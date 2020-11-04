Red Bull Dance Your Style 2020: покажи, кто главный на танцполе

В этом году Red Bull Dance Your Style пройдет в цифровом формате! У тебя есть уникальная возможность продемонстрировать всему миру свой талант, а у зрителей, как и прежде, – шанс оценить участников и определить победителя. Все, что нужно и зрителям, и участникам – просто скачать приложение TikTok.

В этом году Red Bull Dance Your Style пройдет в цифровом формате! У тебя есть уникальная возможность продемонстрировать всему миру свой талант, а у зрителей, как и прежде, – шанс оценить участников и определить победителя. Все, что нужно и зрителям, и участникам – просто скачать приложение TikTok.

В этом году Red Bull Dance Your Style пройдет в цифровом формате! У тебя есть уникальная возможность продемонстрировать всему миру свой талант, а у зрителей, как и прежде, – шанс оценить участников и определить победителя. Все, что нужно и зрителям, и участникам – просто скачать приложение TikTok.

Что нужно для участия в Red Bull Dance Your Style Challenge 2020

Судьи

Покажи миру, на что ты способен