История скайраннера Шынгыса Байкашева

32-летний Шынгыс Байкашев живет и тренируется в Алматы. По специальности он инженер-связист, работает IT-специалистом. Холост. Все свое свободное время посвящает горам и тренировкам по скайраннингу/трэйлраннингу – бегу по горам. "Все свободное время" – это не фигура речи, а буквально: около 3 часов в день, 19 часов в неделю и 76 часов в месяц. Не хобби, а практически работа.

Limone Extreme Skyrace 2018 © Из личного архива героя

"На меня сильно повлиял мой дедушка. Он с детства приучал меня к физическому труду, вырабатывал терпение и стойкость. А еще в школе я отставал по спортивным показателям, мне хотелось доказать себе и другим, что я способен на большее. Я недолго ходил на таэквондо, затем были волейбол и футбол. Спорт показал мои слабые стороны, научил командной работе и быть ответственным за результат. Также благодаря ему я поборол застенчивость", – вспоминает чемпион начало спортивного пути.

Он "отдыхает" от основного вида спорта – скайранинга, занимаясь велоспортом и кроссфитом. По словам спортсмена, это возможность психологической разрядки и возвращения к привычным нагрузкам более мотивированным.

Dolomites Skyrace 2018 © Из личного архива героя

"Я начал бегать еще в школьные годы – в рамках футбольных тренировок, но делал это нерегулярно. Однажды мы с ребятами начали бегать кроссы для улучшения выносливости. После университета я стал осознаннее, построил первую тренировочную программу. Для меня бег – это медитация, вдохновение и душевный покой после тяжелого рабочего дня. В городе велик риск эмоционального выгорания. Бег помогает "перезагрузиться", – делится Шынгыс Байкашев своим лайфхаком от стресса.

"Бегать в горах" он начал в 2009 году. Приглашение на первый забег по скайраннингу до бастиона пика Амангельды поступило от алматинского ветерана спорта, марафонца и постоянного участника беговых соревнований Владимира Ковальчука. После этого Шынгыс записался в секцию альпинизма "Буревестник". Год спустя ту же трассу он прошел на 26 минут быстрее.

RFER 2018 © Из личного архива героя

"Первые ощущения по классике – это тяжесть в ногах и сбитое дыхание. Однако все это сопровождалось эйфорией, жаждой познания себя – узнавать возможности организма. Спустя годы мне по-прежнему нравится испытывать свой организм на прочность, раздвигать свои границы. В скайраннинге главное – уметь наслаждаться тренировочным процессом и ловить кайф от нахождения в горах. В какой-то мере скайраннеры – мазохисты. Мы любим боль, возвращаемся в горы, чтобы освободиться от мыслей и воссоединиться с дикой природой", – вспоминает спортсмен.

"Если тебе легко, значит, ты делаешь что-то не так"

В мае 2016 года Шынгыс Байкашев отправился на свои первые международные соревнования по скайраннингу – фестиваль Red Fox Elbrus. Там он "стал другим человеком", сломав психологический барьер "Я не могу и не знаю, как бежать в гору". В Приэльбрусье он познакомился с ведущими скайраннерами мира и нащупал новые возможности для собственного роста. А, вернувшись домой, поменял свой тренировочный план, начав тренироваться "бегать в гору".

"Эльбрус для меня – особая гора. Мне нравятся снежно-ледовые маршруты, когда поднимаешься выше облаков. Лозунг скайраннинга звучит так: "Less cloud, more sky" – "Меньше облаков, больше неба". Я обрел на этой высоте друзей со всего мира, поэтому люблю туда возвращаться. Мы встречаемся на этом фестивале раз в год, говорим о жизни, наблюдаем со склона горы на главный Кавказский хребет и лакомимся вкуснейшими эльбрусскими хычинами.

RFER 2019 © Из личного архива героя

Победа на главной дистанции Red Fox Elbrus Race – это доказательство того, что в скайраннинге побеждает не тело, а сильный дух. Золото в 2019 году – это самое значимое спортивное достижение в моей жизни. Я жил этой мечтой почти год и каждый день закладывал по крупинке в решающий результат, чтобы после серебряного дубля привезти в Казахстан победу", – вдохновенно рассказывает чемпион.

По словам Шынгыса, в подготовке скайраннера очень важна ментальная готовность, закаливание характера:

"Как говорит чемпион России в дисциплине "Вертикальный километр" Виталий Чернов: "Если тебе легко, значит, ты делаешь что-то не так". Бывает, что физические силы закончились, и ты ползешь в гору на одном характере. Я понимаю, почему горы называют местом силы. Речь о силе духа – ты делаешь то, что казалось невозможным. Восхождения научили меня не сдаваться по жизни и добиваться самых сложных целей. Научили ценить простые человеческие блага, которые мы имеем, и быть благодарным за них".

Не легкая атлетика, а альпинизм

Скайраннинг – это экстремальный вид спорта, это не легкая атлетика, а одна из дисциплин альпинизма. Скайраннеру необходимо обладать широким спектром навыков: функциональная подготовка, технические приемы перемещения в горной местности, знания, как вести себя в горах, навыки ориентирования и выживания в дикой природе.

RFER 2016 Karl Eglof © Из личного архива герооя

Помимо трэйловых кроссовок, лосин и непромокаемой куртки для тренировки необходимо иметь треккинговые палочки и беговой рюкзак. А на некоторые маршруты и специальное альпинистское снаряжение. Качественное снаряжение для старта обойдется примерно в 100 тысяч тенге. Бег по горам рискован для неподготовленных физически и технически. Также опасность может исходить от внешних факторов – горы непредсказуемы.

Скайраннинг считается демократичным видом спорта. Типичный портрет скайранера – мужчина или женщина, 25-45 лет, профессии – разные, но объединяет любовь к горам. Сегодня в Казахстане скайраннингом занимаются около 300 человек, во всем мире – свыше 600 тысяч человек. Соревнования по этой дисциплине проходили в 36 странах мира, в них участвовали люди в возрасте от 18 до 83 лет. Больше всего бегунов по горам в Европе, США и Японии.

"Алматинцы предпочитают натоптанные трассы, которые доступны круглый год: маршруты в бассейне рек Малоалматинского ущелья: урочище Медео, ГЛК "Шымбулак", урочище Туюк-Су, Бутаковское ущелье, урочище Кок-Жайлау, Кимасар, Горельник. А также Большое Алматинское ущелье: ущелье Озерное и ущелье Проходное. Здесь самые популярные локации – Большое Алматинское Озеро, ГАИШ (обсерватория), Космостанция, поляна Терра и популярный туристический маршрут "Алматинская кругосветка", соединяющий бассейны рек Большой и Малой Алматинки", – делится информацией Шынгыс.

"В мире есть множество горных троп, где проходят сотни разных соревнований по скайраннингу. Мне самому посчастливилось побывать в горах Кавказа на Эльбрусе, в Италии: гора Монте Роза (Аланья Вальсезия), Озеро Гарда (подножье Альп), Валь ди Фасса (Доломитовые Альпы). В каждом из этих регионов проходили масштабные соревнования высокого ранга. Еще бы хотелось побывать в горах Норвегии, французских Альпах и Андах (Эквадор)", – продолжает он.

RFER акклиматизация © Из личного архива героя

На вопрос "Зачем бегать в горах, если можно бегать по равнине?" Шынгыс отвечает так:

"Это очень интересный вид спорта. В рамках одной тренировки спортсмены из Алматы могут покрыть большие расстояния, увидеть много первозданных красот и дотемна вернуться в город".

А также он сформулировал, что есть неудача и удача для любителей этого экстремального вида спорта: