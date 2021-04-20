Салтанат Казыбаева об отце, триатлоне и перфекционизме

Многие казахстанцы знают Салтанат Казыбаеву как директора "Алматы марафона". Однако еще она известна как триатлет-любитель – марафонец, дважды Ironman. В триатлон она пришла из пауэрлифтинга пять лет назад. Мы поговорили с Салтанат о самом важном уроке из детства, навыках планирования времени, а также онлайн-тренировках с московским тренером.

Салтанат Казыбаева © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Салтанат, какими видами спорта вы занимались в детстве, юношестве?

– Я посещала гимнастику, бальные танцы, дзюдо, теннис. Мы с папой часто ездили в бассейн, на стадион – побегать, на турниках позаниматься. Уже в университете, как и все, ходила в фитнес-клубы. Самый главный урок в детстве мне преподнес мой папа-врач. Одноклассницы сделали себе освобождение от физкультуры, я тоже попросила его об этом. Он отказал, объяснив: "Ты абсолютно здоровый человек, у тебя есть 2 руки и 2 ноги. Ты должна заниматься спортом. Ты мне потом за это скажешь спасибо".

"Это самый интересный для меня вид спорта из всех циклических" © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Как вы пришли к триатлону?

– Начав работать в фитнес-клубе World Class Almaty, я понимала, что, продавая продукт, должна соответствовать ему, должна выглядеть хорошо, подтянутой, здоровой. Я начала ходить в тренажерный зал, на групповые программы. Потом заинтересовалась силовым многоборьем – пауэрлифтингом. Я – чемпион города по пауэрлифтингу и призер чемпионатов Казахстана и Азии.

В конце 2016 года я приняла решение, что с тяжелой атлетикой пора заканчивать. Как раз в фитнес-клубе мы открывали секцию триатлона, нанимали тренеров. Тренер предложил мне тоже попробовать, я согласилась.

– Что давалось легче – бег, плавание или велосипед? С чем были сложности? Какой ваш любимый момент в тренировках?

– У меня был опыт забегов, также умела кататься на велосипеде. А вот нормально плавать тогда не умела. С плаванием было сложно, страх плавать в открытой воде я преодолевала очень долго. В триатлоне плавание всегда на открытой воде, и если в бассейне ты вроде бы научился плавать, то в открытой воде все совершенно иначе. На первых стартах я мучалась, использовала разные стили, чуть ли не на спине плыла – хотя в триатлоне все плавают кролем. Я решила научиться делать это хорошо: начала ходить в бассейн каждый день, поставила цель переплыть Босфор. В итоге каждый день помимо бега, велика и ОФП я минимум километр плавала. И конечно шла психологическая работа, преодоление себя.

Из тройки на сегодня самый любимый – велосипед: он лучше всего у меня получается, несмотря на то, что это самый длинный этап. Полный Ironman, когда 3,8 километра плывешь, 42 бежишь, 180 едешь на велосипеде. Мой любимый момент в тренировках, когда расписано тяжелое задание, и к концу тренировки понимаешь, что выполнила все на 100 процентов. Остаешься довольна собой и прогрессом в тренировках.

"Из тройки на сегодня самый любимый – велосипед" © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Почему именно триатлон? Ответы на какие вопросы он дает лично вам?

– Это самый интересный для меня вид спорта из всех циклических. Бег – тоже циклический, но просто бегать приедается. Триатлон нравится чередованием трех видов спорта, разнообразием. Сначала плывешь, потом сразу на велике едешь, потом бежишь без остановки. На это дается максимум 16 часов. Среднее время, в которое укладываются люди – 12-13 часов. Мое лучшее время – 10 часов 49 минут, это достаточно быстро. В этом есть свой кайф. Кроме того, в триатлоне есть своя тусовка единомышленников: общаешься с ними, движешься к каким-то целям, по-здоровому конкурируешь. Это привносит свою изюминку.

Для меня триатлон про целеустремленность, упертость, готовность достигать цели, преодоление страхов и препятствий. Когда ты осознаешь, что ты сделал полный Ironman, и в голове укладываешь эти цифры, которые ты прошел, это дает такой толчок, что в жизни можно сделать все. Было бы желание и намерение.

"Триатлон нравится чередованием трех видов спорта, разнообразием" © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Сколько женщин в мире занимается триатлоном? А в Казахстане?

– Всего в нашей стране триатлоном занимаются порядка 300-350 женщин. Думаю, что, соотношение как и в мировом спорте: женщин – около 40 процентов. Возрастного лимита нет – я встречала триатлонисток в возрасте от 18 до 90 лет. Причем, пожилые ничем не хуже начинающи, – очень быстрые атлетки, за которыми хочется поспевать.

– Как работающей женщине найти время на спорт? Какие установки помогают вам делать это?

– У меня пока детей нет, но уверена, что смогу спланировать спорт и после их появления. Думаю, это вопрос правильного тайм-менеджмента. Я в который раз убеждаюсь, что невозможно успеть все. Чем-то приходится жертвовать. Для меня это вопрос самодисциплины: меньше спать, раньше вставать, заранее все планировать. Речь не столько о планировании дня, сколько о планировании недели, месяца, сезона. А еще это вопрос поддержки второй половины. Если только один человек в паре занимается триатлоном, то у второго могут возникать претензии и вопросы. Триатлон отнимает огромное количество времени. Это может не нравиться.

