B-Boy Amir прошел в мировой финал Red Bull BC One

Борьба получилась напряженной и жаркой, ведь на польской сцене боролись победители национальных турниров Red Bull BC One Cypher, а значит – лучшие в своих странах. Судили би-боев и би-герлс в этот раз такие ветераны брейкинга, как B-Girls Roxy и Karima, а также B-Boys Machine,

и Jey. Судьям порой приходилось нелегко, и лишь один голос оказывался решающим.