Марсель Кифер
© Patrick Scheiber / Red Bull Content Pool
esports

Race to Reveal: впервые девять гонщиков Esports соревновались вместе

В честь запуска нового командного комплекта Red Bull Racing Esports Марсель Кифер собрал именитых гонщиков на одной кибертрассе.
Автор Нелли Сатарова
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Для всех тех, кто хочет почувствовать себя звездой Red Bull Racing Esports и проникнуться духом нашей киберкоманды, теперь доступен фирменный Team Kit. Полный комплект, в который входят футболка, худи, кепка и многое другое, больше не является эксклюзивным для гонщиков. Впервые в истории Red Bull Racing Esports фирменный набор теперь доступен каждому фанату.
Формула 1 · 2 минут
Revealing Our Esports hummel Kit
“Для кого-то футболка, худи, кепка – это всего лишь одежда. Но когда мы сидим за рулем, вместе с нашей командой, в одной форме, то я чувствую себя частью чего-то большего и общего”, – говорит пилот Red Bull Racing Esports Марсель Кифер. “И теперь наши болельщики также могут приобщиться к миру кибергонок и стать частью команды Red Bull. Наша форма действительно уникальная, и я лично участвовал в моделировании и презентации комплекта”.
В честь запуска нового командного комплекта Марсель Кифер провел лайфстрим #Race to Reveal на Twitch вместе с атлетами Red Bull, киберспортивными игроками и звездами спорта. Среди них – известный FIFA-стример из Англии Pieface23, основатель профессионального футбольного клуба Hashtag United – Спенсер Оуэн, Йоханн Хунтонджи из Red Bull Drift , пилоты Red Bull Junior Лиам Лоусон и Юри Випс и многие другие.
Во время лайфстрима, впервые в истории Red Bull Racing Esports, все девять гонщиков Esports участвовали в гонках на одной и той же трассе одновременно. Смотри, как это было:
Также на стриме Марсель презентовал Team Kit. Благодаря Hummel, нашему партнеру по производству одежды, форма сшита из дышащей ткани, которая обеспечивает комфорт и производительность наших пилотов. Первые 2000 проданных футболок Team будут иметь QR-код, дающий фанатам доступ к веб-сайту с эксклюзивным киберспортивным контентом.
Марсель Кифер в фирменной форме Red Bull Racing Esports
Марсель Кифер в фирменной форме Red Bull Racing Esports
© Patrick Scheiber / Red Bull Content Pool
Узнай больше и сделай предзаказ нашего фирменного комплекта Red Bull Racing Esports на официальном сайте.
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