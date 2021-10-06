Макс Ферстаппен врывается на подиум в Сочи с 20-го места на второе

Прошедшую гонку на “Сочи Автодром” однозначно можно назвать одной из самых непредсказуемых за сезон. И, как ни странно, немалую роль в этом сыграл дождь. Российская погода постоянно вносила свои коррективы в планы гонщиков, как, например, на субботней квалификации, которую чуть было не отменили из-за сильного ливня. Но перед самым стартом внезапно распогодилось, что снова спутало стратегии гонщиков.

Погода в Сочи не раз заставляла менять шины и стратегии команд © Getty Images / Red Bull Content Pool

В результате таких погодных смен настроения позиции на воскресной гонке распределились весьма неожиданно для многих.

В первую тройку на стартовой решетке 26 сентября вошли McLaren, Ferrari и Williams, чего не было со времен Гран-при Бразилии – 2004! Гонщики Mercedes, которые уже стали негласными хозяевами российской трассы с начала ее эксплуатации в 2014 году, заняли лишь четвертую и седьмую позиции. Удача на Гран-при России явно не улыбалась в этот раз для немецкой команды, что не могло не обнадеживать Red Bull Racing Honda .

Однако для пилотов Red Bull тоже все складывалось весьма неоднозначно. Авария Макса Ферстаппена в Монце и штраф с потерей трех мест на трассе в Сочи вынудили механиков Red Bull Racing Honda поменять мотор на его болиде. Такое решение повлекло за собой новый штраф (замена двигателя четвертый раз сверх положенных трех за сезон) в виде последнего, 20-го места на стартовой решетке.

Ферстаппен начинал на самом последнем месте в гонке на Гран-при России © Getty Images/Red Bull Content Pool

Тогда казалось, что Гран-при России – 2021 можно смело вычеркнуть из списка побед Red Bull. Но Ферстаппен лишь выжидал идеального момента, и он настал, когда на 46-м круге гонки начался дождь. Вот здесь и началась настоящая борьба за подиум в Сочи!

Изначально нидерландский пилот Red Bull не хотел выходить на пит-лейн, когда дождь усилился. Этому же примеру последовали и Ландо Норрис, который вел большую часть гонки на первом месте, и Хэмилтон, следовавший за пилотом McLaren. Но, наконец, за четыре круга до финиша Ферстаппен “переобулся” в шины для влажной погоды, что стало его преимуществом перед соперниками на мягких колесах.

Благодаря продуманной стратегии команды и своему профессионализму Макс резко вырвался вперед с задних рядов и буквально летел сквозь стену дождя мимо соперников. В итоге Ферстаппен финишировал вторым и заработал 18 важных очков, что еще в начале дня казалось совершенно невозможным. Хэмилтон, главный соперник Макса, пришел первым, завоевав свою 100-ю победу в карьере. Но, несмотря на российское золото Хэмилтона, Ферстаппен отстает от гонщика Mercedes всего на 2 очка в общем зачете пилотов.

Неожиданное второе место для Макса Ферстаппена на Гран-при Сочи © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ландо Норрис, завоевав самый быстрый круг на “Сочи Автодром”, финишировал лишь седьмым из-за неправильной стратегии со сменой шин. Третье место на подиуме в Сочи занял гонщик Ferrari Карлос Сайнс.

Пока одни празднуют победу, а другие сожалеют о потерянных очках, мы рассказываем более подробно о пилотах Red Bull и Scuderia AlphaTauri на Гран-при России.

Неожиданная победа Макса

11-й подиум Ферстаппена в сезоне стал, как он выразился, приятным сюрпризом: “С учетом нашего штрафа уступить только одно место [Хэмилтону] – определенно не так уж плохо. Когда я проснулся сегодня утром, то точно не ожидал такого результата”.

“На последних двух этапах Mercedes исторически всегда был очень сильным, – продолжает Макс. – Поздравляю Льюиса с его 100-й победой. Но для нас то, что мы отстаем всего на два очка в чемпионате, с учетом штрафа за двигатель, это хорошая новость”.

