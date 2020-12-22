Алматинка Айнур Капарова впервые вышла на пробежку в 2015 году. Тогда она была на грани развода, ей "хотелось выбегать из дома и нестись вместе с ветром". За следующие 6 лет Айнур пробежала 35 дистанций. Причем, на старт одного из них она вышла беременной третьим ребенком. Айнур подметила, что стратегии бега имеют похожие черты с моделями поведения в жизни и создала проект, "поженив" бег и психологию. Читайте о том, как спорт способствует развитию и где найти мотивацию регулярно тренироваться, будучи мамой троих детей.

Айнур Капарова © Из личного архива героини

- Айнур, расскажите о себе и своей семье.

- Мне 35 лет, по первому образованию я – тележурналист, по второму – психолог, коуч. Однажды мне предстояло определиться, кто я в глазах людей, выбрать, чем заниматься. Я поняла, что одно дополняет другое, мой опыт делает меня уникальной. Сейчас я совмещаю две сферы – медиа (продвижение, контент, упаковка бренда, пиар стратегии, продакшн и так далее) и психологию (консультирование и программа "Run your Mind").

Я была замужем, в браке родились сын (12 лет) и дочка (10 лет), в 2016 году мы развелись. В 2018 году я родила третью дочку. У нас интересные отношения в семье – я и мама, и ментор, и друг. В процессе живого взаимодействия мы все растем и развиваемся.

- Вы пришли к спорту в детстве или уже взрослой?

- В детстве я ходила на карате и айкидо, мне нравились культура и философия боевых искусств. Я наблюдала за собой и своими страхами – с кем страшно становиться на спарринг, с кем – нет. Анализировала, боялась, но шла в бой.

Айнур Капарова на марафоне в Каппадокии © Из личного архива героини

Самостоятельно я начала бегать в 2015 году. Тогда еще я была замужем, но обстановка в доме была очень напряженной: мне хотелось выбегать из дома и нестись вместе с ветром. На самом деле бегала я очень медленно, с неправильной техникой…

В 2016 году мы с супругом уже расстались, я бралась за любую работу: совмещала работу телеведущей, СММ-щика спортивного клуба, писала и снимала на заказ. Было очень сложно. Но высвободилось много энергии, которая раньше была будто законсервирована. Я начала тренироваться у казахстанского рекордсмена по прыжкам в длину Рината Кайсарова. Он давал много упражнений из легкой атлетики и бега. Я влюбилась в бег! В тот год я пробежала свой первый "Алматы марафон" – дистанцию в 10 километров. Сейчас забавно вспоминать, но тогда для меня это был настоящий подвиг.

- Что вам дал спорт?

- Благодаря бегу я психологически повзрослела, стала другой. Психологическое взросление подразумевает новый опыт. А бег дал любопытство: "А как еще бывает?", "А что я еще могу?". Я решила сделать своим хобби участие в марафонах в разных городах и странах. И открыла, что люблю путешествовать одна, стала больше узнавать себя, свои паттерны поведения, пробовала их менять.

Айнур Капарова © Из личного архива героини

Самое главное – я поняла, что мне с собой не скучно. Когда открываешься миру – мир открывается тебе. Я получила новые встречи, возможности, предложения. Благодаря спорту я обрела единомышленников, новое отношение к жизни, столько чистых и красивых эмоций, столько откровений. Я потеряла покой: мне понравилось двигаться и ощущать вкус скорости. У меня на стене висит 35 медалей – о каждой из них я могу рассказать, как это было, что я чувствовала, о чем думала. Сейчас каждое утро я просыпаюсь, чувствуя прилив энергии.

- Вы помните свой первый полный марафон?

- Да, это было в Афинах в 2017 году. Я запланировала пробежать свои первые 42,2 километра на родине марафона, готовилась: тренировалась, "набегала" километры, купила билет, оплатила гостиницу, спланировала маршрут, выкупила слот…

И за две недели до вылета увидела две полоски на тесте! УЗИ показало 4-5 недель беременности, то есть марафон приходился на 6-7 недель. Сейчас это уже история, и для меня настоящей в ней нет драмы и боли. Но тогда я очень растерялась. Я не планировала беременеть, а человек, с которым у нас были отношения, говорил, что хочет создать со мной семью. Когда нужно было принимать решение, он резко изменил поведение, отрицал все сказанное ранее. К сожалению, в нашем обществе не редкость, когда мужчины обманывают женщин... Это ненормально, что многие мужчины разучились брать ответственность: за свои слова, поступки, детей. У меня не было такого опыта, до этого я была 10 лет замужем.

