Мировой финал Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile

К сожалению, к финалу важнейшего турнира в своей истории коллектив потерял одного из лидеров. Киберспортсмен Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев по неизвестным причинам покинул состав. Это событие вынудило менеджера команды Айдану Ахметову искать ему замену. Айдана раздумывала недолго и выбрала лучший из доступных вариантов. Так, за коллектив на турнире в качестве "стендина" сыграет лучший "пабгер"и лидер сильнейшей команды Казахстана Konina Power Нурсултан Gonzo Нартбаев.

К сожалению, к финалу важнейшего турнира в своей истории коллектив потерял одного из лидеров. Киберспортсмен Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев по неизвестным причинам покинул состав. Это событие вынудило менеджера команды Айдану Ахметову искать ему замену. Айдана раздумывала недолго и выбрала лучший из доступных вариантов. Так, за коллектив на турнире в качестве "стендина" сыграет лучший "пабгер"и лидер сильнейшей команды Казахстана Konina Power Нурсултан Gonzo Нартбаев.

К сожалению, к финалу важнейшего турнира в своей истории коллектив потерял одного из лидеров. Киберспортсмен Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев по неизвестным причинам покинул состав. Это событие вынудило менеджера команды Айдану Ахметову искать ему замену. Айдана раздумывала недолго и выбрала лучший из доступных вариантов. Так, за коллектив на турнире в качестве "стендина" сыграет лучший "пабгер"и лидер сильнейшей команды Казахстана Konina Power Нурсултан Gonzo Нартбаев.