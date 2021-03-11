Киберспорту не важен пол, ему важен скилл геймера. Все больше девушек пробуют себя в различных дисциплинах и получается у них это более, чем хорошо. Например, Назерке Кенжегулова – она же moona_n – играет в Counter-Strike уже более 8 лет. Еще с версии 1.6. Сейчас Назерке играет в CS:GO и весьма успешно стримит свои катки. Мы узнали, какие планы она строит на выбранном поприще.

Давно ты играешь в CS:GO? На твой собственный взгляд, как хорошо ты играешь, какой у тебя рейтинг?

Начала я с Counter-Strike 1.6 в 2012 году. А в CS:GO играю с 2018-го года, суммарно год, так как были большие перерывы. У меня хорошее понимание игры. Рейтинг 9 lvl , а в MM — Supreme.

Как в комьюнити CS:GO относятся к девушкам?

Относятся нормально, не скажу, что отлично, но и не плохо. Есть, конечно, неадекваты, которые хейтят тебя просто потому, что ты девушка. И неважно, что ты керришь игру.

Идея стримить – как она появилась? Ты сразу начала или были сомнения?

Стримить я хотела давно, но не было возможности. Четыре месяца назад я взяла компьютер в аренду и попробовала себя на стриме. Мне понравилось, сейчас веду свои трансляции в компьютерном клубе.

Ты монетизируешь стримы? Бывают от зрителей донаты?

Монетизации пока нет, так как я недавно начала стримить, а вот донаты бывают.

Вообще есть ли у тебя желание развивать и усиленно раскачивать свои стримы? Или это просто развлечение? Какие планы?

Стримы – это отличная возможность проявить себя, поэтому я буду очень стараться развиваться в этом направлении дальше.

Ты состоишь в какой-нибудь команде по CS:GO?

Я состояла в двух командах и участвовала два раза на WESG. Недавно меня пригласили в одну команду, но из-за того, что нехватает времени на тренировки, мне пришлось покинуть коллектив.

У тебя есть подруги, которые тоже играют? Не было у вас желания собрать женскую команду?

У меня очень много знакомых девушек, которые играют. При этом довольно хорошо. Я состояла в женских командах. И пробовали собирать, но по разным причинам разошлись.

Как к твоим играм и стримам относятся родные и близкие?

Родные и близкие долгое время не знали о моей деятельности, так как я им не показывала, что увлекаюсь играми. И не знали, что я часто бываю в компьютерных клубах. А сейчас они меня полностью поддерживают.

Кроме "контры" ещё во что-то играешь? Как хорошо? Например, PUBG, Fortnite, Overwatch или вообще DOTA.

CS:GO – моя любовь. Иногда играю в Valorant , Apex Legends , Call of Duty: Warzone и учусь играть в " Доту ".

А спорт без приставки "кибер" есть в твоей жизни?