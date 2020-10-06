Лучшие брейкеры мира сразятся в онлайн-битве!
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Рассказываем все о Red Bull BC One E-Battle: ТОП-16
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Red Bull BC One E-Battle — это самое крупное в мире соревнование по брейкингу, которое позволяет победителям принять участие в Red Bull BC One World Final даже если в стране победителя не проходит Red Bull BC One Cypher.
Более 800 брейкеров подали заявки на участие в Red Bull BC One E-Battle 2020 и только лучшие попали в ТОП-16, включая нашего соотечественника – казахстанца Николая Черникова, aka Killa Kolya.
B-BOYS: ТОП-16
- Австрия: The Wolfer
- Франция: Noe
- Казахстан: Killa Kolya
- Нидерланды: Tawfiq
- Россия: Kosto, Gun, Jamal, CYGA
- Южная Корея: vero, noodle, Milhouse
- Испания: Xak, JohnnyFox
- Тайвань: fusheng
- Великобритания: nastyray, icey ives
B-GIRLS: TOP-16
- Беларусь: Kotya
- Бельгия: Madmax
- Бразилия: Nathana
- Канада: KONATSU
- Китай: ying zi, baby ball
- Колумбия: Luma
- Франция: Carlota
- Германия: Jilou
- Япония: AYU, KAEDE
- Россия: Art, Nadia
- Южная Корея: Yell
- Великобритания: Stefani
- США: Snap1
Би-бой Killa Kolya рассказал нам про формат E-battle:
"Я вижу только плюсы в таком формате. В различных онлайн-баттлах я начал участвовать с сентября и одним из них оказался E-battle. Мне понравился формат тем, что он мотивирует. Сейчас не хватает реальных баттлов и бывает так, что совсем нет вдохновения, но онлайн-баттл помогает продолжить тренировки и повышать свой уровень."
Что даст победа в Е-battle?
Впервые в истории Red Bull BC One победители Red Bull BC One E-Battle получат в качестве приза гарантированное место в лайн-апе World Final 2021.
"Победа мне даст возможность принять участие в Мировом BC One, – отмечает Killa Kolya. – А еще победителю достанется диджейская вертушка из лимитированной коллекции с логотипом Red Bull BC One. Это очень крутая вещь, которая поможет мне начать свою деятельность в музыкальном направлении."
Расписание live-трансляций следующих этапов Red Bull BC One E-Battle 2020?
- 10 октября: Баттл среди ТОП-16 в 00:00 (по времени Нур-Султана).
- 17 октября: Четвертьфинала, ТОП-8 в 00:00 (по времени Нур-Султана).
- 24 октября: Полуфинал и Финал в 00:00 (по времени Нур-Султана).
Где смотреть трансляцию Red Bull BC One E-Battle 2020?
Трансляцию Red Bull BC One E-Battle можно посмотреть на странице соревнования или в приложении Red Bull TV.
Лайвы также будут доступны на канале Red Bull BC One Youtube и Red Bull BC One Facebook.
Мы с нетерпением ждем следующих этапов, болеем за Killa Kolya и желаем ему удачи!