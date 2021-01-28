Red Bull Illume Image Quest возвращается

Жюри будет оценивать работы по 10 категориям, о которых мы расскажем уже скоро. Но будет категория абсолютно для всех участников, поэтому отмечай в своем календаре даты подачи заявки (

с 1 марта по 31 июля 2021 года

) и готовь свои самые эпичные снимки!