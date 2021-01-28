Red Bull Illume Image Quest возвращается
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Готовь лучшие экстремальные и приключенческие фотографии – крупнейший в мире фотоконтест Red Bull Illume Image Quest возвращается!
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Прошлый год заставил нас замедлиться и отложить приключения в дальний ящик. Но от этого новый 2021 год и Red Bull Illume Image Quest – самый крупный международный конкурс экстремальной фотографии, становятся еще более долгожданными!
Поэтому готовь свои самые креативные и вдохновляющие фотоснимки и отмечай у себя календаре следующие даты.
Свою лучшую работу ты сможешь отправить с 1 марта по 31 июля 2021 года на сайт redbullillume.com. Участие бесплатно и подать заявку может любой желающий – от профессионала до любителя. Главное – снимок должен быть про экстрим или приключения, в котором ты покажешь эмоции, креатив или целую историю.
Твою работу будут оценивать 50 фоторедакторов и цифровых экспертов со всего мира. Они выберут финалистов, а затем уже определят победителей по 10 категориям и одного главного победителя, которые будут объявлены на церемонии награждения в ноябре 2021.
Тебя ждут не только призы, но и титул победителя Red Bull Illume 2021. Кроме этого, все работы финалистов в 20222 году будут представлены на международных выставках. Твоей работой будут восхищаться и вдохновляться люди со всего мира!
Жюри будет оценивать работы по 10 категориям, о которых мы расскажем уже скоро. Но будет категория абсолютно для всех участников, поэтому отмечай в своем календаре даты подачи заявки (с 1 марта по 31 июля 2021 года) и готовь свои самые эпичные снимки!
А пока вдохновляйся лучшими работами 2019 года и смотри работы победителей Red Bull Illume прошлых лет на redbullillume.com.
Подробнее о конкурсе:
Red Bull Illume – это крупнейший в мире конкурс экстремальной и приключенческой фотографии. В нем участвуют фотографы со всего мира и показывают свои самые эпичные и креативные работы об эмоциях спортсменов, приключениях, образе жизни и культуре.
В 2019 году для участия в конкурсе было подано рекордное количество снимков – 59551! Фотографы со всего мира приняли участие в 10 категориях, о которых можно узнать здесь.
В 2020 году мы провели специальный Red Bull Illume Special Image Quest в Instagram, в котором добавили новую категорию Storytale, посвященную творческому использованию Instagram Stories. Победителей и их работы смотри здесь.