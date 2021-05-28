Клифф-дайвинг
Клифф-дайвинг 2021: новое десятилетие, новые локации, новые условия
Мировая серия Red Bull Cliff Diving возвращается в сезоне 2021 и пройдет в шести захватывающих местах.
После самого долгого перерыва в истории мировая серия Red Bull Cliff Diving вступает в новое десятилетие. В 2021 году соревнования претерпели три важных изменения: в календарь добавлены четыре новые локации, в списке участников появилась самая юная спортсменка соревнований, а мужчины и женщины теперь выступают на равных.
Хай-дайверам, в числе которых действующие чемпионы – австралийка Рианна Иффланд и выступающий теперь за Францию Гэри Хант, предстоит прыгать в воду с высоты более 20 метров, развивая скорость свыше 85 км/ч.
Абсолютная сосредоточенность, совершенное мастерство и полный контроль собственного тела -- все это обязательные требования к спортсменам, ведущим борьбу за трофей Короля Кахекили. В октябре 2021 года будут объявлены имена нового чемпиона и чемпионки мировой серии. Ими станут хай-дайверы, чьи навыки поразят судей на шести этапах сезона, которые пройдут в живописнейших местах: как в исторических городах, так и на фоне природных ландшафтов.
В этом году этапы Red Bull Cliff Diving дебютирует во французском Сен-Рафаэле, в столице Норвегии Осло и на мысе Даунпатрик-Хед на северо-западе Ирландии. Финал также пройдет в абсолютно новом месте -- заключительный этап сезона примет столица Азербайджана Баку.
Хай-дайверы покажут свои феноменальные умения и фантастические прыжки с высоты 27 метров у мужчин и 21 метра у женщин в уже полюбившихся болельщикам Мостаре в Боснии и Герцеговине и городке Полиньяно-а-Маре на юге Италии.
Спустя 21 месяц после предыдущих соревнований по погружению в воду, в июне участники открывают мировую серию прыжками с высоты, в три раза превышающей высоту олимпийской вышки на французской Ривьере.
На мысе Драмон, расположенном недалеко от деревни Сен-Рафаэль, являющейся природным заповедником, спортсмены будут прыгать в воду со скалы. На этом этапе рекордсмен по количеству титулов и действующий чемпион серии Гэри Хант будет впервые в карьере защищать цвета французского флага.
После ярко-красных скал Лазурного берега спортсмены отправятся в самую северную точку на карте сезона-2021. В августе столица Норвегии Осло впервые примет этап мировой серии. 24 участника будут прыгать со здания Национального оперного театра, напоминающего по форме айсберг и расположенного на берегу залива Осло-фьорд.
Настоящая классика ждет болельщиков в середине сезона на экваторе в Боснии и Герцеговине -- уже шестой год подряд площадкой для прыжков станет Старый мост в Мостаре, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прыжки в освежающую воду реки Неретвы воздадут дань уважения местным традициям хай-дайвинга.
В сентябре участники мировой серии будут впервые прыгать со скалистого мыса Даунпатрик-Хед в Ирландии. Здесь природные факторы могут сыграть важную роль в распределении призовых мест.
Предпоследняя остановка мировой серии пройдет на юге Италии в Полиньяно-а-Маре. В месте, где дома вырастают прямо из скал, а соревнования прыгающих в Адриатическое море спортсменов также привычны и любимы, как и традиционные блюда итальянской кухни.
Терраса частного дома на отвесном утесе уже семь раз за последние одиннадцать лет становилась площадкой для умопомрачительных прыжков. Именно там Алессандро Де Роуз отпраздновал свою первую победу в 2017 году. Действующие чемпионы Рианна Иффланд и Гэри Хант были коронованы здесь в 2018 году, а колумбийка Мария Паула Кинтеро стала самой молодой спортсменкой, поднявшейся на пьедестал почета в 2019 году.
Чествовать новых чемпионов Red Bull Cliff Diving впервые в истории будут в столице Азербайджана Баку. Это будут первые соревнования мировой серии в помещении: заключительный этап сезона пройдет в крупнейшем торговом центре страны Deniz Mall, который славится своей необычной архитектурой и бассейном диаметром 12 метров. Это будет особенный финал.
В 2021 году начинается новая эпоха в истории мировой серии: теперь у мужчин и женщин будет равное число постоянных участников сезона, а соревнования для них будут проводиться в едином формате.
Восьмикратный чемпион мировой серии Гэри Хант и в этом году считается фаворитом соревнований. Однако спортивный директор турнира, четырехкратный олимпийский чемпион Грег Луганис уверен, что конкуренция у него будет серьезной, поскольку его давние соперники не сдают позиций, а новички все чаще занимают призовые места по итогам отдельных этапов.
Непросто придется и непобедимой Рианне Иффланд, ведь в списке постоянных участниц сезона теперь значатся еще и колумбийка Мария Паула Кинтеро (она стала первой спортсменкой до 20 лет, получившей статус постоянного участника) и немка Ирис Шмидбауэр.
Борьба за славу в Мировой серии Red Bull Cliff Diving 2021 года снова станет вызовом только для лучших.
Календарь Мировой серии Red Bull Cliff Diving на 2021 год
- 12 июня -- Сен-Рафаэль, Франция
- 14 августа -- Осло, Норвегия
- 28 августа -- Мостар, Босния и Герцеговина
- 12 сентября -- Даунпатрик-Хед, Ирландия
- 26 сентября -- Полиньяно-а-Маре, Италия
- 16 октября -- Баку, Азербайджан