Red Bull BC One Cypher Kazakhstan пройдет 20 июня.
Присоединяйся к трансляции на Facebook и YouTube, и следи за баттлами в прямом эфире. Начинаем в 18.00!
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