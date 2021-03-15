В Алматы завершился Чемпионат мира по фристайлу, проходивший на высокогорном курорте "Шымбулак". Подготовка к соревнованиям прошла в рекордно короткие сроки и благодаря старанию казахстанской стороны программа была проведена полностью. Одним из ярких моментов турнира стала победа сборной России на состязаниях по командной акробатике. Впервые в истории спортсмены из соседней страны завоевали золотые медали в этой дисциплине.

Команда набрала 300,94 балла и опередила Швейцарию и США. К сожалению, казахстанские спортсмены не смогли реализовать весь свой потенциал, завершив выступление на седьмой строчке. Также за пределами пьедестала осталась сборные Беларуси, Украины и Канады.

Занимательным этот соревновательный день сделала сборная Швейцарии. Команда так же впервые завоевала серебряную медаль, заработав 293,46 балла. Сборная в составе Кэрол Бувард, Пирмин Вернер и Ноя Рота опередила американцев, за которых выступали Эшли Колдуэлл, Эрик Лоугрэн и Кристофер Лиллис. Как признались позже швейцарский атлеты, - "на "Шымбулаке" они чувствовали себя как дома".

Сборная Швейцарии © Фото Андрей Кулагин

Ярчайшей звездой в составе швейцарцев оказался Ной Рот. Примечательно, что атлет пошел по стопам своей матери Колетт Бранд - бронзового призера Олимпийских игр 1988 года в Нагано.

21-летний атлет Red Bull успел поучаствовать в Олимпиаде, прошедшей ровно через тридцать лет (Пхенчхан, 2018 год), и уже выигрывал мировое первенство. В 2019 году он завоевал "золото" и "бронзу" на чемпионате в Юте, США. Кстати, в ходе интервью лыжник отметил высокий уровень подготовки казахстанских атлетов.

- Казахстанская команда всегда борется за выход в финал, ваши спортсмены очень крутые! Особенно круто выглядят атлетки. Если они в ударе, то у фаворитов появляются серьезные конкуренты, - поделился Ной Рот.

Ной Рот © Фото Андрей Кулагин

Швейцарский лыжник особо отметил высокий уровень организации Чемпионата мира.

- Спасибо Казахстану, что соревнования состоялись, для нас, спортсменов, это очень важно. Это мой второй визит в Казахстан и я снова убеждаюсь, что в вашей стране живут очень доброжелательные люди. Горный курорт "Шымбулак", где проходили соревнования, - очень красивое место. К сожалению, все время мы были в отеле и возможности тщательно посмотреть город не было. После соревнований нам обещали показать красивые места. Город Алматы показался мне очень теплым и атмосферным. Я хотел попробовать вашу кухню, но пока не получилось. Я обязательно приеду сюда как гость, - хочу покататься по местным горам, - сказал Ной Рот.

Ной Рот © Фото Андрей Кулагин

- Как ты оцениваешь свое выступление?

- Вчера я был немного разочарован своим выступлением. Волнение не позволило показать все элементы идеально, поэтому я не попал в финал. Сегодня у меня все получилось и я, конечно, очень счастлив.

- В каком еще виде спорта ты бы хотел себя попробовать?

- Я люблю свой вид спорта. Но с удовольствием попробовал бы себя в лыжных гонках и серфинге.

- Какой совет ты бы дал начинающим спортсменам?

- Нужно наслаждаться тем, что ты делаешь. Никогда не сворачивать с пути. Нужно делать свое дело изо всех сил. И тогда ты сможешь добиться успеха.