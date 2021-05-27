и проникнуться духом нашей киберкоманды, теперь доступен фирменный Team Kit. Полный комплект, в который входят футболка, худи, кепка и многое другое, больше не является эксклюзивным для гонщиков. Впервые в истории Red Bull Racing Esports фирменный набор теперь доступен каждому фанату.

“Для кого-то футболка, худи, кепка – это всего лишь одежда. Но когда мы сидим за рулем, вместе с нашей командой, в одной форме, то я чувствую себя частью чего-то большего и общего”, – говорит пилот Red Bull Racing Esports Марсель Кифер. “И теперь наши болельщики также могут приобщиться к миру кибергонок и стать частью команды Red Bull. Наша форма действительно уникальная, и я лично участвовал в моделировании и презентации комплекта”.