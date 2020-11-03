Cенсация на Red Bull M.E.O.
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Казахстанский отбор в финал третьего сезона престижного международного турнира Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile получился захватывающим и совершенно непредсказуемым
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Подобные квалификации прошли в 20 странах. В Казахстане квалификационные отборы стартовали в конце октября. По их итогам в финал пробились 20 коллективов. Их решающая битва прошла в минувшие выходные.
Главным фаворитом сражения считалась сильнейшая команда Казахстана Konina Power. KP активно выступает на международной арене, – недавно получила путевку на Global Championship с призовым фондом 2 миллиона долларов.
Но на этот раз основа команды выступала на CIS CHALLENGER 2, где заняла третье место. По этой причине KP сыграл экспериментальным составом: Аскар DGR Ахметов, Нуржан Bazzi Ермуханов, Дамир Axzcer Омаров и Алишер Repriza Разбеков. При этом Ахметов заявил, что команда не рассчитывала на успех, сконцентрировавшись на международных турнирах.
В итоге битва растянулась на восемь карт, по итогам которых опредилились новые герои отечественного PUBG Mobile. Победу в турнире уверенно и в ярком стиле одержала молодая команда Mirage, набравшая 130 очков. Второе место в активе Team Kazakhstan (92), а замкнула тройку команда No Panic (90). Считавшиеся фаворитами KP и KDV eSports остались за пределами первой десятки.
Отметим, что менеджер КР Аскар Ахметов заявил, что "победила сильнейшая команда - это заслуженно".
Коллектив Mirage был создан в апреле этого года. За него выступают Бекзат mrgBALGAYMAK* Жусипбек, Бакытжан mrgQaimaq Елменбет, Рахат mrgKUMYS Жусипбек и Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев. Ранее коллектив регулярно входил в список лидеров республиканских турниров.
По словам менеджера команды Айданы Ахметовой, к этой победе они шли в течение сезона.
"Мы знали, что войдем в ТОП-3 . Мы понимали, что нашими главными соперниками будут КP и KDV eSports. Все коллективы сыграли очень хорошо. В дальнейшем планируем усердно тренироваться, чтобы достойно представить нашу страну и в финале войти как минимум в тройку лидеров ", - отметила Айдана.
Теперь казахстанский Mirage будет наводить шорох на международном уровне. У ребят есть время подготовиться к мировому первенству Red Bull M.E.O., которое пройдет в Турции в начале 2021 года. Поздравляем ребят и желаем им подойти к старту на пике формы!