Dance

Британский танцор победил на Red Bull Dance Your Style

© Kieran Lai
"Нереальные" движения Кирана Лая просто покорили зрителей. Танцор выиграл Red Bull Dance Your Style Challenge и стал новой танцевальной сенсацией на TikTok.
Автор Айжан Нурпеисова/Trish MedalenОпубликован
"Я люблю показывать свои способности и танцевать перед толпой под музыку, которая мне нравится", - говорит 24-летний Киран. "Я чувствовал, что платформа Red Bull Dance Your Style подходит мне."
Kieran Lai на Red Bull Dance Your Style UK 2019
Kieran Lai на Red Bull Dance Your Style UK 2019
© Red Bull Content Pool
Киран родился в Эссексе, Англия и танцует с 13 лет. Свой первый урок по уличным танцам он получил во время поездки в Гонконг, а после, Киран изучал танцевальные видео на YouTube. Вскоре молодой танцор получил свою первую настоящую танцевальную работу, сыграв роль в фильме об уличных танцах. С тех пор Киран прокатился по всему миру благодаря различным баттлам и выступлениям. Он дошел до полуфинала в Britain’s Got Talent и даже выступал в мюзикле London’s West End.
В 2019 году Киран принял участие в национальном британском выпуске Red Bull Dance Your Style.
"Из-за того, что я уже участвовал в британском предварительном этапе и добрался до полуфинала, мне очень хотелось принять участие в этом году. Я чувствовал, что близок к победе."
Все танцевальные баттлы 2020 года в основном проводились в онлайн и Red Bull Dance Your Style не стал исключением. Впервые соревнования по уличным танцам проводились в TikTok. Танцоры со всего мира отправляли свои видео для участия в соревнованиях. А Киран смог стать обладателем wildcard, благодаря своему мастерству и опыту. Он стал одним из восьми профессиональных танцоров, которые представляли восьмерку лучших.
Киран и его "иллюзорные танцевальные формы"
Киран и его "иллюзорные танцевальные формы"
© Red Bull Content Pool
"Сражения на платформе TikTok в этом году были в новинку и полезным опытом!", - говорит Киран с восторгом. "Было приятно видеть поддержку моих подписчиков в виде комментариев и голосов."
Киран любит танцевать сразу в нескольких стилях. Поппинг, таттинг и вейвинг – его фавориты, также он практикует анимацию, крамп, локинг, хип-хоп и многое другое. Свой стиль он описывает, как "иллюзорные танцевальные формы", потому что, по его словам, его цель - двигаться так, чтобы движения "не казались реальными".
Киран признает, что его победа на TikTok тоже казалась немного нереальной. Чтобы попасть в финальный раунд, ему пришлось сразиться с итальянцем Tonini, затем с двумя высококлассными профи - корейцем Dassy и бельгийцем Anane the Dancer.
"Уровень соревнований в этом году был на высоте! Я соревновался с танцорами, которых очень уважаю. Меня радовал сам факт того, что я попал в финал. А затем я превзошел свои ожидания", - делится Киран.
Киран демонстрирует вейвинг на Red Bull Dance Your Style UK 2019
Киран демонстрирует вейвинг на Red Bull Dance Your Style UK 2019
© Red Bull Content Pool
Танцором, стоящим между Кираном и победой, была Лин, 18-летняя участница из Японии. Ее движения и стиль завоевали сердца зрителей на TikTok.
Для финального 30-секундного видео оба танцора выбрали локации на улице. Киран танцевал на краю Темзы, а Лин на фоне массивной каменной стены. После трех дней голосования, Киран завоевал свою корону. За него проголосовали 79% зрителей.
Теперь новый чемпион останется в центре внимания до мирового финала Red Bull Dance Your Style World Final, который пройдет в 2021 году.
"Я так рад победе! С нетерпением жду соревнований в 2021 году и надеюсь, что зрители снова будут чувствовать мою энергию."