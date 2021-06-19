Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: в Алматы выбирают лучших брейкеров

Брейкинг отличается от других дисциплин дружеской атмосферой, которая обычно царит на площадке. Здесь нет ощущения соперничества. Все как раз наоборот. Участники подбадривают друг друга, дают советы, а именитые судьи могут запросто танцевать с начинающими брейкерами.

Кстати, о судьях! На казахстанском сайфере судьбу чемпионского титула в этом году решают B-Boy Menno, B-Boy Uzeerock и B-Boy Yan. Во время джем-сессий и своих выходов судьи неслабо зажгли!

B-Boy Menno © Виктор Магдеев

B-Boy UzeeRock © Виктор Магдеев

Теперь участникам, прошедшим отборы, предстоит сразиться за путевку на мировой финал Red Bull BC One, который пройдет в Польше.

B-Boy Amir © Виктор Магдеев

– Сегодня легко выступил, – отмечает известный B-Boy KILLA KOLYA – Просто вышел, даже ни о чем не думая. Рад, что прошел в финал.

B-Boy AMIR прилетел на турнир из Москвы. Его выступление впечатлило многих.

– Я родом из Петропавловска, просто давно живу в Москве, – рассказывает Amir. – Танцую 12 лет. Специально не готовился, но вложил в танец всю энергию. Теперь цель – выиграть поездку на мировой финал.

B-Boy PIPA родом из Риддера, но сейчас живет в Алматы. Брейкингом занимается с 1998 года.

– Каждое состязание – это опыт, но при этом всегда волнуюсь, – признался танцор. – Red Bull BC One – один из крупных турниров и естественно, каждый танцор мечтает попасть на него. Конкуренция в этот раз была серьезная. Ребята растут профессионально и это радует. Теперь надо показать в финале все, на что способен.

После завершения отборов мы узнали у B-Boy Menno, как он оценивает уровень казахстанских брейкеров.

– В целом отбор очень порадовал. Классно, что казахстанские B-Boys креативно подходят к исполнению, у каждого есть свои фишки. Мне интересно посмотреть, что покажут финалисты, – отметил Menno.

Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1 © Виктор Магдеев Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1 © Виктор Магдеев Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1 © Виктор Магдеев Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1 © Виктор Магдеев Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1 © Виктор Магдеев Red Bull BC One Cypher Kazakhstan: день 1 © Виктор Магдеев

ТОП-16 B-Boys

B-Boy AMIR

B-Boy CREATE

B-Boy UKROP YO

B-Boy ADELIGHT

B-Boy MIRZO

B-Boy KROT

B-Boy SHADR

B-Boy PIPA

B-Boy KALMIUS VOLT

B-Boy YEAR

B-Boy ANT

B-Boy LIGHT JOE

B-Boy BAMBUCHA

B-Boy KILLA KOLYA

B-Boy DUNK

B-Boy SERJ

Preselection Day на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Виктор Магдеев

ТОП-8 B-GIRLS (wild cards)

B-Girl CLOVER

B-Girl SAYORA

B-Girl SMAGAZZ

B-Girl ZARINA

B-Girl SAULE

B-Girl DAUKA

B-Girl ZYOKA

B-Girl IRA

Red Bull BC One Cypher Kazakhstan пройдет 20 июня.

Присоединяйся к трансляции на Facebook и YouTube , и следи за баттлами в прямом эфире. Начинаем в 18.00!