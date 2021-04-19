Red Bull Street Khan
© Виктор Магдеев
BMX
Red Bull Street Khan: в Алматы выбрали лучшего стрит-беймиксера
BMX-контест Red Bull Street Khan прошел в онлайн-формате и собрал пятьдесят участников.
Автор Надежда Пляскина
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В финал попали пять райдеров, которые и разыграли главный приз – раму Colony M8 – промодель от известного атлета Red Bull Константина Андреева.
Константин Андреев в Алматы
Константин Андреев в Алматы
© Виктор Магдеев
Организаторы определили пять спотов, на которых райдеры в возрасте от 16 лет катали трюки и снимали их на видео. На каждом споте можно было делать трюки в течение 23 часов, судьи просматривали ролики и определяли лучшего.
– Формат онлайн-контестов мы практикуем давно, а сейчас он стал актуален как никогда, – рассказывает один из организаторов Тимур Дауткулов. – Все скучают по соревнованиям. Мы получили 172 видеоролика.
Red Bull Street Khan
Red Bull Street Khan
Red Bull Street Khan
BMX – стремительно развивающийся вид экстремального спорта. Первые велосипеды для трюков появились в 70-х годах, а в 2020 году ВМХ-фристайл был включен в программу Олимпийских игр в Токио. В Казахстане катание на байках с уменьшенным диаметром колес – очень популярное увлечение среди молодых людей.
Как и любая спортивная дисциплина, BMX имеет свои ответвления. В этой спортивной культуре выделяют катание в ски-парках, на земляных трамплинах (дертах) и стрит-рейс, то есть, уличное катание.
Стрит – один из самых популярных BMX-стилей, так как он зрелищный и не требует специальных площадок. Райдеры делают различные повороты, прыжки, скольжения на бордюрах, перилах, ступенях, фонтанах, – в общем на всем, по чему можно ездить.
Константин Андреев в Алматы
Константин Андреев в Алматы
© Виктор Магдеев
Поддержать участников Red Bull Street Khan в Алматы приехал член олимпийской сборной России по BMX-фристайлу, обладатель наград ProBMX Awards: "Лучшее видео", "Лучший райдер" и "Лучший парк-райдер года" Константин Андреев. Именно он первым обкатал споты для онлайн-контеста.
– Два года назад я приезжал в Алматы в качестве судьи на BMX-соревнования. Хочу отметить, что количество атлетов у вас растет, а это значит, что скоро будет и качество. Думаю, не за горами то время, когда мир узнают о казахстанских райдерах, – отметил Константин.
– Как часто катаетесь на городских спотах?
– Редко, потому что я официальный атлет и тренируюсь в ски-парках. Но катание в городской среде доставляет мне огромное удовольствие. Здесь можно больше проявить себя и показать креатив. Такие площадки по-своему уникальны и интересны. Какие-то более удобные, какие-то менее и, чтобы прикататься к ним нужен определенный уровень мастерства. Если я по каким-то причинам не поеду на Олимпиаду, то уйду в street и буду кататься там.
Red Bull Street Khan
Red Bull Street Khan
Red Bull Street Khan
Red Bull Street Khan
– Чего ждете от Олимпийских игр?
– Я еду в качестве запасного игрока. Были отменены несколько кубков мира и набрать очки сейчас негде. Олимпиада в этом году никакого трепета не вызывает. Зрителей не будет, зато будет много ограничений.
– Вы делаете трюки, которые никто не делает…
– Это моя фишка. Я много тренируюсь, оттачиваю мастерство.
У меня мало было травм, потому что я с умом подхожу к выполнению трюка. Нужно всегда быть сконцентрированным на том, что ты делаешь. Если у тебя дома или на работе проблемы, и ты думаешь об этом, то лучше не прыгать. Если сел на BMX, то должен забыть обо всем. Ты, железный конь и трюк.
Константин Андреев на городских спотах Алматы
Константин Андреев на городских спотах Алматы
© Виктор Магдеев
– Как долго планируете кататься?
– Пока мне это приносит удовольствия – буду кататься.
"Я своим примером показываю, что все реально"
"Я своим примером показываю, что все реально"
© Виктор Магдеев
– Планируете заняться тренерской деятельностью?
– Не думал об этом. Я своим примером показываю, что все реально. Бери и делай. Когда я начинал, у меня не было тренера, я не смотрел обучающие ролики, а просто выходил, катался, и пробовал делать трюки. Сейчас у ребят больше возможностей развиваться, техника стала лучше и появились ски-парки. Если катаешься для себя, то тут главное – получать удовольствие, а если есть цель выступать на международных соревнованиях, то нужны терпение, упорство и постоянное совершенствование своих трюков.
Финальная битва Red Bull Street Khan прошла оффлайн на фонтане возле Центрального государственного музея. Пять райдеров – Артем Чуев, Дамир Рзалиев, Никита Попов, Данил Стадников, Алихан Можанов в течение 40 минут показывали все, на что они способны.
Финал Red Bull Street Khan
Финал Red Bull Street Khan
© Виктор Магдеев
– Мы специально выбрали спот, который ребята не используют и это сыграло свою роль, – говорит Тимур. – Это непростая локация. Здесь неудобные подъезды со всех сторон. Есть грани, которые не скользят, и они сложные. В общем, максимально усложнили задачу райдерам.
В финале борьба бала жаркой. Парни выкладывались по полной, стараясь впечатлить судей. Не все получалось, было немало падений, но ребята порадовали своей целеустремленностью.
Финал Red Bull Street Khan
Финал Red Bull Street Khan
© Виктор Магдеев
Третье место занял 16-летний Никита Попов. Он катается около пяти лет.
– Увидел, как парни делают трюки, и загорелся BMX-сом. На первый велосипед накопил сам. Сегодня показал все, что умел. Хотел новые трюки крутануть, но не получилось, – признался он.
Вторым стал 16-летний Данил Стадников, который катается на BMX четыре года. До этого занимался айкидо (синий пояс), плаваньем. Потом увидел на YouTube видео с трюками на BMX и понял, что хочет так же прыгать. В финале Никита много падал. Сам он не пострадал, а вот железному коню досталось.
– Задняя втулка сломалась, – констатировал он. – Я очень хотел попасть в призеры, поэтому выжимал из BMX все.
Победители Red Bull Street Khan
Победители Red Bull Street Khan
© Виктор Магдеев
Победа на турнире заслужено досталась Алихану Можанову. По мнению судей, он был самым стабильным на протяжении всех дней контеста.
– Я родом из Усть-Каменогорска, а в Алматы учусь на психолога, – рассказал Алихан. – В детстве гонял на велосипеде, потом увидел, что на BMX можно делать трюки, и решил, что хочу попробовать. Мне было 12 лет, когда родители купили мне первый велосипед. На этом контесте я старался выжить с каждого спота по максимуму. Приходил в два часа и катал трюки до девяти вечера. В финале я начал с простых трюков и постепенно стал накручивать сложные трюки с балансом, с ездой назад. Сегодня я сделал 540 в дроп с парапета. Это мой нестабильный трюк. Я начал его делать две недели назад и до финала никогда не делал с такой высоты.
– Ожидал, что станешь лучшим?
– До последнего не думал, что стану победителем. Я стараюсь себя не переоценивать, но всегда стремлюсь к лучшему результату. Сегодня не все получилось, что задумал, но в целом результатом доволен.
BMX