10 художников, 24 часа и безграничный креатив. В Алматы во второй раз пройдет проект Red Bull Curates: Canvas Cooler . Участникам предстоит трансформировать мини-холодильник в предмет искусства.

Red Bull Curates: Canvas Cooler в Пакистане, 2018 год © Kamran Rasheed / Red Bull Content Pool

Придуманный в 2008 году в Бристоле Red Bull Curates: Canvas Cooler сразу стал популярным среди креативщиков во всем мире.

Семь лет назад алматинские художники тоже приняли участие в необычном международном творческом марафоне. Результат впечатлил и участников, и зрителей. В этом году проект обещает стать еще интереснее.

22 и 23 мая в пространстве "ДOM" на Барибаева десять отечественных мастеров самых разных направлений и стилей "выплеснут" свой креатив на белые стенки холодильников Red Bull.

– У художников будет полная творческая свобода в выборе материалов, техники исполнения, тематики. Лимитировано лишь время создания шедевра – 24 часа, -- рассказывает куратор проекта Дмитрий DMN . – По окончанию проекта холодильники займут свое место в 10 разных заведениях и творческих пространствах Алматы.

Дмитрий DMN © Фото из личного архива

Список участников казахстанского проекта впечатляет. Каждый из них уже давно вышел за рамки классического понимания искусства.

Мими Ильницкая © Фото из личного архива

Мими Ильницкая -- художник, иллюстратор, дизайнер. Ее картины завораживают и удивляют, а разноплановость творчества восхищает.

– Быков Red Bull можно интерпретировать шаманскими обрядами кочевников, которые придавали сил, – говорит художница. – У меня есть серия картин "Зодиаки номадов" и как раз месяц май иллюстрирует огромный як с национальными украшениями. Быки -- символ богатства, так что будет много золота и мистики.

Сева Демидов © Фото из личного архива

Творчество Севы Демидова невозможно уместить в один или несколько терминов. Он и художник, и Артизиан, и Шляпник, и Волшебник. Его творения неподвластны концепциям, традициям и стандартам, поэтому они всегда восхищают и делают людей счастливее.

– В свое время я расписывал верблюдов, лошадей, которые сейчас стоят по всему Алматы, – улыбается Сева. – Я люблю экспериментировать и открывать новые грани творчества. Хорошо, что сейчас появляется все больше интересных проектов для художников. Я планирую неформально подойти к выполнению задания.

Andrew © Фото из личного архива

Andrew – участник известной команды граффитистов Repas . Его работы украшают здания не только в Казахстане, но и в России, Кыргызстане, Таиланде, Нидерландах, Франции и других странах.

– Я участвовал в Red Bull Curates Canvas Cooler в 2014 году и тогда получил отличный опыт, – отметил Andrew. – Позже в одном из алматинских баров видел свою работу. Стильно смотрелось. С идеей пока не определился. Надо посмотреть место, где холодильник будет стоять и тогда, думаю, фантазия забурлит. Я занимаюсь граффити, поэтому буду верен своему стилю, но готов экспериментировать.

Ксения Внуковская © Фото из личного архива

Ксения Внуковская – талантливый тату-мастер. Ее любимая тема – космос.

– Я творю в разных техниках и с разными материалами, – говорит Ксения. – Расписываю витрины, одежду, обувь. Десять лет работала дизайнером. Сейчас занимаюсь тату, потому что в этой отрасли есть куда расти. Что жду от проекта Red Bull Curates Canvas Cooler? Нового опыта и интересного креатива.

Мурат Дильманов © Фото из личного архива

Мурат Дильманов – известный карикатурист, иллюстратор. Автор многих скандальных картин, а также изображений Алматы на магнитах, бокалах, стикерах, плакатах, футболках и даже плитках шоколада.

– Я много чего расписывал, но вот холодильник в качестве полотна будет впервые, -- комментирует Мурат. – Над идеей еще не думал, но точно буду держаться своей стилистики. Уверен будет весело и интересно.

Борис Климов © Фото из личного архива

Борис Климов занимается изготовлением фигур из картона и называет себя Cardboardist . Окончил архитектурно-строительный университет и должен был заниматься интерьером и экстерьером зданий, но решил круто изменить свою судьбу. Сегодня он лепит собственный мир из гофрокартона.

– Это будет мой первый опыт участие в таком проекте, – признается Борис. – Самое главное придумать идею и сделать что-то оригинальное и интересное с точки зрения творчества. Думаю, попрошу кого-нибудь из друзей художников помочь мне добавить цвета на холост. В любом случаи это новый опыт, новые знакомства и возможность покреативить.

Дарья Лазарчук и Илья Никитин © Фото из личного архива

Иллюстратора Дарью Лазарчук в творческой среде знают под ником dotidrop . Она автор милых пинов (значков), которые можно использовать в качестве аксессуаров.

– По образованию я графический дизайнер и художник. Семь лет проработала в рекламных агентствах, – рассказывает Дарья. – Сейчас я фрилансер и все свободное время посвящаю реализации творческих идей. Помимо пинов создаю стикеры с авторскими иллюстрациями. В основном участвую в дизайнерских конкурсах. Мне стало интересно получить новый опыт, поэтому приняла приглашение от Red Bull. Мы будем работать в паре с мужем Ильей Никитиным, он тоже художник. От проекта жду творческого веселья.

Александр Каргаполов © Фото из личного архива

Александр Каргаполов – тату-мастер. По образованию маркетолог, а в душе – художник, поэтому выбрал творческий путь.

– Рисую с детства. Татуировками занимаюсь с 2007 года. В подобных проектах не участвовал, поэтому решил восполнить этот пробел. Идей пока нет, но поскольку я художник узкого профиля, то точно могу сказать, что это будет "тату- холодильник", – смеется Александр.

Станислав Липский © Фото из личного архива

Дизайнер Станислав Липский работает в компании по благоустройству города спортивными и детскими площадками. Параллельно занимается графикой, как компьютерной, так и традиционной.

– Мне понравился формат проекта, поэтому решил принять участие. Это отличная возможность себя показать и повзаимодействовать с другими художниками, дизайнерами, – отметил Станислав.

Дима shady © Фото из личного архива

Дима shady реализует свои творческие идеи в разных направлениях. Занимается граффити, стрит-артом , диджитал-рисованием, коллажированием.

– У меня большой опыт в расписывании массы различных объектов, включая и холодильники, – говорит Дима. – Проект Red Bull Curates: Canvas Cooler обещает много положительных эмоций и нового опыта.

Весь день 22 мая художники будут работать над своими "полотнами". А 23 мая все желающие смогут увидеть ставшие арт-объектами холодильники. Выставка отроется в 16.00.