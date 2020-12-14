Британский танцор победил на Red Bull Dance Your Style
© Kieran Lai
"Нереальные" движения Кирана Лая просто покорили зрителей. Танцор выиграл Red Bull Dance Your Style Challenge и стал новой танцевальной сенсацией на TikTok.
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"Я люблю показывать свои способности и танцевать перед толпой под музыку, которая мне нравится", - говорит 24-летний Киран. "Я чувствовал, что платформа Red Bull Dance Your Style подходит мне."
Киран родился в Эссексе, Англия и танцует с 13 лет. Свой первый урок по уличным танцам он получил во время поездки в Гонконг, а после, Киран изучал танцевальные видео на YouTube. Вскоре молодой танцор получил свою первую настоящую танцевальную работу, сыграв роль в фильме об уличных танцах. С тех пор Киран прокатился по всему миру благодаря различным баттлам и выступлениям. Он дошел до полуфинала в Britain’s Got Talent и даже выступал в мюзикле London’s West End.
В 2019 году Киран принял участие в национальном британском выпуске Red Bull Dance Your Style.
"Из-за того, что я уже участвовал в британском предварительном этапе и добрался до полуфинала, мне очень хотелось принять участие в этом году. Я чувствовал, что близок к победе."
Все танцевальные баттлы 2020 года в основном проводились в онлайн и Red Bull Dance Your Style не стал исключением. Впервые соревнования по уличным танцам проводились в TikTok. Танцоры со всего мира отправляли свои видео для участия в соревнованиях. А Киран смог стать обладателем wildcard, благодаря своему мастерству и опыту. Он стал одним из восьми профессиональных танцоров, которые представляли восьмерку лучших.
"Сражения на платформе TikTok в этом году были в новинку и полезным опытом!", - говорит Киран с восторгом. "Было приятно видеть поддержку моих подписчиков в виде комментариев и голосов."
Киран любит танцевать сразу в нескольких стилях. Поппинг, таттинг и вейвинг – его фавориты, также он практикует анимацию, крамп, локинг, хип-хоп и многое другое. Свой стиль он описывает, как "иллюзорные танцевальные формы", потому что, по его словам, его цель - двигаться так, чтобы движения "не казались реальными".
Киран признает, что его победа на TikTok тоже казалась немного нереальной. Чтобы попасть в финальный раунд, ему пришлось сразиться с итальянцем Tonini, затем с двумя высококлассными профи - корейцем Dassy и бельгийцем Anane the Dancer.
"Уровень соревнований в этом году был на высоте! Я соревновался с танцорами, которых очень уважаю. Меня радовал сам факт того, что я попал в финал. А затем я превзошел свои ожидания", - делится Киран.
Танцором, стоящим между Кираном и победой, была Лин, 18-летняя участница из Японии. Ее движения и стиль завоевали сердца зрителей на TikTok.
Для финального 30-секундного видео оба танцора выбрали локации на улице. Киран танцевал на краю Темзы, а Лин на фоне массивной каменной стены. После трех дней голосования, Киран завоевал свою корону. За него проголосовали 79% зрителей.
Теперь новый чемпион останется в центре внимания до мирового финала Red Bull Dance Your Style World Final, который пройдет в 2021 году.
"Я так рад победе! С нетерпением жду соревнований в 2021 году и надеюсь, что зрители снова будут чувствовать мою энергию."