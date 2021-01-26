Сюрприз от "Лейпцига" и подарок "Зальцбурга"

Ни для кого не секрет, что футбольный клуб Red Bull "Лейпциг" стал главным

десятилетия. Некогда клуб из низших лиг Европы сейчас ведет борьбу с легендарной "Баварией". Мюнхенцы по традиции лидируют в чемпионате, но команда из Лейпцига не отстает. За главным тренером команды Юлианом Нагельсманном ведет охоту лондонский "Челси", а лидеров нынешнего состава сватают в топовые футбольные команды. Однако сейчас клуб сосредоточен лишь на одной цели - победе в национальном турнире.