От рекорда Сотникова до триумфа Уолкнера: как прошло ралли "Шелковый путь"

Одиннадцатый сезон международного ралли "Шелковый путь" в этот раз прошел не совсем по плану, но получился не менее интересным и насыщенным. Ралли, как и было запланировано, стартовало в Омске 1 июля, и планировалось, что далее, после 10 этапов, должно было завершиться в Монголии. Но из-за пандемической ситуации в соседней стране организаторам пришлось скорректировать маршрут и завершить ралли тремя дополнительными этапами в России.

В результате ралли «Шелковый путь» завершилось в Республике Алтай 6 июля, где и прошло награждение победителей. Так, свою первую награду в российском ралли завоевал Маттиас Уолкнер из Red Bull KTM Factory Racing. А вот победа для Дмитрия Сотникова – пилота команды "КАМАЗ-мастер" – стала уже третьей и принесла ему личный рекорд. Сотников стал единственным в истории ралли "Шелковый путь" трехкратным победителем гонки.

Личный рекорд Сотникова, но победа всей команды

На "Шелковом пути" одну из команд "КАМАЗ-мастер" возглавлял Дмитрий Сотников – победитель ралли "Дакар-2021". Только в этот раз гонка для Сотникова прошла в новой кабине КамАЗа K5, на котором он блестяще дебютировал с двумя победами на первых двух этапах ралли. Но это был лишь подогрев перед финальными ступенями. Завоевав еще одну победу на четвертом этапе, Дмитрий Сотников пересек последний финиш и стал первым трехкратным чемпионом ралли "Шелковый путь".

Команда «КАМАЗ-мастер» с Дмитрием Сотниковом за рулем © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Но блестящее выступление и уверенная победа Сотникова – заслуга всей команды. На протяжении всей гонки пилота поддерживали его коллеги-водители из "КАМАЗа": Антон Шибалов, Эдуард Николаев и Айрат Мардеев.

Дмитрий Сотников (справа) с коллегами по команде © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

«Это победа для всей нашей команды, для всех болельщиков, для всех, кто помогал строить грузовик. Во время гонки не возникло ни одной технической проблемы», – сказал Сотников после завершения ралли.

Red Bull KTM Factory Racing – дважды чемпион "Шелкового пути"

В 2019 году Сэм Сандерленд завоевал победу для Red Bull KTM на "Шелковом пути". В 2021 году Маттиас Уолкнер решил не отставать от напарника и также смог завоевать чемпионство для команды Red Bull KTM.

Маттиас Уолкнер © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Австрийский мотогонщик уверенно стартовал, но поджидал подходящего момента, чтобы сделать свой главный ход на третьем этапе ралли. Середина гонки проходила на сложном марафонском спецучастке – маршрут из Горно-Алтайска в Кош-Агач. Этап предполагал не только прохождение гонки по холмистой местности, но и преодоление маршрута через реку вброд. Здесь-то у многих и начались проблемы, но только не для гонщика Red Bull KTM.

Маттиас Уолкнер на этапе ралли в Горно-Алтайске © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Маттиас Уолкнер смог не только первым финишировать на третьем этапе, но установил самое быстрое время. Благодаря своей победе и рекорду, а также проявленным мастерству и опыту, Уолкнер удержал лидерство на оставшихся этапах ралли и завоевал свою первую победу на "Шелковом пути". Победа в России также выводит Уолкнера на первое место на чемпионате мира по кросс-кантри ралли FIM – 2021.

Дэниел Сандерс набирает обороты

Другой мотогонщик, который превосходно дебютировал на российском ралли, – Дэниел Сандерс из GasGas Factory. Австралиец одержал свою первую победу на этапе чемпионата мира во второй день гонок в России. Сандерс закрепил свою победу, установив самое быстрое время также на четвертом и пятом этапах. Благодаря этим победам австралийский мотогонщик занял четвертое место в общем зачете. Ему не хватило всего меньше минуты до результата на пьедестале почета.

Дэниел Сандерс на марафонском этапе в Кош-Агаче © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

"За эту неделю соревнований я многому научился. Да, я отлично чувствовал байк и его скорость, но мне еще есть над чем работать. Когда вернусь домой, хочу сосредоточиться на навигации – чувствую, что здесь мне немного не хватает", – сказал Сандерс после гонок.

Следующие остановки: Бразилия и Португалия

Чемпионат мира по ралли-рейдам берет отпуск на месяц, чтобы вернуться в августе уже с новым маршрутом – в Бразилии.

Следующим этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли FIM – 2021 года станет Rally dos Sertões, которое пройдет 13-22 августа.

А вот следующим этапом семираундового чемпионата мира по ралли-рейдам FIA – 2021 станет ралли BP Ultimate Portugal, которое пройдет 16-21 сентября в Португалии.