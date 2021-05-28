Терраса частного дома на отвесном утесе уже семь раз за последние одиннадцать лет становилась площадкой для умопомрачительных прыжков. Именно там

Алессандро Де Роуз

отпраздновал свою первую победу в 2017 году. Действующие чемпионы Рианна Иффланд и Гэри Хант были коронованы здесь в 2018 году, а колумбийка

Мария Паула Кинтеро

стала самой молодой спортсменкой, поднявшейся на пьедестал почета в 2019 году.