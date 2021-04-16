Серхио Перес ждет великих свершений вместе с Red Bull Racing Honda

Дебют Серхио в новой команде на открытии сезона в Бахрейне запомнится надолго.

После полутора дней тестирования с его новой командой, его RB16B остановился на разминочном круге, а дебют мог стать самым коротким за всю историю гонок. К счастью, автомобиль мексиканского гонщика вернулся к "жизни", и Серхио смог начать гонку с пит-лейна, и с последнего места добрался до пятого. Благодаря болельщикам Перес заслужил награду "Водитель дня".

Учитывая обстоятельства, первая поездка Переса на Red Bull была довольно впечатляющей. Теперь он готов к захватывающему сезону, который начнется уже в эти выходные в Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna на знаменитой трассе Имола.

В преддверии сезона мы встретились с "Чеко", чтобы узнать о его настрое и ощущениях в новой команде.

Впечатляющий дебют Серхио в Бахрейне

Как тебе в Red Bull Racing Honda?

Все идет хорошо, несмотря на ограниченное количество тестовых заездов. Вместо полагающихся трех дней, у нас было всего полтора дня на все, что мы должны были сделать. Этого катастрофически мало. Бахрейн был очень уникальным местом, но ситуация там складывалась иначе.

Поделись своими первыми впечатлениями о команде?

Как только становишься частью Red Bull, ты сразу понимаешь, почему такие великие гонщики, как Кристиан Хорнер, Эдриан Ньюи и доктор Марко были успешны. И в целом, понимаешь всю команду, понимаешь как она устроена. Эти люди делают великие вещи, для меня огромная возможность быть в команде с ними. Ребятам из Red Bull удается быть расслабленными и одновременно усердно работать.

Только оказавшись с ними в одной команде ты понимаешь, почему эти гонщики настолько успешны, понимаешь их культуру и привычки. Им не обязательно быть серьезными, чтобы сосредоточиться на чем-то, они могут оставаться абсолютно расслабленными и дать максимальный результат. Все эти качества делают команду Red Bull уникальной в этом виде спорта.

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Пятое место на первой гонке - отличный результат, учитывая обстоятельства. Чему научил тебя этот опыт?

Мы сохранили пару очков для команды, это было очень важно, а также записали эти километры, потому что каждый километр имеет огромное значение.

Изучая данные, я понимаю, где мне не хватает времени на прохождение круга. Я вижу, где и что я могу улучшить.

Перес перебрался с последнего места на пятое

Есть ли разница между Максом Ферстаппеном в качестве товарища по команде и в качестве соперника?

Находясь в одной команде с Максом, узнаешь его ближе, видишь как он работает и что делает вне гонок. Я вижу Макса в качестве соперника только на трассе. Он очень талантливый гонщик.

Как себя чувствуешь перед поездкой в Имолу?

Это не самая моя любимая трасса, и все же, она мне нравится. К сожалению, эта гонка не такая интересная для фанатов, возможно, даже скучная. Будем надеяться, что с первого дня мы будем на месте и сможем сделать еще один шаг в правильном направлении.

На какой трассе ты больше всего хочешь прокатиться на RB16B?

Я хочу сделать это на всех трассах. Для меня сейчас очень важно, чтобы я сел в машину и чувствовал себя абсолютно комфортно.

Серхио Перес готов к Гран-при

Какие цели ты поставил на сезон? Кроме заветного титула.