"Я тренируюсь каждый день кроме понедельника" © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Вы по-прежнему тренируетесь каждый день? Утром или вечером? Сколько часов в неделю вы тратите на спорт?

– Я тренируюсь каждый день кроме понедельника. В остальные дни 1-2 тренировки в день –10-20 тренировочных часов в неделю. Тренер расписывает тренировочный план с учетом надвигающихся соревнований и нужного прогресса. Тренировки проходят рано утром или вечером, с 10.00 до 18.00 я работаю обычно. Важно, чтобы тренировки не шли подряд, а было минимум 4-5 часов для восстановления. Иначе для организма большой стресс. Я веду ежедневник, а также в телефоне есть календарь. Там прописано все – сколько времени на завтрак, тренировку, душ, сборы, дорогу. Сейчас, когда мы перешли на удаленку, стало легче.

– В ранних интервью вы упоминали, что вы – перфекционистка. Что для вас перфекционизм?

– Я люблю, чтобы все было идеально. На тренировку я могу подобрать такую одежду, которая будет сочетаться с шапкой, кроссовками, перчатками. В работе, занимаясь организацией мероприятий, мы планируем все до мелочей, до секунд. Мы прогнозируем все форс-мажоры, у нас всегда есть план «B». Это больше преимущество, чем минус. Конечно, иногда контроль бывает чересчур. Но меня моя интуиция не подводила. Если я считаю, что нужно перепроверить, то нужно это сделать. Каждый раз убеждаюсь, что так правильно.

"Каждый старт – значимый" © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Расскажите о самых значимых для вас стартах. Какие победы были?

– Каждый старт – значимый, потому что ты к нему готовишься. Любая гонка, в которой ты финишировал, успешна.

– Были ли у вас неудачи? Как вы с ними справлялись?

– Бывают разные ситуации, форс-мажоры. Упала с велосипеда, подвернула ногу, живот скрутило… У меня было два мероприятия по велосипедному спорту, когда я сошла с дистанции. В первый раз я очень сильно упала. Но была в эйфории, сильно эмоционально заряжена и хотела дальше ехать. Но мой велик уже не мог. Осмотрела себя: много ссадин. На второй старт я вышла с простудой и головной болью. Но команда едет, значит, и я поеду. Я сошла со второго круга. Никому не рекомендую: и результата не будет, и вред для здоровья.

Неудачи бывают, это нормально. Мы все-таки в любительском спорте, не профессионалы. Мы не отбираемся на Олимпиаду, это не способ заработка, мы преодолеваем собственные препятствия. Не стоит заморачиваться и сильно грустить. Для нас это просто фан, хобби. Нужно проще относиться.

"Неудачи бывают, это нормально. Мы все-таки в любительском спорте" © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Кто ваш тренер? Почему вы выбрали именно его?

– Долгое время я занималась с местным тренером в школе триатлона. Но недавно мне захотелось больших результатов. В любительском спорте, когда ты только начинаешь тренироваться, то идет большой прогресс. А потом на продвинутом уровне наступает плато. Думаю, мое плато – одна из причин смены тренера.

Я выбрала тренера из Москвы – Кирилла Голдовского . Он триалет-профессионал в прошлом, сейчас уже любитель, у него много достижений и титулов. Мне понравились его результаты, результаты его спортсменов. Также мне было важно сойтись с человеком с точки зрения энергетики, общения, коммуникации. Мы созвонились на 30 минут, поговорили о моих целях и решили пробовать. Спустя 2 месяца поняла, что хочу продолжать заниматься с ним.

Мы занимаемся 5 месяцев, я довольна прогрессом. Я тренируюсь онлайн. Многие считают, что онлайн-тренировки невозможны. Могу сказать: возможны. Даже плавание стало лучше, чем было до. Несмотря на то, что тренер меня не видит. Он мне пишет задание, я уточняю, если что-то непонятно. Периодически отправляю видеоматериалы, как я делаю тренировку. Он корректирует меня. Также делюсь с ним инсайтами от тренировок. Как продвинутый атлет, я понимаю, какие тренировки он дает, вижу, что они очень эффективны.

"Многие считают, что онлайн-тренировки невозможны. Могу сказать: возможны" © Фото из личного архива Салтанат Казыбаевой

– Как пандемия повлияла на беговое сообщество? Расскажите о беговых стартах, которые запланированы у вашего фонда на этот год. "Алматы марафон" будет в 2021 году?

– Беговое сообщество в пандемию не стало меньше. Мне кажется, что люди наоборот уделяют больше внимания здоровью: записываются в беговые сообщества, ходят в горы.

Бегуны сильно скучают по массовым стартам, они говорили об этом на Зимнем забеге, который нам удалось провести в конце февраля. Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам разрешат проводить старты, мы сможем вернуться к соревнованиям.