В воскресенье в творческом пространстве "ДОМ" на Барибаева, 36 собрались поклонники прекрасного и необычного. Здесь прошла экспозиция холодильников, которые за 24 часа превратились в арт-объекты.

– По реакции зрителей и художников можно сказать, что проект удался. И это самое главное, – отмечает куратор Red Bull Curates: Canvas Cooler Дмитрий DMN . – Мы собрали мастеров разных направлений и стилей, и это позволило создать интересный проект. Каждая работа достойна восхищения.

Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 в Алматы © Виктор Магдеев

Десять казахстанских художников в очередной раз показали, что фантазия творческого человека безгранична. По условиям проектам им нужно было за 24 часа преобразить барный холодильник Red Bull.

Но не просто трансформировать его в арт-объект, а еще и учесть особенности того заведения и пространства, в котором холодильник будет представлен.

На выставке глаза разбегались от разнообразия стилей и жанров, идей и креатива. Посетители с интересом разглядывал необычные экспонаты, а авторы работ с удовольствием раскрывали "секреты преображения" своих творений.

На выставке Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев

Известный мастер граффити, участник команды Repas Andrew трансформировал холодильник в объемную скульптуру.

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– На жеребьевке мне выпал ресторан быстрого питания Black Star Burger. Те, кто бывал там, знают, что тема рэпа – одна из фокусных в концепции заведения. У всех официантов на руках татуировки, а если нет татушки, то персонал носит специальные тату-рукава. Именно это я и взял за основу своей работы, – рассказывает Andrew. – Идея пришла еще на жеребьевке, а потом я побывал в ресторане и появилась вся картинка будущего арт-объекта. У моего холодильника есть "руки", которые я сделал из пластика. Для отдельных деталей использовал ПВХ, который гнул феном. В проекте Red Bull Curates: Canvas Cooler я участвовал второй раз и прошлый опыт оказался очень полезным. К примеру, что холодильник и детали лучше шкурить -- тогда краска и детали лучше держатся. Результатом доволен, в 2014 году я просто рисовал на холодильнике, в этот раз поиграл с объемом.

Работа Andrew для ресторана Black Star Burger © Виктор Магдеев

Графическому дизайнеру и иллюстратору Дарье Лазарчук (творческий псевдоним dotidrop ) выпала тема эстетики Алма-Аты 70-х годов.

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– Мы с мужем Ильей Никитиным – он тоже художник – любим тему советской Алма-Аты. Поэтому когда на жеребьевке нам выпал ресторан Good Evening Alma-Ata, который в интерьере придерживается концепции 70-х годов, очень обрадовались, – рассказывает Дарья. – Мы решили трансформировать холодильник в здание. Посмотрели в интернете, как выглядели дома того времени, распечатали фасад в 3D, а по бокам нарисовали два мурала. На одной стороне надпись "На Капчагай", на другой -- "Космос покорен". В 70-х годах такие лозунги встречались повсеместно.

Огромный интерес вызвало творчество главного шляпника страны, известного художника Севы Демидова. Он создал холодильник Voyager.

– Я люблю путешествовать, поэтому в своей работе отразил это. Мне выпала сеть кофеен Marrone Rosso, поэтому в голове было много идей, но в одно утро пришло понимание, что я сделаю холодильник-странник. На стенках можно увидеть карты, кораблики, почтовые марки, схемы. Конечно, я не мог обойтись без волшебной шляпы, которую создал специально для проекта. Нужно надеть ее, загадать желание на путешествия, и оно обязательно сбудется, – заверил Сева.

Работа Севы Демидова для сети кофеен Marrone Rosso © Виктор Магдеев

Отметим, что желающих примерить шляпу было немало!

На выставке Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев

Яркий "Робот-цыпленок" получился у известной художницы, иллюстратора, дизайнера Мими Ильницкой. Как отметила Мими в своем инстаграм-аккаунте, ее вдохновил сериал "Любовь, смерть и роботы" от Netflix.

Мими Ильницкая на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев

– Изначально была другая идея, но на жеребьевке мне выпал ресторан быстрого питания COCO, поэтому концепт поменялся в корне. Я побывала в заведении, прочувствовала атмосферу, попробовала кухню и в итоге родилась идея создать "Робота-цыпленка". Причем мой холодильник "пережил апокалипсис" – он ржавел и протекал, но сохранил энергию. Это был мой первый опыт работы с баллончиками для граффити. Также впервые я состарила металл. Это был вызов для меня. Надеюсь, я его выдержала достойно. Мне понравился опыт, который я получила и компания, в которой творила.

Работа Мими Ильницкой для ресторана COCO © Виктор Магдеев

Мурат Дильманов – известный карикатурист, иллюстратор украсил холодильник сюжетами на тему японского искусства шибари.

