Одна тактика – разный результат

Две команды Red Bull сыграли матчи третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. В прошедшем туре главного европейского клубного турнира по-разному выступили команды из Зальцбурга и Лейпцига.

Зальцбург vs Бавария © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Попавший в группу "А" Red Bull Зальцбург после трех туров увяз на дне турнирной таблицы. В прошедшем туре соперником команды Джесси Марша был действующий обладатель трофея – мюнхенская "Бавария". И началось для чемпионов Австрии все отлично – уже на четвертой минуте Мергим Бериша открыл счет. Но до перерыва "Бавария" не только отыгралась, но и вышла вперед – сначала пенальти реализовал Роберт Левандовский, а затем свои ворота поразил защитник Расмуссен.

Red Bull Зальцбург © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

На 66 минуте показалось что "Зальцбург" вернулся в игру – едва выйдя со скамейки запасных Масая Окугава сравнял счет – 2:2. А вот дальше случился коллапс. Высокий прессинг, которым знамениты команды из системы Red Bull имеет один весомый недостаток – энергозатратность. Зная об этом, наставник "Баварии" Ханси Флик на 75 минуте провел тройную замену, освежив линию атаки. Ключевым стал выход на поле реактивного Лероя Сане, который просто разорвал оборону соперника – в итоге в последние 12 минут матча "Зальцбург" получил четыре мяча, а "Бавария" уверенно победила – 6:2.

Мюнхенцы в итоге уверенно лидируют в группе, набрав максимальные девять очков. У немцев также 12 забитых голов – больше не забил никто. Мадридский "Атлетико" идет на второй строчке с четырьмя очками, третий – московский "Локомотив" – 2 очка. У "Ред Булл Зальцбург" в активе один балл.

Реванш Нагельсманна

А вот Red Bull Лейпциг, наоборот, поправил свою турнирную ситуацию. Перед матчем с ПСЖ на наставника немецкой команды Юлиана Нагельсманна было определенное давление. Во втором туре команда неожиданно провалилась в Манчестере, пропустив от "Юнайтед" пять мячей. А на выходных "Лейпциг" проиграл еще и одному из конкурентов по Бундеслиге – менхенгладбахской "Боруссии" - 0:1. Два матча подряд подопечные Нагельсманна даже не смогли забить, имея весомое игровое преимущество.

Red Bull Лейпциг © www.redbullsalzburg.at

И здесь соперником по третьему туру ЛЧ стал ПСЖ. В августе парижане выбили "Лейпциг" из Лиги чемпионов на стадии полуфинала – причем тренерская дуэль Нагельсманна против Тухеля завершилась уверенной победой последнего – 3:0. Так что, в мотивации у команды из Лейпцига дефицита не было.

Вот только первый тайм чуть не стал провальным. Обычно надежный защитник Деотшанкюль Упамекано, за которым охотится большая часть европейских грандов, едва не стал антигероем матча. Уже в начале игры после его неточно паса Мойзе Кин перехватил мяч и выкатил его под удар Анхелю ди Марии, который и открыл счет. А на 16 минуте для немецкого клуба все и вовсе могло закончиться. После удара того же Кина, мяч попал в руку Упамекано и судья назначил пенальти. К "точке" подошел ди Мария, но его удар отразил Петер Гулачи, спасший свою команду от второго гола.

Red Bull Лейпциг © www.redbullsalzburg.at

После этого игра немного успокоилась и "Лейпциг", наконец, пришел в себя. А на 41 минуте даже отыгрался. После прострела Анхелиньо в нужном месте оказался Кристофер Нкунку. Ирония судьбы – Нкунку является воспитанником ПСЖ и год назад переехал в Лейпциг именно из Парижа.

Исход матча, все-таки, решил пенальти, на этот раз в ворота ПСЖ. На 57 минуте матч попал в руку Кимпембе, и Эмиль Форсберг переиграл с точки Кейлора Наваса. Команда Нагельсманна выстояла до финального свистка и одержала победу.

Red Bull Лейпциг © www.redbullsalzburg.at

В другом матче "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл в Турции "Истанбул Башакшехиру", что запутало ситуацию в группе. "МЮ" и "Лейпциг" набрали по шесть очков, но по дополнительным показателям британцы идут на первом месте. У "Истанбула" и "ПСЖ" по три очка.

Обе команды в минувшем туре показали, что не отходят от своего стиля, но результаты получились совершенно разные. Теперь ключевыми для клубов из системы Red Bull станут матчи четвертого тура, где команды снова сыграют с теми же соперниками.