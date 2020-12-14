Киран родился в Эссексе, Англия и танцует с 13 лет. Свой первый урок по уличным танцам он получил во время поездки в Гонконг, а после, Киран изучал танцевальные видео на YouTube. Вскоре молодой танцор получил свою первую настоящую танцевальную работу, сыграв роль в фильме об уличных танцах. С тех пор Киран прокатился по всему миру благодаря различным баттлам и выступлениям. Он дошел до полуфинала в

Britain’s Got Talent

и даже выступал в мюзикле

London’s West End

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