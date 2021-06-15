Red Bull Formation: приключения по пустынным трассам Юты

В этом году Red Bull Formation стартовал 23 мая в Вирджинии. Сессия завершилась в начале июня и это значит, что пора вспомнить и вместе пережить все события одной невероятной недели!

Начало пути

Как только солнце садится за красные каньоны в Вирджинии, штат Юта, вся суета участников Red Bull Formation тоже проходит. Для восьми участников и их бригад наступает время размышлений.

За эти дни сразу стало ясно, что вынужденный перерыв в работе нисколько не повлиял на настроение райдеров, которые собрались, чтобы открыть новую эру женского фрирайда.

Райдеры на собрании спортсменов перед прохождением трассы © Re Wikstrom

Восемь лучших спортсменок со всего мира -- Ханна Бергеманн , Камила Ногейра , Кейси Браун , Ч елси Кимбалл , Джесс Блевитт , Сэм Сориано , Ваеа Вербек и Винни Армстронг -- с 23 мая находились на склоне горы.

Время посмотреть курс © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Участникам соревнований снова помогали команды, в которые вошли одни из самых опытных спортсменов в мире экшн-спорта: Мишель Паркер, Бруклин Белл, Кристин Норман, Лекси Дюпон, Джексон Риддл и Карсон Сторч. Они обеспечили дополнительный уровень поддержки и наставничества на соревнованиях.

Бесконечные возможности трассы © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Винни Армстронг и Джесс Блевитт рассматривают потенциальную линию для езды © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"В этом году трасса немного больше, так что у нас гораздо больше возможностей для работы", -- сказала Бергеманн после осмотра трассы. "Кроме того, она немного длиннее, это усложнит ее прохождение, но также позволит нам быть более креативными. С таким дополнительным пространством для работы я планирую в этом году построить большую трассу и добавить в нее больше элементов, и это меня очень радует."

Ханна Бергеманн с диггерами Бруклин Белл и Кристин Норманн © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

После завершения группового планирования и сессий поддержки, участники и их команды отправились на прогулку по территории. Каждый райдер представлял, как он будет преодолевать дистанцию.

Кимбалл и Кайя Дженсен во время планирования трассы на Red Bull Formation © Catherine Aeppel

"В этот раз всем сразу понятно, во что они ввязываются", -- сказала Бергеманн после завершения прохода. "В первый год мы не были уверены. Это был наш первый раз, когда мы строили здесь полные линии, поэтому мы осторожничали, чтобы не откусить больше, чем можем прожевать. В этом году все хотят пойти дальше."

01 Время копать

После трехдневных раскопок трассы у восьми фрирайдеров был один день на отдых, прежде чем снова вернуться на трассу.

Место проведения Red Bull Formation 2021 -- площадка для воображения © Re Wikstrom

"Мое первое впечатление от курса в этом году -- я просто потрясена тем, как далеко продвинулись девушки за такой короткий промежуток времени", -- говорит Мишель Паркер, которая в этом году работает диггером и состоит в бригаде поддержки. "То, что мы сейчас строим, намного больше, чем в первый год -- просто невероятно видеть, как мы прогрессируем."

Главное - это командная работа © Catherine Aeppel

Мишель Паркер, Брок Крауч и Диллон Лемарр на Red Bull Formation © Re Wikstrom

Челси Кимбалл дала полную волю своему воображению.

"Челси строит совершенно новый элемент, и меня это сразу привлекло", -- говорит Паркер, которая провела большую часть своих первых дней на трассе, копая для Кимбалл.

"Здесь, в этой части страны, мы обычно воскрешаем множество старых линий. Но Челси увидела на всех этих участках что-то, что ее вдохновило, и нашла территорию, на которой никогда раньше не было построек. Создать что-то новое там, где никогда ничего не строилось? Это эпично."

В этом году нет ограничений на линии, которые могут строить спортсмены © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Особенность Кимбалл -- огромный даунхилл, расположенный в середине горы на контест-трассе. Это настоящий фрирайдный объект, огромный по масштабу и техничности. Для пущей убедительности, потратив несколько дней на строительство этого совершенно нового участка, команды диггеров решили добавить разрыв в каньоне после спуска.

