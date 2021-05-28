Рианна Иффланд – самая титулованная спортсменка в клифф-дайвинге, стала первой в мире, кто прыгнул в воду с движущегося воздушного шара. Рианна совершила исторический прыжок с последующим погружением в воду возле плотины Лосток в районе Хантер, в Новом Южном Уэльсе.

2020 год с его неопределенностями, отменой соревнований и ограничениями тренировок сподвиг четырехкратную чемпионку Мировой серии Red Bull Cliff Diving исполнить прыжок своей мечты.

Подготовка к такому прыжку заняла год: от поиска подходящего места до ожидания погодного окна. Важно было следить за ветром, ведь при его скорости более 5 км/ч воздушный шар уже становится слишком непредсказуемым для прыжка. Но ожидания стоили усилий и в итоге спортсменка из Ньюкасла поднялась на воздушном шаре над плотиной Лосток, недалеко от своего дома.

Озеро Лосток стало местом исторического прыжка Рианны Иффланд © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

“Я выбрала плотину Лосток, потому что это одно из моих любимых мест. Но кроме этого, мне хотелось самой увидеть, как пострадала здешняя местность от лесных пожаров”, – рассказывает Иффланд. “И это настолько поражает и трогает за живое, когда видишь все это с другой стороны – с высоты. Район Хантер – очень живописное место. Поэтому я сразу подумала о нем, когда решила совершить прыжок своей мечты”.

Дальше оставалось воплотить мечту в реальность. После старта в 4.30 утра команде пришлось переждать поднявшийся из-за тумана в соседних горах сильный ветер . Но как только сигнальный гелиевый шар принял вертикальное положение, а погода улучшилась, было решено действовать.

Воздушный шар взлетел в воздух вместе с Иффланд, которая стояла на небольшой платформе с внешней стороны корзины. На подлете к точному месту прыжка, воздушный шар начал опускаться с 40-метровой высоты до фактической высоты прыжка. У спортсменки было всего лишь мгновение, чтобы плавно оттолкнуться от платформы и взлететь в воздух.

“Мне кажется, что все это нереально! Я мечтала быть первой и ставить мировые рекорды еще 20 лет назад, когда только начинала заниматься клифф-дайвингом. Но я и не могла представить, что буду когда-нибудь прыгать с воздушного шара! И вот я здесь вместе с Red Bull, который подарил мне крылья и помог воплотить мою мечту в реальность”, – рассказывает Рианна после прыжка. “Я готовилась к этому важному событию последние несколько месяцев. И я очень горжусь тем, что стала первым человеком, совершившим такой прыжок”.

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Рианна Иффланд – опытная 29-летняя спортсменка, которая путешествует по всему миру: от Филиппин и Испании до Японии и Чили. Рианна участвовала в Мировой серии Red Bull Cliff Diving и прыгала с платформ высотой до 27 метров со скоростью более 85 км/ч.

Австралийка четыре года подряд становилась чемпионкой Мировой серии Red Bull Cliff Diving и планировала завоевать этот титул и в пятый раз. Но прошлогодние ограничения скорректировали планы Рианны.

Одновременно я ощущала и волнение, и восторг. Rhiannan Iffland Рассуждая о событиях прошлого года, Рианна рассказывает: “Как и многие другие, я думала, что знаю, каким будет для меня 2020 год. У меня были распланированы на год тренировки и составлен календарь соревнований мировой серии. Я поставила как профессиональные цели, так и личные. Но в 2020 году все пошло не по плану и внезапно пришлось ставить новые цели. Мне захотелось выйти за пределы своих возможностей. Так и родилась идея с прыжком из воздушного шара. Когда ты прыгаешь с высоты более 16 метров, важным становится каждый метр. Чем выше, тем больше я чувствую разницу в высоте и входе в воду. Нужно продумывать как сам прыжок, так и погружение. Поэтому, прыгая впервые с постоянно движущегося объекта на высоте 18 метров, который за несколько секунд до этого парил на 40 метрах, одновременно я ощущала и волнение, и восторг. Прыжок с воздушного шара – именно то, что мне нужно было сейчас в преддверии возобновления Мировой серии Red Bull Cliff Diving в июне 2021 года”.

Этим летом Иффланд вновь будет участвовать в Мировой серии © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Одновременно с новостью о мировом рекорде Иффланд было объявлено и о возвращении Мировой серии Red Bull Cliff Diving.

Двадцать четыре лучших клифф-дайвера мира – в том числе действующие чемпионы Рианна Иффланд и Гэри Хант из Франции – снова будут прыгать и совершать сальто с захватывающей высоты 27 м на скорости до 85 км/ч.

Календарь соревнований на 2021 год включает шесть остановок в период с июня по октябрь. Первая остановка – во Франции.