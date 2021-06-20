Мастер-классы от судей Red Bull BC One Cypher Kazakhstan

У казахстанских танцоров была уникальная возможность отточить свои навыки и потренироваться вместе с опытными брейкдансерами.

Yan ответил на вопросы брейкеров © Виктор Магдеев

Мастер-класс каждого B-Boy длился полтора часа. За это время Menno, Uzeerock и Yan показали крутые движения и концепции, поделились советами и ответили на вопросы молодых танцоров.

Мы тоже не остались в стороне и решили узнать у Menno, Uzeerock'a и Yan'a, чему они успели обучить танцоров за эти полтора часа.

B-Boy Yan на мастер-классе © Виктор Магдеев

B-Boy Yan про концепции и ритм:

"На мастер-классе я показывал концепции, которые могут быть интереснее, чем заучивание движений. Любую концепцию можно адаптировать под себя, под свой опыт и уровень. Еще мы поработали над ритмикой танца. Многие B-Boy обычно парятся больше за технику, чем за ритмику. На мой взгляд должен быть баланс. Ведь в первую очередь брейк -- это танцы, а не акробатика или гимнастика. Я хотел донести до всех танцоров, что за основу нужно взять ритм и уже на нее накидывать техническую часть, то есть сами движения."

Мастер-класс от B-Boy Uzeerock © Виктор Магдеев

Мастер-класс B-Boy Uzeerock получился очень информативным, поэтому пришедшим танцорам остается применить эти знания в деле и развиваться. Как сказал Uzeerock, он лишь "дал зернышко, а дальше все зависит от вас".

"Мне захотелось поделиться советами с точки зрения судьи. У меня достаточно большой опыт в судействе, а ошибки танцоров одни и те же -- нет уверенности и не хватает ритма. Именно поэтому на классах я учил ритмике, тому, какой она бывает и как под нее двигаться. Также рассказал про важность креатива и поделился простой формулой для создания своего движения, я называю ее "юнити стайл". Это объединение двух классических движений или своего движения с классикой."

Uzeerock объяснил, что такое "юнити стайл" © Виктор Магдеев

"И еще один важный момент, о котором тоже говорил на мастер-классе -- дыхание. Когда вы дышите сам танец длится дольше. Дыхание очень важная составляющая любого танца и об этом нельзя забывать. Волнуешься перед выступлением? Успокойся и дыши. А еще рассказал про то, что нужно искать свой стиль и обращать внимание на то, какой ты есть. Определись с этим и внедряй свой стиль в танец", -- поделился Uzeerock.

МК от B-Boy Menno © Виктор Магдеев

B-Boy Menno хотел отличиться от Yan'a и Uzeerock'a: "На воркшопе я постарался показать свое видение танцев. Я хотел дать "инструменты" с помощью которых танцоры смогут создать что-то свое, объединяя разные направления."

Брейкдансеры на мастер-классе © Виктор Магдеев

Все трое судей подчеркнули хороший уровень и активное развитие казахстанских брейкдансеров.