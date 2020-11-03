Подобные квалификации прошли в 20 странах. В Казахстане квалификационные отборы стартовали в конце октября. По их итогам в финал пробились 20 коллективов. Их решающая битва прошла в минувшие выходные.

Главным фаворитом сражения считалась сильнейшая команда Казахстана Konina Power. KP активно выступает на международной арене, – недавно получила путевку на Global Championship с призовым фондом 2 миллиона долларов.

Но на этот раз основа команды выступала на CIS CHALLENGER 2, где заняла третье место. По этой причине KP сыграл экспериментальным составом: Аскар DGR Ахметов, Нуржан Bazzi Ермуханов, Дамир Axzcer Омаров и Алишер Repriza Разбеков. При этом Ахметов заявил, что команда не рассчитывала на успех, сконцентрировавшись на международных турнирах.

В итоге битва растянулась на восемь карт, по итогам которых опредилились новые герои отечественного PUBG Mobile. Победу в турнире уверенно и в ярком стиле одержала молодая команда Mirage, набравшая 130 очков. Второе место в активе Team Kazakhstan (92), а замкнула тройку команда No Panic (90). Считавшиеся фаворитами KP и KDV eSports остались за пределами первой десятки.

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Отметим, что менеджер КР Аскар Ахметов заявил, что "победила сильнейшая команда - это заслуженно".

Коллектив Mirage был создан в апреле этого года. За него выступают Бекзат mrgBALGAYMAK* Жусипбек, Бакытжан mrgQaimaq Елменбет, Рахат mrgKUMYS Жусипбек и Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев. Ранее коллектив регулярно входил в список лидеров республиканских турниров.

По словам менеджера команды Айданы Ахметовой, к этой победе они шли в течение сезона.

"Мы знали, что войдем в ТОП-3 . Мы понимали, что нашими главными соперниками будут КP и KDV eSports. Все коллективы сыграли очень хорошо. В дальнейшем планируем усердно тренироваться, чтобы достойно представить нашу страну и в финале войти как минимум в тройку лидеров ", - отметила Айдана.

Гранд финал в 2019 году © Red Bull