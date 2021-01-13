Все, что нужно знать о триатлоне

25-летний алматинец Сергей Левадний – менеджер проектов, волонтер и участник соревнований по триатлону Ironman. В 2018 году молодой человек первым в Казахстане провел индивидуальный челлендж для поддержки социального проекта. Как стать триатлетом, когда тебя хватает на 30 минут бега, плавать ты не умеешь, а велосипеда у тебя нет? Почему волонтеру важно ставить свои интересы на первое место? Зачем для поддержки детей с особыми потребностями проводить спортивный старт с одним участником? Ответы на эти вопросы – в материале Red Bull.

Сергей Левадний © Из личного архива героя

О детстве, работе и волонтерстве

"Я в детстве посещал карате, играл в футбол на позиции вратаря в команде ЦСКА, мечтал о карьере в спорте. Из футбола ушел из-за частых травм и отсутствия перспективы. Еще я увлекался онлайн-играми – мог часами развивать своего виртуального персонажа. А потом до меня дошло, что лучше всего вкладываться в реального себя.

Я начал бегать по 2-3 километра на Сайране в 2014-2015 годах. Тогда бег, марафоны, триатлон еще не были мейнстримом, не было приложений вроде Strava и большого бегового сообщества, как сейчас. Я планировал тренить несколько часов. Но возвращался домой через 30 минут с мыслью, что спорт все-таки не мое... В 2018 году я перешел из обычного бега в триатлон, что считаю очень правильным решением – мое развитие стало более разносторонним", – начал рассказ о себе триатлет из Алматы Сергей Левадний.

За два года он поучаствовал в реализации более 100 проектов в сферах бизнеса, благотворительности, образования и спорта. А сейчас в сфере образования организует курсы и конференции, в конце 2020 года открыл сообщество проектных менеджеров Казахстана , чтобы развиваться самому и развивать других. Он продолжает изучать менеджмент проектов, ведь что подразумевать под проектами – это каждый человек решает сам. Подготовка к соревнованиям, или приглашение девушки на свидание – по его словам, это тоже своего рода проекты.

"Помимо работы и спорта я – волонтер, координатор волонтерского движения "Komanda SOS". За эту работу я не получаю деньги, для меня это проявление социальной ответственности. Быть волонтером – не сложно, если понимать, зачем ты волонтеришь и отдавать этому делу адекватное количество времени. Важно расставлять приоритеты: в первую очередь решить свои дела, потом помочь другим. А не наоборот. Я хочу быть успешным в жизни. Когда у меня это получается, я легко нахожу место для волонтерства. Не скажу, что здесь у меня есть определенная цель. Ко мне обращаются люди, а я стараюсь помочь. Вот и все", - рассказывает Сергей о своем волонтерском опыте.

О триатлоне, травмах и депрессии

Сергей Левадний © Из личного архива героя

Официально Сергей участвовал один раз на Ironman 70.3 Astana и один раз на Ironman 140.6 Copenhagen. Оба раза в 2019 году. Он надеется, что старты возобновятся, и он сможет поучаствовать в Ironman в 2021 году. Если говорить в целом об эквивалентной дистанции Half Ironman, то около 20 раз он проходил их самостоятельно в рамках тренировки или челленджа в обычных условиях в Алматы.

"В триатлон я попал из обычного бега. Однажды я понял, что просто бегать для меня не интересно. Я узнал о триатлоне, найдя в интернете статьи о ребятах, которые проходили Ironman. Они так красочно описали свои эмоции, что я и сам захотел в нем поучаствовать. Плавать я не умел вообще. Кататься на велосипеде я умел, но велосипеда у меня не было.

Я начал с того, что записался в бассейн и пытался научиться плавать самостоятельно. В 25-метровом бассейне проплывал половину, останавливался, переводил дыхание и доплывал оставшиеся 12,5 метра. Позже я все-таки взял несколько уроков у тренера. По этой технике я и плаваю до сих пор. Велосипед у меня появился в 2018 году. С того момента я катаю по разным местам: на Медео, в индустриальной зоне и других отрезках, где минимум светофоров", – рассказывает об освоении новых для себя дисциплин наш герой.

