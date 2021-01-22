Red Bull Racing - замахнулись на победу в Formula 1?

В Red Bull Racing очень надеялись триумфально завершить прошлогодний сезон. Ведь победа в личном зачете Макса Ферстаппена сделалал бы его самым молодым чемпионом мира в истории. По сути команда добилась лучшего результата за последние четыре года. Заняв второе место в Кубке конструкторов они повторили достижение 2016 года.

Fórmula 1 © Getty Images

На прошлый чемпионат в команде был оптимистичный настрой. Эффективность шасси, прибавка в мощности и надёжности новой японской силовой установки и талантливый состав пилотов и технического штаба располагал к успешному финишу.

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко после зимних тестов заявил, что команда в лучшей форме, чем когда-либо прежде. Забавно, что весной в клубе, в шутку или всерьёз, предложили заразить своих гонщиков, чтобы они получили естественный иммунитет и не рисковали пропуском гонки. Интересный факт показал, что Red Bull Racing готовы использовать все средства.

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Несмотря на настрой, дебют был провальным.Из-за проблем с силовой установкой и Макс Ферстаппен, и Александер Элбон не смогли закончить первый этап. Это сыграло злую шутку с амбициями коллектива. В итоге опередить Mercedes по числу очков за этап Red Bull Racing удалось лишь четыре раза за сезон, в том числе три – в концовке чемпионата, когда всё было решено.

Самой результативной в сезоне, ожидаемо, оказалась последняя гонка – в Абу-Даби.

Ферстаппен одержал вторую в сезоне победу, а его напарник Алекс Элбон финишировал четвёртым. В итоге в кубке конструкторов Red Bull Racing набрали 319 очков, уступив победителю 154 балла.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool

Но позитивные моменты тоже были. Механики коллектива в 14 из 17 этапов провели самый короткий и надежный пит-стоп в гонке. Непростой была ситуация перед стартом в Венгрии, когда Ферстаппен вылетел с трассы и повредил переднюю подвеску, но механики смогли всё восстановить прямо на стартовом поле.

И все же, негативных моментов было больше. Одной из причин отставания стало - неудачное шасси. В команде пытались доработать её по ходу сезона, но Mercedes больше ошибок не допускал. Также стало заметно, что Элбон сильно уступает Ферстаппену в мастерстве и лишает Red Bull Racing шанса зарабатывать больше баллов. В итоге, впервые за многие годы в команду позвали гонщика со стороны, а не из своей гоночной программы.

Sergio Perez © Red Bull Media House

Новым напарником Макса станет Серхио Перес, который был признан лучшим спортсменом Мексики в прошлом году. Гонщик перешел в Формулу 1 из младшего класса серии GP2 еще в 2011 году. За прошедшие годы стабильно занимал подиумы, выступая за коллективы Sauber, McLaren, Force India и Racing Point. Его потенциал давно перерос середняков. Даже с не самыми быстрыми машинами он вырывал топовые места для своих клубов. В Red Bull Racing у него появится мощная техподдержка. Это значит, что борьба с Ферстаппеном обещает быть интересной, что явно усилит командный результат. К тому же, тандем опытных гонщиков будет подгонять юное дарование.

Новый сезон станет последним в тандеме с Honda

В прошлом году компания заявила о желании покинуть гонку. Теперь командам Red Bull предстоит найти нового поставщика моторов. А это непростоая задача. На данный момент принято промежуточное решение, что в команде будут использовать те силовые установки, которые в Honda им подготовят к этому моменту. Все окончательно прояснится в этом году и возможно, триумф команды сможет рассеять сомнения японских мастеров.

Formula 1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Резюмируя этот год, приведем цитату Марко, который отметил, что в следующем сезоне Формулы-1 команда возьмет титул.

Думаю, мы будем конкурентоспособны. Мы оптимистично настроены и понимаем, на что способны. Мы должны быть быстры с первой же гонки нового сезона