Подопечные Hobbita стали победителями Red Bull Flick – 2021

Red Bull Flick – игровой режим Counter Strike: Global Offensive, специально разработанный для турнира от Red Bull. Особенность турнира заключается в командной игре (2 на 2 игрока), где команде для победы необходимо удержать точку.

Соревнование привлекло в этом году немало любителей и поклонников игры. В отборе участвовали несколько десятков различных команд на обновленных виртуальных аренах в мире будущего.

Участник команды Major Academy – ARSPOWER © Фото из архива Major Academy

Оригинальное соревнование по Counter Strike: Global Offensive от компании Red Bull собрало несколько десятков различных команд, которые по итогам квалификации определили четверку участников финала. Решающие битвы подарили немало интересных эпизодов, креативных решений и проявлений высокого скилла казахстанских геймеров.

Виртуальные битвы проходили на специально созданной карте с антуражем в стиле киберпанк. Футуристичность арены и особенности ее схемы добавляли изюминки каждой перестрелке.

Red Bull Flick City Palace © Red Bull Red Bull Flick Control Room © Red Bull Red Bull Flick Digital Archives © Red Bull Red Bull Flick Sky Platform © Red Bull Wi-nG:5 Lobby © Red Bull Playoff map 1: Wi-nG:5 Dex © Red Bull Playoff Map 2: Wi-nG:5 Flux © Red Bull Playoff Map 3: Wi-nG:5 T3L-P0RT © Red Bull

Следуя формату, две команды из двух геймеров должны были захватить и удержать ключевую точку в течение 45 секунд. При этом у стрелков было определенное количество жизней, а оружие приходилось подбирать по всей карте.

Финальные битвы объединили четыре коллектива. Если третье место оказалось в активе THE, с игроками под никами defizer и sm1lez, а четвертое досталось AC DL SOLLARS – с Fiaba и Goodlikee в составе, то за единственную путевку в следующий этап развернулась нешуточная борьба.

Коллектив Major Academy (подопечные Абая Hobbit Хасенова), за который играли геймеры с никами ARSPOWER и ShirAX , очень уверенно прошел весь финальный путь. В решающем противостоянии они устроили ожесточенную перестрелку с isvomp1e и Alef из коллектива Barys. Комментаторский тандем отечественных экспертов Drenotur и Tsunami восхищался каждым ярким разменом, клатчами и бесконечными "хед-шотами".

После победы в аккаунте академии появилось поздравление для ребят с победой, а сам Хасенов репостнул на свою страничку и похвалил своих подопечных.

Один из лучших игроков турнира ARSPOWER после соревнования не скрывал эмоций: "Впечатления от турнира шикарные, карты необычные, со своими "фишками", это дополняло интерес к игре. Очень крутые эмоции испытывали во время игры. Наши первые шаги на пути в про уровень киберспорта".

Один из победителей турнира – ShirAX © Фото из архива Major Academy

"После победы нас поздравил Абай Хасенов. Мы – ученики его академии и работаем под руководством тренера Артема Mersik Галабурды. Я сижу за компьютером с детства, играл еще в CS 1.6, о CS:GO узнал во время релиза игры, но поигрывать начал в 2017-2018 гг., задумываться о про сцене начал примерно полтора года назад. С ShirAX познакомились в академии. Занимаемся уже 4 месяца. Мои кумиры в игре: s1mple, Hobbit, Ax1Le", – отметил киберспортсмен.

А вот его напарник, геймер под ником ShirAX, напротив, до недавнего времени даже не задумывался о профессиональной карьере в киберспорте.

Один из победителей турнира – ARSPOWER © Фото из архива Major Academy

"В CS:GO начал поигрывать с самого релиза, то есть когда брат в нее играл, он давал и мне чуть-чуть покатать. Аккаунт же мне создали в далеком 2016 году, и я так по чуть-чуть и играл, но потом брат забрал аккаунт для участия в турнире. Позже в 2018 году я создал свой аккаунт, на котором сейчас и играю. Мои кумиры в CS: Furiousss, electronic, Ax1le", – поделился игрок.

Благодаря своей победе в национальном турнире Red Bull Flick ученики Абая Хасенова представят Казахстан в закрытых международных онлайн-квалификациях. В итоге лишь восемь лучших команд отправятся на LAN-финал в Хельсинки, который пройдет с 19 по 21 ноября 2021 года.

Здесь им предстоит сразиться не только с любителями из других стран, но и восемью командами профессиональных киберспортсменов. Одним из звездных дуэтов турнира станут Никола Niko Ковач и его двоюродный брат Неманья huNter из команды G2 Esports. Наши парни планируют пройти все этапы и добраться до Гранд-финала состязания.

Отметим, что призовой фонд Международного Гранд-финала турнира Red Bull Flick - 50 000 евро.