Линия Челси Кимбалл © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

02 Тестирование линий и прохождение трасс

Неделя, проведенная за разведкой, копанием и настройкой, окупаются невероятно зрелищными сессиями на горных велосипедах.

Чтобы покататься, нужно сначала поднять велосипед на склон горы © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Поднявшись наверх, Ханна Бергеманн готовится проехать часть своей линии © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Во время тренировки Бергманн, Браун и Сориано катались в верхней части трассы и после нескольких попыток полностью справились со своей частью.

Браун и Бергеманн обсуждают падение в "The Ovary" © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Я определенно боролась с несколькими демонами там, наверху", -- сказала Браун после завершения верхней части своей линии. "Но я так рада, что смогла пройти эту часть."

Кейси Браун заходит в The Ovary © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Меня трясет", -- поделилась Сориано, которая также попала на коварную верхнюю часть сразу после Кейси. "Но я рада, что справилась с этим."

Джесс Блевитт и Винни Армстронг © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Вербек, Ногейра и Кимбалл также работали на более высоких участках выбранных ими линий. Группа диггеров, наставников и сотрудников разразилась радостными возгласами, когда они прибили свои участки.

Челси Кимбалл проехала идеально по этой линии хребта © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Я работала над своим дабл-дропом, но услышала, что едет Челси и побежала посмотреть", -- сказала Бергеманн. "Это было действительно круто, что-то по-настоящему новое."

Ваеа Вербек выше на своей линии © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

После неожиданного возвращения на трассу Армстронг и Блевитт начали работать над своими лучшими сторонами, воспользовавшись кратковременным ослаблением ветра.

Джесс Блевитт © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

03 Последний день катаний

Предвкушение всей недели вылилось в день эпических линий сверху вниз. Для спортсменов это была последняя возможность сорвать большой куш перед завершением Red Bull Formation.

Ками Ногейра © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Первой стала Ханна Бергеманн, которая показала мастер-класс на своей линии. После первоначального тестирования средней части площадки Бергеманн заехала на самую вершину. Ее заезд, вкллючающий два двойных переворота, был крутым и техничным. И это вселило уверенность в других атлетов.

Линия Ханны Бергеманн была крутой © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Она действительно задала тон", -- сказала Кэти Холден, одна из организаторов и основателей Red Bull Formation. "Это подтолкнуло девушек к тому, чтобы полностью владеть своими линиями."

Бергеманн прекрасно выполнила свои двойные перевороты © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Второй стала Челси Кимбалл, которая оказалась единственной спортсменкой, создавшей совершенно новый элемент на трассе -- прыжок с трамплина между каньонами. Все сложилось удачно, скорость и ветер сопутствовали райдеру и она показала незабываемый заезд.

"Она придумала этот элемент, построила его и проехала. Она сделала то, ради чего приехала", -- прокомментировала Ваеа Вербек.

Разрыв каньона и Челси Кимбалл © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

"Я действительно считаю, что выполнила все, что хотела сделать на Red Bull Formation", -- сказала Ками Ногейра. "А именно -- выйти из зоны комфорта и сделать что-то эпическое."

Бесстрашие и целеустремленность -- это все об участницах Red Bull Formation © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Red Bull Formation становится только больше и лучше © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Хотя Formation -- это сотрудничество, а не соревнование, у спортсменов была возможность проголосовать за участника, который олицетворяет ценности Red Bull Formation: лидерство, умение вдохновить других, достигая совершенства на трассе и за ее пределами.

В итоге награда досталась несравненой Ханне Бергеманн.

Всегда приятно получать признание от своих коллег-спортсменов © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

"Больше всего я горжусь тем, что езжу так, чтобы вселять уверенность другим", -- подчеркнула Бергманн.

Спортсмены, диггеры и наставники Red Bull Formation 2021 © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool