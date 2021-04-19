В финал попали пять райдеров, которые и разыграли главный приз – раму Colony M8 – промодель от известного атлета Red Bull Константина Андреева.

Константин Андреев в Алматы © Виктор Магдеев

Организаторы определили пять спотов, на которых райдеры в возрасте от 16 лет катали трюки и снимали их на видео. На каждом споте можно было делать трюки в течение 23 часов, судьи просматривали ролики и определяли лучшего.

– Формат онлайн-контестов мы практикуем давно, а сейчас он стал актуален как никогда, – рассказывает один из организаторов Тимур Дауткулов. – Все скучают по соревнованиям. Мы получили 172 видеоролика.

BMX – стремительно развивающийся вид экстремального спорта. Первые велосипеды для трюков появились в 70-х годах, а в 2020 году ВМХ-фристайл был включен в программу Олимпийских игр в Токио. В Казахстане катание на байках с уменьшенным диаметром колес – очень популярное увлечение среди молодых людей.

Как и любая спортивная дисциплина, BMX имеет свои ответвления. В этой спортивной культуре выделяют катание в ски-парках, на земляных трамплинах (дертах) и стрит-рейс, то есть, уличное катание.

Стрит – один из самых популярных BMX-стилей, так как он зрелищный и не требует специальных площадок. Райдеры делают различные повороты, прыжки, скольжения на бордюрах, перилах, ступенях, фонтанах, – в общем на всем, по чему можно ездить.

Константин Андреев в Алматы © Виктор Магдеев

Поддержать участников Red Bull Street Khan в Алматы приехал член олимпийской сборной России по BMX-фристайлу, обладатель наград ProBMX Awards: "Лучшее видео", "Лучший райдер" и "Лучший парк-райдер года" Константин Андреев. Именно он первым обкатал споты для онлайн-контеста.

– Два года назад я приезжал в Алматы в качестве судьи на BMX-соревнования. Хочу отметить, что количество атлетов у вас растет, а это значит, что скоро будет и качество. Думаю, не за горами то время, когда мир узнают о казахстанских райдерах, – отметил Константин.

– Как часто катаетесь на городских спотах?

– Редко, потому что я официальный атлет и тренируюсь в ски-парках. Но катание в городской среде доставляет мне огромное удовольствие. Здесь можно больше проявить себя и показать креатив. Такие площадки по-своему уникальны и интересны. Какие-то более удобные, какие-то менее и, чтобы прикататься к ним нужен определенный уровень мастерства. Если я по каким-то причинам не поеду на Олимпиаду, то уйду в street и буду кататься там.

– Чего ждете от Олимпийских игр?

– Я еду в качестве запасного игрока. Были отменены несколько кубков мира и набрать очки сейчас негде. Олимпиада в этом году никакого трепета не вызывает. Зрителей не будет, зато будет много ограничений.

– Вы делаете трюки, которые никто не делает…

– Это моя фишка. Я много тренируюсь, оттачиваю мастерство.

У меня мало было травм, потому что я с умом подхожу к выполнению трюка. Нужно всегда быть сконцентрированным на том, что ты делаешь. Если у тебя дома или на работе проблемы, и ты думаешь об этом, то лучше не прыгать. Если сел на BMX, то должен забыть обо всем. Ты, железный конь и трюк.

Константин Андреев на городских спотах Алматы © Виктор Магдеев

– Как долго планируете кататься?

– Пока мне это приносит удовольствия – буду кататься.

"Я своим примером показываю, что все реально" © Виктор Магдеев

– Планируете заняться тренерской деятельностью?

– Не думал об этом. Я своим примером показываю, что все реально. Бери и делай. Когда я начинал, у меня не было тренера, я не смотрел обучающие ролики, а просто выходил, катался, и пробовал делать трюки. Сейчас у ребят больше возможностей развиваться, техника стала лучше и появились ски-парки. Если катаешься для себя, то тут главное – получать удовольствие, а если есть цель выступать на международных соревнованиях, то нужны терпение, упорство и постоянное совершенствование своих трюков.

Финальная битва Red Bull Street Khan прошла оффлайн на фонтане возле Центрального государственного музея. Пять райдеров – Артем Чуев, Дамир Рзалиев, Никита Попов, Данил Стадников, Алихан Можанов в течение 40 минут показывали все, на что они способны.

Финал Red Bull Street Khan © Виктор Магдеев

– Мы специально выбрали спот, который ребята не используют и это сыграло свою роль, – говорит Тимур. – Это непростая локация. Здесь неудобные подъезды со всех сторон. Есть грани, которые не скользят, и они сложные. В общем, максимально усложнили задачу райдерам.

В финале борьба бала жаркой. Парни выкладывались по полной, стараясь впечатлить судей. Не все получалось, было немало падений, но ребята порадовали своей целеустремленностью.

Финал Red Bull Street Khan © Виктор Магдеев

Третье место занял 16-летний Никита Попов. Он катается около пяти лет.

– Увидел, как парни делают трюки, и загорелся BMX-сом. На первый велосипед накопил сам. Сегодня показал все, что умел. Хотел новые трюки крутануть, но не получилось, – признался он.

Вторым стал 16-летний Данил Стадников, который катается на BMX четыре года. До этого занимался айкидо (синий пояс), плаваньем. Потом увидел на YouTube видео с трюками на BMX и понял, что хочет так же прыгать. В финале Никита много падал. Сам он не пострадал, а вот железному коню досталось.

– Задняя втулка сломалась, – констатировал он. – Я очень хотел попасть в призеры, поэтому выжимал из BMX все.

Победители Red Bull Street Khan © Виктор Магдеев

Победа на турнире заслужено досталась Алихану Можанову. По мнению судей, он был самым стабильным на протяжении всех дней контеста.

– Я родом из Усть-Каменогорска, а в Алматы учусь на психолога, – рассказал Алихан. – В детстве гонял на велосипеде, потом увидел, что на BMX можно делать трюки, и решил, что хочу попробовать. Мне было 12 лет, когда родители купили мне первый велосипед. На этом контесте я старался выжить с каждого спота по максимуму. Приходил в два часа и катал трюки до девяти вечера. В финале я начал с простых трюков и постепенно стал накручивать сложные трюки с балансом, с ездой назад. Сегодня я сделал 540 в дроп с парапета. Это мой нестабильный трюк. Я начал его делать две недели назад и до финала никогда не делал с такой высоты.

– Ожидал, что станешь лучшим?