Прием заявок на Red Bull Illume Image Quest 2021 открыт!

Работы, представленные в категории Best of Instagram By Lenovo будут оцениваться каждый месяц. Сначала – внутренним жюри Red Bull Illume, которое выберет 5 лучших фотографий и 5 видео, и которые станут официальными полуфиналистами Red Bull Illume в данной категории. После они будут выставлены на голосование сообщества на redbullillume.com, в результате чего будет определен 1 победитель в месяц за фотографию и 1 – за видео. Победители месяца автоматически становятся официальными финалистами Red Bull Illume.