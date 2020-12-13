Немецкий скейтбордист Владик Шульц всегда готов к новым приключениям. На этот раз, он вместе с мастером Андреасом Шутценбергером , реализовал новаторский проект крытого скейтпарка - мюнхенский лабиринт с гидравлическим наклоном, известный как The Maze.

Шульц родом из Кельна, известен в скейтбординге своим оригинальным стилем и тем, как в 2019 году он и фотограф экстремальных видов спорта Лоренц Холдер выиграли фотоконкурс Red Bull Illume в категории Playground.

Владик Шульц © Daniel Wagner 01 / 06

Шутценбергеру 51 год, он плотник из Пассау, основавший IOU Ramps в 1997 году. Андреас построил более 7 500 пандусов в 30 странах мира, включая Афганистан и Монголию.

The Maze - 40-тонное творение Шутценбергера площадью 21 м², основанное на детской игре в Marble, подвешено на высоте трех метров в воздухе на гидравлических домкратах.

Мадарс Апсе © Daniel Wagner 01 / 06

Для выполнения трюков на неустойчивой и волнистой поверхности требуется больше, чем просто терпение: нужно чувствовать и держать равновесие, чтобы справиться с меняющимися склонами.

Владик пригласил своих друзей скейтеров, португальца Густаво Рибейро , соотечественника Йоста Аренса и Мадарса Апсе из Латвии, чтобы ребята заценили работу Шутценбергера и IOU Ramps.

19-летний Рибейро, побеждавший в самых известных любительских соревнованиях, является одним из главных претендентов на золотую медаль на первых летних Олимпийских играх по скейтбордингу в Токио в 2021 году.

23-летний Аренс появился на международной скейт-сцене почти 10 лет назад и завоевал титул чемпиона Германии 2018 года.

31-летний Апсе родом из Риги и рано сделал себе имя благодаря своему креативному и мощному катанию. В 2019 году он также вел документальный сериал Skate Tales .