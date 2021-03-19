Прием заявок на Red Bull Illume Image Quest 2021 открыт!
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Мы ждем твои лучшие экстремальные и приключенческие фотографии.
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Red Bull Illume Image Quest – крупнейший в мире фотоконтест экстремальной фотографии. В 2019 году конкурс побил все рекорды, приняв 59 551 заявку!
И теперь ты снова можешь удивить мир своей лучшей работой – Red Bull Illume Image Quest возвращается в 2021 году c 10 категориями для участия. Выбирай категорию, создавай свой шедевр и присылай нам лучший экстремальный снимок! Участие бесплатное и подать заявку может любой желающий – от профессионала до любителя.
Как участвовать в Red Bull Illume Image Quest 2021?
1. Выбери свою категорию для участия
- Masterpiece by SanDisk: твой лучший фотошедевр, который подчеркнет твои художественное мастерство, личные достижения и неповторимый стиль.
- Emerging: категория предназначена для молодых талантов. Заявки принимаются только от фотографов в возрасте 25 лет и младше. Покажи нам свой лучший снимок!
- Energy от Red Bull Photography: фотография, которая передает энергию, скорость и силу спортсменов.
- Creative: в этой категории мы ждем креативные снимки, обработанные в цифровом редакторе или фотолаборатории. Это открытая категория, поэтому включай воображение и создавай свои креативные шедевры.
- Innovation by EyeEm: ищи необычный ракурс, играй со светом, пробуй новые идеи съемки. Покажи свою уникальность через фото, какое еще никто никогда не видел прежде!
- Playground: в этой категории важны не только спортсмены, но и пейзажи и ландшафты, которые их окружают в процессе.
- Lifestyle by COOPH: включай творческий подход и покажи лайфстайл, музыку и культуру, которые окружают экстремальные и активные виды спорта.
- RAW от Leica: твои лучшие снимки прямиком из камеры – без кадрирования, без обработки, без фильтра.
- Best of Instagram by Lenovo: в этой категории важна фотография или видео продолжительностью до 60 секунд в Instagram, в которых ты покажешь эпичный момент в экстремальных и активных видах спорта.
- Photo Story: новая категория в Red Bull Illume Image Quest 2021! Расскажи свою историю через фотографии в виде слайд-шоу от 30 секунд до 3 минут.
Узнай больше о категориях и смотри лучшие работы здесь.
2. Проверь свою работу перед регистрацией
Ты можешь отправить до 10 работ в каждой категории, но один и тот же снимок может участвовать максимум в двух категориях. И не забывай, что жюри будет оценивать твои работы с технической стороны, композиции, художественной подачи и общем качестве снимка. Выбирай для конкурса свои лучшие снимки!
3. Подай заявку
Отправляй свои работы в выбранной категории на redbullillume.com, а также в Instagram – с 1 марта по 31 июля 2021 года.
В Instagram будут приниматься работы в категории Best of Instagram by Lenovo. Для этого тебе необходимо:
- Иметь открытый профиль для просмотра на протяжении всего фотоконтеста Red Bull Illume Image.
- Отметить на своей конкурсной работе профиль @redbullillume и поставить хэштег #rbi21submission.
Кто и как будет оценивать работы?
Жюри из 50 известных фоторедакторов и фотоэкспертов выберет 56 финалистов, 11 победителей в категориях и 1 абсолютного победителя, которые будут объявлены на церемонии награждения победителей в ноябре 2021 года.
Работы, представленные в категории Best of Instagram By Lenovo будут оцениваться каждый месяц. Сначала – внутренним жюри Red Bull Illume, которое выберет 5 лучших фотографий и 5 видео, и которые станут официальными полуфиналистами Red Bull Illume в данной категории. После они будут выставлены на голосование сообщества на redbullillume.com, в результате чего будет определен 1 победитель в месяц за фотографию и 1 – за видео. Победители месяца автоматически становятся официальными финалистами Red Bull Illume.
Что ждет победителей?
Кроме того, что финалисты будут объявлены на международной церемонии награждения, но они еще и получат ценные призы. Среди них: новая техника от Lenovo и карты памяти от SanDisk, а также фотокамеры от Leica, стильная одежда и аксессуары для фотографов от COOPH.
Также, все работы финалистов будут представлены на международных фотовыставках по всему миру в 2022 году. Твоей лучшей работой будут восхищаться и вдохновляться люди со всего мира!
Вдохновляйся лучшими работами прошлых лет и отправляй свои экстремальные и приключенческие шедевры на Red Bull Illume.