Что готовит нам 2021-й: самые ожидаемые игры
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Разработчикам в наше время очень сложно бороться за внимание геймеров. Графика, геймплей, сюжет — всего этого уже мало. Нужно удивлять, поражать, приводить в восторг. Далеко не всем это удается
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Hitman 3
Агент 47 снова в деле. Он вышел на задания 20-го января. Не сказать, что релиз был ожидаем всем миром, но фанаты серии точно считали дни до выхода новой части. IO Interactive в этот раз сама издала свое творение и уже на старте предоставила игрокам сразу 6 локаций, расположенных по всему миру. Более того, в этой части есть приятный бонус — VR-режим, в котором можно побродить по уровням предыдущих частей. Цена обычной версии Hitman 3 на Epicgames почти 13 000 тенге. HITMAN 3 Deluxe Edition — 19 700.
The Medium
Компания Bloober Team — разработчик и издатель The Medium — должна выкатить свое творение 28-го января. Это психологический ужастик, в котором действие игры происходит в двух реальностях. Сами создатели обещают, что в их игре переплетение двух параллельных измерений реализовано так, как еще никому не приходило в голову. Они настолько уверены в креативности своего подхода, что даже запатентовали свой особенный геймплей. В Steam уже сейчас можно сделать предзаказ со скидкой 10% и сэкономить 1550 тенге, заплатив 13 950 тенге. Акция закончится в день выхода игры.
Little Nightmares 2
Little Nightmares 2 — это платформер с элементами квеста, пропитанный хоррором от шведской компании Tarsier Studios. Издателем выступит Bandai Namco Entertainment. Если ты не играл в первую часть, то у тебя есть на это достаточно времени, так как Little Nightmares 2 выйдет 11-го февраля. Дело в том, что новая часть имеет приставку "2" не просто потому, что она вторая. Это прямой сиквел. Главная героиня из первой части будет сопровождать тебя всю игру, но за ее поведение будет отвечать искусственный интеллект. Ты же будешь управлять мальчиком Моно, встречей с которым и закончилась Little Nightmares. Покупку можно уже оформить в Steam за 8999 тенге и 11 999 тенге — за Deluxe Edition.
Kena: Bridge of Spirits
Приключенческий экшн Kena: Bridge of Spirits должен прийтись по вкусу всем любителям игр в духе The Legend of Zelda. Эдакий интерактивный мультик. Под твоим контролем будет главная героиня Кена, которая всеми фибрами души желает очистить мир от очередного мерзопакостного зла. Тебе будут помогать разные духи, которые станут твоими штурманами, усилителями, ускорителями и в целом будут содействовать более эффективному взаимодействию с окружающим миром. Разработчик и издатель Ember Lab обещает дропнуть игру уже в марте этого года.
Humankind
Без дела в 2021-м не останутся и любители стратегий. Разработчик Amplitude Studios в паре с издателем Sega готовят к выходу Humankind. Это игра в жанре глобальной пошаговой 4X-стратегии. Смысл и сюжетная основа очень сильно напоминают Civilization, где тебе нужно провести свой народ сквозь целые эпохи. А вот строительство городов похоже на подобное в Endless Legend. В остальном всё то же самое: развитие, строительство, добыча ресурсов, дипломатия, войны и вот это вот всё. Игра выйдет 22-го апреля, но уже сейчас в Steam можно сделать предзаказ — 14 932 тенге вместо 17 990.
Back 4 Blood
Turtle Rock Studios — создатели Left 4 Dead запилили аналог своей же игры и поменяли слова по обе стороны от "4" — Back 4 Blood. В их новом творении снова 4 живых персонажа противостоят ордам ходячих мертвецов, главари которых большие, страшные и тяжело пробиваемые. В общем, классический кооперативный шутер-выживалка. Только в этой игре искусственный интеллект будет прямо на ходу менять условия противостояния. Каждый персонаж имеет свои особенности и тип оружия. PVP-режим имеется. Релиз Back 4 Blood намечен на 22 июня, но уже сейчас в Steam можно сделать предзаказ за 11 499, 15 799 и 16 998 тенге в зависимости от версии.
Ждем еще:
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- Hollow Knight: Silksong — забавный аркадный платформер.
Это далеко не всё, что готовит для тебя 2021-й год. Разработчики и издатели в поте лица стараются удивить и угодить геймерам, требования которых год от года растут. Следи за нашими публикациями — мы держим руку на кибер-пульсе.