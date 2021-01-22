Агент 47 снова в деле. Он вышел на задания 20-го января. Не сказать, что релиз был ожидаем всем миром, но фанаты серии точно считали дни до выхода новой части.

IO Interactive

в этот раз сама издала свое творение и уже на старте предоставила игрокам сразу 6 локаций, расположенных по всему миру. Более того, в этой части есть приятный бонус — VR-режим, в котором можно побродить по уровням предыдущих частей. Цена обычной версии

Hitman 3

на

почти 13 000 тенге.

HITMAN 3 Deluxe Edition

— 19 700.