Второе место нидерландского пилота превзошло все ожидания как самого Макса, так и руководителя команды Кристиана Хорнера: “Если бы вы предложили нам в начале дня перейти с 20-го на второе место, мы бы сразу согласились. Сегодня для нас это похоже на победу. Мы надеялись войти хотя бы в пятерку лучших. Так что закончить гонку с подиумом – чрезвычайно ценно”.

Второе место на подиуме и 18 очков – заслуга Ферстаппена и команды © Getty Images/Red Bull Content Pool

Потерянный подиум Чеко

Если одному пилоту Red Bull дождь сыграл на руку, то другому испортил все планы войти в топ-3 в Сочи. Серхио Перес сошел с возможного подиума всего за 5 кругов до финиша.

Мексиканский пилот Red Bull Racing Honda, как и некоторые его соперники, решил не уходить на пит-стоп, когда начался дождь. Изначально это было оправданным решением, поскольку некоторые участки трассы оставались сухими. Однако уже ближе к финишу стало понятно, что последние круги можно продолжать только на промежуточных шинах.

В результате Перес ушел менять шины и из-за медленного пит-стопа вылетел из тройки лучших. Чеко закончил финиш только девятым, набрав два очка, но удержал свое пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Перес смог бы завоевать подиум в Сочи, но дождь испортил все планы гонщика © Getty Images / Red Bull Content Pool

Заработанные пилотами Red Bull 20 очков укрепили позиции команды в Кубке Конструкторов. Однако гонщикам придется наверстать упущенное на оставшихся этапах, поскольку текущий разрыв между Red Bull Racing Honda и Mercedes составляет 33 очка в пользу немецкой команды.

Испорченный 300-й старт Scuderia AlphaTauri

Россия стала 300-м стартом гонки для Scuderia AlphaTauri (с 2006 года команда стартовала как Scuderia Toro Rosso), но поводов для празднования было мало. Снова в большие планы команды, как у многих других в этот уик-энд, вмешался непредсказуемый дождь, который испортил и квалификацию, и гонку для Пьера Гасли .

Французский пилот был недоволен тем, что не ушел на пит-стоп для смены шин из-за начавшегося дождя на субботней квалификации. В результате Гасли финишировал на мокрой трассе лишь 11-м.

На самой же гонке пилот Scuderia AlphaTauri неплохо взял старт и пробился в топ-10 прежде, чем снова вступил в игру главный соперник на Гран-при России – дождь. Пьер Гасли откатился в хаосе на последних кругах, столкнувшись с Лансом Строллом (Aston Martin) на девятом повороте в образовавшемся потопе. В итоге он занял 13-е место, но сохранил девятое место в зачете пилотов.

Российский уик-энд закончился для Гасли без очков © Getty Images/Red Bull Content Pool

Напарник Пьера Юки Цунода , финишировавший на подиуме в F2 в России год назад, провел свою лучшую квалификацию за последние шесть гонок и стартовал 13-м на “Сочи Автодром”. Но сама гонка оказалась для японского пилота неудачной из-за технических проблем с машиной, которые возникли еще на итальянском Гран-при. По финальным результатам Цунода занял 17-е место.

Следующая остановка: Турция

После такого непредсказуемого российского Гран-при пилоты и команды F1 надеются на более благосклонные условия на следующем этапе в Турции . Турецкий Гран-при пройдет в Стамбуле 10 октября .

Хотя прошлогодний Гран-при Турции, который впервые проходил с 2011 года, стал также для многих неожиданно разочаровывающим. Гонка проходила в середине ноября на недавно отремонтированной трассе в сочетании с низкими температурами и постоянно моросящим дождем. Все эти условия создавали сложности для автомобилей, которые, казалось, большую часть гонки скользили вбок, чем мчались вперед. Увидим, какие сюрпризы приготовит Гран-при Турции для пилотов F1 в этом году.