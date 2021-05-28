Клифф-дайвинг
Мировой рекорд Рианны Иффланд: клифф-дайвинг с воздушного шара
Легендарная австралийская чемпионка Мировой серии Red Bull Cliff Diving Рианна Иффланд прыгнула с 18-метровой высоты над плотиной Лосток, расположенной в Новом Южном Уэльсе.
Рианна Иффланд – самая титулованная спортсменка в клифф-дайвинге, стала первой в мире, кто прыгнул в воду с движущегося воздушного шара. Рианна совершила исторический прыжок с последующим погружением в воду возле плотины Лосток в районе Хантер, в Новом Южном Уэльсе.
2020 год с его неопределенностями, отменой соревнований и ограничениями тренировок сподвиг четырехкратную чемпионку Мировой серии Red Bull Cliff Diving исполнить прыжок своей мечты.
Подготовка к такому прыжку заняла год: от поиска подходящего места до ожидания погодного окна. Важно было следить за ветром, ведь при его скорости более 5 км/ч воздушный шар уже становится слишком непредсказуемым для прыжка. Но ожидания стоили усилий и в итоге спортсменка из Ньюкасла поднялась на воздушном шаре над плотиной Лосток, недалеко от своего дома.
“Я выбрала плотину Лосток, потому что это одно из моих любимых мест. Но кроме этого, мне хотелось самой увидеть, как пострадала здешняя местность от лесных пожаров”, – рассказывает Иффланд. “И это настолько поражает и трогает за живое, когда видишь все это с другой стороны – с высоты. Район Хантер – очень живописное место. Поэтому я сразу подумала о нем, когда решила совершить прыжок своей мечты”.
Дальше оставалось воплотить мечту в реальность. После старта в 4.30 утра команде пришлось переждать поднявшийся из-за тумана в соседних горах сильный ветер . Но как только сигнальный гелиевый шар принял вертикальное положение, а погода улучшилась, было решено действовать.
Воздушный шар взлетел в воздух вместе с Иффланд, которая стояла на небольшой платформе с внешней стороны корзины. На подлете к точному месту прыжка, воздушный шар начал опускаться с 40-метровой высоты до фактической высоты прыжка. У спортсменки было всего лишь мгновение, чтобы плавно оттолкнуться от платформы и взлететь в воздух.
“Мне кажется, что все это нереально! Я мечтала быть первой и ставить мировые рекорды еще 20 лет назад, когда только начинала заниматься клифф-дайвингом. Но я и не могла представить, что буду когда-нибудь прыгать с воздушного шара! И вот я здесь вместе с Red Bull, который подарил мне крылья и помог воплотить мою мечту в реальность”, – рассказывает Рианна после прыжка. “Я готовилась к этому важному событию последние несколько месяцев. И я очень горжусь тем, что стала первым человеком, совершившим такой прыжок”.
Рианна Иффланд – опытная 29-летняя спортсменка, которая путешествует по всему миру: от Филиппин и Испании до Японии и Чили. Рианна участвовала в Мировой серии Red Bull Cliff Diving и прыгала с платформ высотой до 27 метров со скоростью более 85 км/ч.
Австралийка четыре года подряд становилась чемпионкой Мировой серии Red Bull Cliff Diving и планировала завоевать этот титул и в пятый раз. Но прошлогодние ограничения скорректировали планы Рианны.
Одновременно я ощущала и волнение, и восторг.
Рассуждая о событиях прошлого года, Рианна рассказывает: “Как и многие другие, я думала, что знаю, каким будет для меня 2020 год. У меня были распланированы на год тренировки и составлен календарь соревнований мировой серии. Я поставила как профессиональные цели, так и личные. Но в 2020 году все пошло не по плану и внезапно пришлось ставить новые цели. Мне захотелось выйти за пределы своих возможностей. Так и родилась идея с прыжком из воздушного шара.
Когда ты прыгаешь с высоты более 16 метров, важным становится каждый метр. Чем выше, тем больше я чувствую разницу в высоте и входе в воду. Нужно продумывать как сам прыжок, так и погружение. Поэтому, прыгая впервые с постоянно движущегося объекта на высоте 18 метров, который за несколько секунд до этого парил на 40 метрах, одновременно я ощущала и волнение, и восторг.
Прыжок с воздушного шара – именно то, что мне нужно было сейчас в преддверии возобновления Мировой серии Red Bull Cliff Diving в июне 2021 года”.
Одновременно с новостью о мировом рекорде Иффланд было объявлено и о возвращении Мировой серии Red Bull Cliff Diving.
Двадцать четыре лучших клифф-дайвера мира – в том числе действующие чемпионы Рианна Иффланд и Гэри Хант из Франции – снова будут прыгать и совершать сальто с захватывающей высоты 27 м на скорости до 85 км/ч.
Календарь соревнований на 2021 год включает шесть остановок в период с июня по октябрь. Первая остановка – во Франции.