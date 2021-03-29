Мировой финал Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile
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В решающем турнире сыграет казахстанский коллектив Evolution.
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Сегодня вечером стартует решающая битва третьего сезона Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile. Онлайн-сражение, в котором примут участие 28 команд, определит долгожданного победителя.
Честь нашей страны на этом слете мастеров мобильных игр защищает команда Evolution. Успеха в региональном отборе ребята добились, выступая под ником Mirage. Однако молодой командой заинтересовались зарубежные инвесторы, решившие сменить название.
К сожалению, к финалу важнейшего турнира в своей истории коллектив потерял одного из лидеров. Киберспортсмен Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев по неизвестным причинам покинул состав. Это событие вынудило менеджера команды Айдану Ахметову искать ему замену. Айдана раздумывала недолго и выбрала лучший из доступных вариантов. Так, за коллектив на турнире в качестве "стендина" сыграет лучший "пабгер"и лидер сильнейшей команды Казахстана Konina Power Нурсултан Gonzo Нартбаев.
Кандидатура Gonzo сразу была одобрена всеми участниками коллектива. Бекзат BALGAYMAK* Жусипбек, Бакытжан Qaimaq Елменбет, Рахат KUMYS Жусипбек легко нашли общий язык с новичком.
"К сожалению, Елдос покинул состав нашей команды. Мы вынуждены были искать срочную замену. По правилам, игроку не следовало участвовать ни в какой части квалификации турнира. Аккаунт игрока не может быть совершенно новым и должен иметь как минимум трехмесячную игровую историю. По всем этим параметрам нам подходил Нурсултан. Я уверена, что он усилит состав. Ребята настраиваются показать лучшую игру", - отметила Айдана Ахметова.
Сам Нартбаев успел поиграть за AVANGAR, Deformia Meditari, Nomad Gaming, Goskilla и BRO Yellow. Наибольших успехов он добился в составе Konina Power, выиграв "бронзу" World League 2020, победив на Dlive & Wozto Tournament, а также став чемпионом СНГ. Свой новый коллектив Gonzo охарактеризовал как боеспособный. Киберспортсмен постарается показать свою лучшую игру и помочь команде достойно выступить в финале Red Bull M.E.O.
Ты готов поддержать нашу команду? Тогда подключайся к онлайн-трансляции. Стартуем в 20.00 по времени города Нур-Султан.