Готов зажечь вместе с лучшими танцорами со всего мира? Тогда читай наш материал и сохраняй ссылки на прямые трансляции.

Готов зажечь вместе с лучшими танцорами со всего мира? Тогда читай наш материал и сохраняй ссылки на прямые трансляции.

Готов зажечь вместе с лучшими танцорами со всего мира? Тогда читай наш материал и сохраняй ссылки на прямые трансляции.

— это самое крупное в мире соревнование по брейкингу, которое позволяет победителям принять участие в Red Bull BC One World Final даже если в стране победителя не проходит Red Bull BC One Cypher.

Red Bull BC One E-Battle — это самое крупное в мире соревнование по брейкингу, которое позволяет победителям принять участие в Red Bull BC One World Final даже если в стране победителя не проходит Red Bull BC One Cypher.

Red Bull BC One E-Battle — это самое крупное в мире соревнование по брейкингу, которое позволяет победителям принять участие в Red Bull BC One World Final даже если в стране победителя не проходит Red Bull BC One Cypher.

B-BOYS: ТОП-16

B-GIRLS: TOP-16