Айнур на Alatau Trail Fest © Из личного архива героини

Я поделилась своей историей в соцсетях. Мне в личку писали много женщин – кто-то уже родил самостоятельно, кто-то готовился к родам, кто-то только узнал и был в растерянности. Я не консультировала, не убеждала ни в чем, просто делилась своей историей и тем, как справляюсь. Было много слов благодарности. До сих пор женщины пишут, что в моей истории почувствовали поддержку и пример, увидели, что они не одиноки в своих переживаниях.

Марафон я пробежала. Я почувствовала свое тело, своего ребенка, что все будет хорошо. А перед забегом строго наказала малышу: "Ты знал, кто твоя мама? Я этот марафон запланировала еще до того, как узнала, что ты появишься. Поэтому держись!"

- Как дальше складывались ваши отношения с бегом?

- После Афин я восстанавливалась легкими пробежками, но дискомфорт с каждым днем нарастал. На 12 неделях я решила начать заниматься скандинавской ходьбой – пришла к тренеру Максиму Прощенко, он поставил мне технику. Тогда я поняла, насколько недооценивала этот вид спорта: при правильной технике и ходьбе от 40-50 минут нагружаются все мышцы. И сейчас бывают дни, когда бегать не хочется, но тело требует движения – я беру в руки палки и хожу.

- Где найти мотивацию и время на регулярный спорт, имея троих детей?

- Я часто слышу этот вопрос. Обычно отшучиваюсь: "Запишите рецепт: родить троих детей, быть в разводе, рассчитывать только на себя… И у вас отпадет вопрос, где найти мотивацию". А если серьезно, то я научилась определять приоритеты, планировать время, стала дисциплинированнее. Я перестала считать, сколько всего я делаю. Намного проще живется, когда действие происходит, но "важности" этого действия нет. Когда перестаешь играть в игру "Смотрите, какая я молодец", начинается совершенно другая жизнь, полная эмоций и событий.

Спорт, психология и трое детей © Из личного архива героини

Забавно, что некоторые видят в моих забегах желание привлечь к себе внимание, чтобы выйти замуж. А потом, по их словам, я брошу бег. Я не спорю с ними. Это их картина мира, что замужние женщины перестают заниматься спортом и радоваться жизни.

- Мы знаем, что вы "поженили" психологию и бег. Расскажите об этом проекте.

- Изначально проект назывался "Беги и думай", позже я его переименовала в "Run your Mind" – "Разгони свое мышление". Начав бегать, я увидела, что мое поведение в беге похоже на поведение в жизни. Я ускорялась на старте, быстро теряла силы, переходила на шаг, чтобы восстановиться. В работе я все делала также: вначале во мне было много сил и энтузиазма, я выкладывалась на старте, не думая, как буду финишировать. Проекты я доводила до конца, но после их завершения болела, долго восстанавливалась, пока не находила что-то новое, что меня бы увлекло.

Run your Mind © Из личного архива героини

Мне было любопытно пойти от обратного: "А если я поменяю стратегию поведения в беге, изменится ли она в жизни?" И она изменилась. Я написала программу бегового тренинга. Занятия первой группы начались, когда дочке исполнилось 3 недели. Благодаря первому потоку я увидела еще 3 стратегии поведения в беге и жизни. Участники пробуют научиться бегать иначе – и в их жизни тоже приходят изменения.

С группами мы готовились и выходили на забеги в Алматы ("Алматы марафон", RedBull 400), а также ездили на марафоны в Каппадокию и Дубай. Я считаю забеги за рубежом ключевыми, потому что подготовка к ним позволяет рассчитать свои финансы, заработать больше, наладить тайм-менеджмент, достичь нужной физической формы. И благодаря этому в работе людям удается повысить свою эффективность и уровень энергии, наладить бизнес-процессы и самодисциплину, выйти за рамки привычного и повысить уровень дохода. Сейчас программа на паузе, но я надеюсь, что весной 2021 года офлайн-тренировки возобновятся.