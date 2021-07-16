От рекорда Сотникова до триумфа Уолкнера: как прошло ралли "Шелковый путь"

Одиннадцатый сезон международного ралли "Шелковый путь" в этот раз прошел не совсем по плану, но получился не менее интересным и насыщенным. Ралли, как и было запланировано, стартовало в Омске 1 июля, и планировалось, что далее, после 10 этапов, должно было завершиться в Монголии. Но из-за пандемической ситуации в соседней стране организаторам пришлось скорректировать маршрут и завершить ралли тремя дополнительными этапами в России.
В результате ралли «Шелковый путь» завершилось в Республике Алтай 6 июля, где и прошло награждение победителей. Так, свою первую награду в российском ралли завоевал Маттиас Уолкнериз Red Bull KTM Factory Racing. А вот победа для Дмитрия Сотникова – пилота команды "КАМАЗ-мастер" – стала уже третьей и принесла ему личный рекорд. Сотников стал единственным в истории ралли "Шелковый путь" трехкратным победителем гонки.
Личный рекорд Сотникова, но победа всей команды
На "Шелковом пути" одну из команд "КАМАЗ-мастер" возглавлял Дмитрий Сотников – победитель ралли "Дакар-2021". Только в этот раз гонка для Сотникова прошла в новой кабине КамАЗа K5, на котором он блестяще дебютировал с двумя победами на первых двух этапах ралли. Но это был лишь подогрев перед финальными ступенями. Завоевав еще одну победу на четвертом этапе, Дмитрий Сотников пересек последний финиш и стал первым трехкратным чемпионом ралли "Шелковый путь".
Но блестящее выступление и уверенная победа Сотникова – заслуга всей команды. На протяжении всей гонки пилота поддерживали его коллеги-водители из "КАМАЗа": Антон Шибалов, Эдуард Николаев и Айрат Мардеев.
«Это победа для всей нашей команды, для всех болельщиков, для всех, кто помогал строить грузовик. Во время гонки не возникло ни одной технической проблемы», – сказал Сотников после завершения ралли.
Red Bull KTM Factory Racing – дважды чемпион "Шелкового пути"
В 2019 году Сэм Сандерленд завоевал победу для Red Bull KTM на "Шелковом пути". В 2021 году Маттиас Уолкнер решил не отставать от напарника и также смог завоевать чемпионство для команды Red Bull KTM.
Австрийский мотогонщик уверенно стартовал, но поджидал подходящего момента, чтобы сделать свой главный ход на третьем этапе ралли. Середина гонки проходила на сложном марафонском спецучастке – маршрут из Горно-Алтайска в Кош-Агач. Этап предполагал не только прохождение гонки по холмистой местности, но и преодоление маршрута через реку вброд. Здесь-то у многих и начались проблемы, но только не для гонщика Red Bull KTM.
Маттиас Уолкнер смог не только первым финишировать на третьем этапе, но установил самое быстрое время. Благодаря своей победе и рекорду, а также проявленным мастерству и опыту, Уолкнер удержал лидерство на оставшихся этапах ралли и завоевал свою первую победу на "Шелковом пути". Победа в России также выводит Уолкнера на первое место на чемпионате мира по кросс-кантри ралли FIM – 2021.
Дэниел Сандерс набирает обороты
Другой мотогонщик, который превосходно дебютировал на российском ралли, – Дэниел Сандерс из GasGas Factory. Австралиец одержал свою первую победу на этапе чемпионата мира во второй день гонок в России. Сандерс закрепил свою победу, установив самое быстрое время также на четвертом и пятом этапах. Благодаря этим победам австралийский мотогонщик занял четвертое место в общем зачете. Ему не хватило всего меньше минуты до результата на пьедестале почета.
"За эту неделю соревнований я многому научился. Да, я отлично чувствовал байк и его скорость, но мне еще есть над чем работать. Когда вернусь домой, хочу сосредоточиться на навигации – чувствую, что здесь мне немного не хватает", – сказал Сандерс после гонок.
Следующие остановки: Бразилия и Португалия
Чемпионат мира по ралли-рейдам берет отпуск на месяц, чтобы вернуться в августе уже с новым маршрутом – в Бразилии.
Следующим этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли FIM – 2021 года станет Rally dos Sertões, которое пройдет 13-22 августа.
А вот следующим этапом семираундового чемпионата мира по ралли-рейдам FIA – 2021 станет ралли BP Ultimate Portugal, которое пройдет 16-21 сентября в Португалии.