Мурат Дильманов на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев Мурат Дильманов на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев Мурат Дильманов на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев

– За основу я взял классическую графическую технику. Использовал глубокие яркие цвета – красный, черный и белый. Моя работа отправится в бар Repas, поэтому я решил украсить его искусством шибари. Проект Red Bull Curates: Canvas Cooler очень понравился. Атмосфера замечательная, компания художников собралась классная, в общем получил эстетического наслаждение от участия.

Работа Мурата Дильманова для бара Repas © Виктор Магдеев Работа Мурата Дильманова для бара Repas © Виктор Магдеев Работа Мурата Дильманова для бара Repas © Виктор Магдеев

Дизайнер Станислав Липский решил с головой "окунуться" в подводный мир.

– Гастро-бар Ustreria, который мне достался на жеребьевке, делится на две зоны: фасфуд и ресторан. Поэтому у меня на одной стороне холодильника изображены Жак-Ив Кусто и яркий подводный мир, на другой – осьминог. Кстати, изначально вместо осьминога я планировал другую картинку, но в процессе грунт немного отошел, и рисунок был испорчен. В общем, пришлось повозиться, но результатом доволен.

Работа Станислава Липского для гастро-бара "Ustreria" © Виктор Магдеев Работа Станислава Липского для гастро-бара "Ustreria" © Виктор Магдеев Станислав Липский на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев

Талантливый тату-мастер Ксения Внуковская "погрузила" зрителей в бесконечность космоса.

Ксения Внуковская на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев Ксения Внуковская на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев Ксения Внуковская на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев

– Мне достался первый IT-Бар Kaz Hack Stan, который находится в Нур-Султане. Посетить его, к сожалению, я не смогла, – пообщалась с создателями по телефону. Была очень рада, что это IT-бар, моя тематика космоса зашла на "ура", – делится Ксения. – Правда, до последнего не было четко сформулированной идеи и буквально в процессе я придумывала сюжет. Обстановка на площадке была очень творческой и это заряжало энергией. Спасибо ребятам за помощь и поддержку!

Работа Ксении Внуковской для IT-Бара Kaz Hack Stan © Виктор Магдеев

Тату-мастер Александр Каргополов , как и обещал, создал "тату-холодильник".

Александр Каргополов на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев Александр Каргополов на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев Александр Каргополов на Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев

– Я привык работать с кожей и знаю, сколько времени требуется для того, чтобы нанести тот или иной рисунок. На металле не работал, да и баллончик в руках не держал с 2017 года, поэтому не до конца доволен результатом, – признается Александр. – Мне достался ресторан неоказахской кухни Tarih и тот стиль, в котором я рисую, было легко внедрить в концепцию заведения. Спасибо всем художникам за помощь и советы. В следующий раз учту все нюансы и думаю, работа будет круче.

Работа Александра Каргополова для ресторана Tarih © Виктор Магдеев Работа Александра Каргополова для ресторана Tarih © Виктор Магдеев Работа Александра Каргополова для ресторана Tarih © Виктор Магдеев

Мастер многих стилей и направлений, таких как граффити, стрит-арт, диджитал-рисование, коллажирование Дима Shady создал холодильник для бара "Бармаглот".

– Сюжет родился в процессе, – признался Дима. -- "Бармаглот" -- это целый мир со своей философией, поэтому я оттолкнулся от этого. Очень понравилась атмосфера, в которой мы работали -- ценный и яркий опыт.

Работа Димы Shady для бара "Бармаглот" © Виктор Магдеев

Одной из популярных работ для фотосессий стал холодильник, над которым работал Борис Климов.

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-- Мне выпал Blue Bar в "ДОМе" на Барибаева, 36. Здесь любят неоновую подсветку, музыку punk disko. Я решил сфокусироваться на теме музыки, которую в баре очень ценят, поэтому у меня большая пластинка на заднем плане и на ее фоне элементы игры Vice City, -- рассказывает Борис. – Я проработал много вариантов, но в итоге остановился на этом сюжете. Не мудрил, но постарался сделать интересно. Мне потребовалось больше времени, чтобы создать объемные фигуры из картона и бумаги. Результатом доволен, хотя если бы заново делал, то некоторые технические моменты изменил бы. Понравилось ощущение творческой тусовки и взаимопомощи. Ребята с радостью откликались на какие-то просьбы, делились советами и делом. Хочется, чтобы таких творческих проектов было больше, -- они очень вдохновляют.

Работа Бориса Климова для Blue Bar © Виктор Магдеев

Старания Бориса не остались незамеченными. По результатам голосования на выставке его работа получила приз зрительских симпатий.

На выставке Red Bull Curates: Canvas Cooler 2021 © Виктор Магдеев