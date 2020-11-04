Red Bull Dance Your Style 2020: покажи, кто главный на танцполе
Уличные танцы перемещаются в виртуальный мир – на платформу TikTok
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В этом году Red Bull Dance Your Style пройдет в цифровом формате! У тебя есть уникальная возможность продемонстрировать всему миру свой талант, а у зрителей, как и прежде, – шанс оценить участников и определить победителя. Все, что нужно и зрителям, и участникам – просто скачать приложение TikTok.
Red Bull Dance Your Style – это международное соревнование для представителей самых разных дисциплин – хип-хопа, поппинга, локинга, брейкинга, вакинга и других креативных направлений, история которых началсь далеко за пределами классических танцевальных студий.
С 2018 года Red Bull Dance Your Style является международной площадкой для представителей стрит данса и дает возможность танцорам показать свое мастерство и креативность в баттлах формата "один на один".
В 2019 году мировой финал Red Bull Dance Your Style прошел в Париже, в историческом здании Гранд-аль в парке Ла-Виллет. Он стал настоящей кульминацией серии танцевальных баттлов - 65 сражений, прошедших в 30 странах мира!
Что нужно для участия в Red Bull Dance Your Style Challenge 2020
- Шаг 1. Создать аккаунт в TikTok (если у тебя его еще нет).
- Шаг 2. Загрузить свое 30-секундное танцевальное видео под песню Get Loose Now - Black Eyed Peas. Обязательно отметить @RedBullDance и использовать хэштег #redbulldanceyourstyle. Внимание! Видео необходимо загрузить до 15 ноября!
- Шаг 3. На этом этапе в дело включаются судьи и выбирают 8 танцоров, танцоров, которые в финале сразятся с отобранными участниками – обладателями Wild Card. Победителя в финале определят зрители с помощью голосования на платформе TikTok.
- Шаг 4. Старт народного голосования! С 25 ноября по 13 декабря все зрители могут проголосовать за любимого танцора на странице @RedBullDance. Победителю Red Bull Dance Your Style Challenge гарантировано место в финале Red Bull Dance Your Style World Final 2021 года!
Судьи
Оценивать участников будут авторитетнейшие люди на международной танцевальной арене:
Маджид Кессаб - хип-хоп танцор, преподаватель и хореограф из Германии.
Ибуки Имата - японская вакинг фристайлерша и мировой перфомер.
Леон "Kida the Great" Бернс - американский хип-хоп танцор, актер и победитель "So You Think You Can Dance".
Покажи миру, на что ты способен
"Уличные танцы – они абсолютно настоящие и являются вдохновением для других танцевальных стилей. Сквозь призму уличных танцев можно увидеть личность каждого танцора и его эмоции. В одном стиле могут танцевать сразу несколько человек, но у всех этих танцоров будет разная интерпретация. И это что-то по-настоящему волшебное!", - говорит Кессаб, также известный как Магилла. "У многих танцоров нет возможности путешествовать и демонстрировать свои навыки. Зато теперь каждый желающий сможет показать всему миру, на что он способен! Такая возможность дает шанс всем танцорам стать частью большого события, не покидая пределы своего дома."
Вспомним Red Bull Dance Your Style 2019 в Казахстане
- 16 лучших танцоров страны соревновались в формате "один на один" за путевку на Мировой финал в Париже.
- Победителя в каждом раунде выбирали зрители, голосуя прямо с трибун.
- Танцоры полностью импровизировали – придумывали танцевальные движения на ходу, подстраиваясь под заданный музыкальный трек.
- Победителем стал 18-летний Богдан Берлов.
Если у тебя остались вопросы по поводу загрузки видео или правил участия, загляни на сайт www.redbulldanceyourstyle.com.
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