Заслуженная медаль на Ironman © Из личного архива героя

Сложность и кайф триатлона, по словам Сергея, в том, что нужно развивать сразу 3 дисциплины. Для него забег, заплыв или велозаезд – это время поразмышлять. Для поддержания формы без развития ему нужно 2 тренировки в неделю для каждой дисциплины, то есть 6-8 часов в неделю. Для развития работать нужно больше, но главное – с умом. Сейчас в межсезонье он проводит 5-6 тренировок в неделю по 60-90 минут. Когда готовится к соревнованиям – по 10-14 часов в неделю.

"Неудач было много. Они учат не сдаваться, стоять на своем и ценить даже самые маленькие победы. Больше усилий и все получится! Год с небольшим назад я получил травму после регистрации на дистанцию Ironman. Промежуточный старт – Ironman 70.3 я провалил. У меня был только месяц на подготовку, когда я очень плавно наращивал тренировочный объемы. Итог – 5 часов 49 минут. Скажу прямо – это даже близко не мой результат, можно проходить гораздо быстрее. Через месяц на полной дистанции – 11 часов 6 минут. Моя физическая форма, конечно, была далека от пика, но результат, которого я добился буквально за 2 месяца – вполне норм", – с гордостью говорит спортсмен.

О челленджах, неравнодушных людях и желании "рубиться"

Сергей Левадний © Из личного архива героя

В 2018 году Сергей Левадний придумал социальный проект для центра волонтеров "Komanda SOS", проект научно-образовательного фонда имени академика Ш. Есенова. Благотворительный челлендж "7 за 7" также поддержали World Class Almaty и "Алматы Марафон". Суть челленджа заключалась в том, чтобы в течение недели он каждый день проходил дистанцию Half Ironman – заплыв на1,9 километра, велозаезд на 90 километров и забег на 21,1 километра. Это был его личный вызов в поддержку детей с особыми потребностями, подопечных ОО "Казахстанская специальная олимпиада".

Этим челленджем, который прошел накануне 1 сентября, Сергей хотел поднять проблему детского образования. Далеко не у всех семей есть средства на закуп школьных принадлежностей. Многие семьи, в которых воспитывают детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, эпилепсией, фактически живут только на пособия, и значимая часть средств уходит на проживание, лечение. Многие семьи неполные, чаще всего есть только мама. Не у всех есть финансы для закупа школьных принадлежностей. Об этом нужно говорить. Он выбрал такой способ: провести челлендж и собрать школьные принадлежности для этих детей. Проект получился резонансным, про инициативу написали многие СМИ. Неравнодушные люди сами приобретали школьные принадлежности и передавали на склад. За 10 дней – более 120 школьных комплектов.

"Идею челленджа я взял от американца Джеймса Лоуренса, который прошел 50 полных дистанций Ironman за 50 дней в 50 штатах для борьбы с детским ожирением. Тогда он собрал около 100 тысяч долларов для строительства детского спортивного центра. 50 полных дистанций Ironman для меня – это слишком много. А 7 половинок за 7 дней – более реальная задача. Хотя честно скажу, было не просто осилить эту дистанцию. Я еще долго приходил в себя.

Челлендж я провел 20-26 августа 2018 года. Плавательный этап проходил в бассейне в санатории Казахстан, велоэтап – по Кульджинскому тракту, беговой этап – в ЦПКиО им. Горького и парке 28 панфиловцев, по проспекту Аль-Фараби. Если считать только время прохождения без переодеваний и замены проколотых камер, то выходило каждый день 5.30-5.50. За прохождением дистанции наблюдала независимая судейская коллегия из Almaty Triathlon Federation", – вспоминает Сергей.

Сергей Левадний © Из личного архива героя

Благо, к дистанции он подошел на пике формы и с пониманием того, что нужно беречь силы. Ежедневно делал растяжку и массаж ног. Мышцы забивались на беговом этапе, начиная с 3 дня челленджа. Неурядицы возникали и на велоэтапе – первые дни очень часто были проколы колеса.

"Тяжелее всего было в психологическом плане: с каждым днем становилось все сложнее настраивать себя на долгую работу. И плюс медленно шли благотворительные сборы – в 3-й день челленджа было собрано всего 5 школьных наборов, причем, их собрали мои друзья. Так много сил вложено… И так мало результата. Но мы верили! И в итоге собрали более 120 наборов для школьников", – делится он.

Сергей регулярно участвует в соревнованиях. На стартах "Алматы Марафона" и "Экстремальной Атлетики" ему нравится дух соперничества. Особенно он любит соревноваться на длинных дистанциях.

Сергей Левадний © Из личного архива героя