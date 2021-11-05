B-Boy Amir прошел в мировой финал Red Bull BC One

В Шекспировском театре в Гданьске, Польша, 4 ноября, более 50 брейкеров со всего мира собрались вместе, чтобы сразиться за последние восемь мест в финале Red Bull BC One.
Red Bull BC One – крупнейшее и самое престижное одиночное соревнование по брейкингу в мире. Каждый год тысячи брейкеров соревнуются за возможность выступить на мировом финале. 16 би-боев и 16 би-герлс получают право на участие в решающей битве на сцене Red Bull BC One, но только один из них становится чемпионом.
Попасть в список 16 лучших би-боев и би-герлс могут только финалисты последнего отборочного баттла Red Bull BC One Last Chance Cypher. Остальные 12 мест займут приглашенные брейкеры с wildcards, выбранные из числа лучших B-Boys и B-Girls на международной сцене.
Турнир Last Chance Cypher прошел на высочайшем уровне. Судить было очень сложно
Борьба получилась напряженной и жаркой, ведь на польской сцене боролись победители национальных турниров Red Bull BC One Cypher, а значит – лучшие в своих странах. Судили би-боев и би-герлс в этот раз такие ветераны брейкинга, как B-Girls Roxy и Karima, а также B-Boys Machine, Hong 10 и Jey. Судьям порой приходилось нелегко, и лишь один голос оказывался решающим.
“Турнир Last Chance Cypher прошел на высочайшем уровне. Это было фантастическое событие, заставившее меня даже понервничать. Судить было очень сложно. Было много красочных ближних схваток”, – делится впечатлениями судья отборочного сайфера Last Chance Cypher би-герл Roxy из Великобритании.
Несмотря на высокий уровень всех участников, судьи сделали свой выбор. Среди лучших четырех би-боев, которые прошли в финал мирового чемпионата Red Bull BC One, оказался и B-Boy Amir из Казахстана!
Родом из Петропавловска, а ныне проживающий в России, Амир прочно закрепил свое имя на международной арене с момента победы в сольной битве Legits Blast в Праге в 2020 году, а затем в турнирах Unbreakable и Red Bull BC One Cypher Kazakhstan в 2021 году. Но брейкинг в жизни казахстанского би-боя появился задолго до громких побед. Как рассказывал Амир в своем интервью, танцевать он начал с 2009 года в команде Predatorz Crew, которую представляет и по сей день.
Благодаря непредсказуемому, музыкальному и жесткому стилю брейкинга B-Boy Amir поразил как судей, так и своих соперников на Last Chance Cypher в Польше. Победив вначале би-боя Morris из США, затем би-боя Pac Pac из Франции, Амир столкнулся в финальной битве с Nori – японским би-боем и четырехкратным участником мирового финала Red Bull BC One.
Взяв инициативу в свои руки, B-Boy Amir сразу пошел в наступление и захватил танцпол, стоило Dj Scream поставить новый бит. Сочетание оригинальных переходов, пауэр-мувс и фризов однозначно заставили понервничать опытного японца на протяжении всех трех раундов решающего баттла.
С перевесом всего в один голос в итоге победителем Red Bull BC One Last Chance Cypher стал би-бой Nori. Но, несмотря на финальную схватку, B-Boy Amir вошел в топ-16 лучших брейкеров планеты, которые сразятся в мировом финале Red Bull BC One. Вместе с Амиром и Nori, право на проход в финал заработали и полуфиналисты – би-бои Lee (Нидерланды) и Johnny Fox (Испания).
По окончании соревнований, Амир поделился своими впечатлениями: “Лучшим моментом для меня сегодня вечером в Last Chance Cypher была моя первая битва с би-боем Morris. Это было мощно, больше про чувства, а не о брейкинге”. Продолжая о своем выступлении, Амир добавил: “Мое преимущество в выносливости – я тренируюсь по 10 раундов каждый день, каждый завтрак со своими друзьями по команде и моими учениками”.
Среди девушек также развернулась напряженная борьба за Мировой финал. Казахстан в этом году представляла B-Girl Sayora – ученица казахстанского би-боя Killa Kolya, финалиста Red Bull BC One – 2019. Sayora встретилась в первом раунде с ветераном брейкинг-сцены – би-герл Ayumi, трехкратной участницей мирового финала Red Bull BC One. Несмотря на опытную соперницу, би-герл Sayora следовала за флоу и показала стиль на польской сцене, сочетая оригинальные пауэр-мувс и переходы.
Но, по решению судей далее прошла би-герл Ayumi, которая в итоге и стала победительницей Red Bull BC One Last Chance Cypher. Вместе с японкой в финал также прошли B-Girls Fanny (Франция), Stefani (Великобритания) и Vavi (Россия).
Теперь восемь финалистов Red Bull BC One Last Chance Cypher, вместе с 12 приглашенными би-бойс и би-герлс с wildcards, встретятся в мировом финале Red Bull BC One.
Повтор трансляции Red Bull BC One Last Chance Cypher можно посмотреть здесь.
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МИРОВЫЕ ФИНАЛИСТЫ RED BULL BC ONE – 2021
TOP 16 БИ-ГЕРЛС:
- Sidi (Греция)
- San Andrea (Франция)
- Madmax (Бельгия)
- Paulina (Польша)
- Ami (Япония)
- Logistx (США)
- Kastet (Россия)
- Yell (Южная Корея)
- Luma (Колумбия)
- Ram (Япония)
- Carito (Аргентина)
- Nadia (Россия)
- Ayumi (Япония)
- Fanny (Франция)
- Stefani (Великобритания)
- Vavi (Россия)
TOP 16 БИ-БОЕВ:
- Sunni (Великобритания)
- Zoopreme (Дания)
- Lagaet (Франция)
- Thomaz (Польша)
- TawfiQ (Нидерланды)
- Xak (Испания)
- Wild Jerry (Беларусь)
- Shigekix (Япония)
- Phil Wizard (Канада)
- Flea Rock (США)
- Bart (Бразилия)
- Gun (Россия)
- Nori (Япония)
- Amir (Казахстан)
- Lee (Нидерланды)
- Johnny Fox (Испания)