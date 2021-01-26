Сюрприз от "Лейпцига" и подарок "Зальцбурга"
Обе команды являются претендентами на победу в своих чемпионатах
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Ни для кого не секрет, что футбольный клуб Red Bull "Лейпциг" стал главным феноменом десятилетия. Некогда клуб из низших лиг Европы сейчас ведет борьбу с легендарной "Баварией". Мюнхенцы по традиции лидируют в чемпионате, но команда из Лейпцига не отстает. За главным тренером команды Юлианом Нагельсманном ведет охоту лондонский "Челси", а лидеров нынешнего состава сватают в топовые футбольные команды. Однако сейчас клуб сосредоточен лишь на одной цели - победе в национальном турнире.
К сожалению, на минувших выходных подопечные Нагельсманна допустили серьезную ошибку. Сенсационным получился выезд к аутсайдеру бундеслиги - "Майнцу". При этом начало матча не предвещало беды - уже в дебюте Тайлер Адамс вывел "быков" вперед. Ход встречи уверенно контролировали гости, которые имели двукратный перевес по всем показателям. Однако футболистам "Майнца" удалось добиться невероятной реализации. Два гола Муссы Ниакате и один мяч Леандру Баррейру принесли сенсационную победу аутсайдеру. Точный удар Марселя Хальстенберга лишь подсластил "горькую" пилюлю.
Этим обстоятельством успешно воспользовалась "Бавария", которая увеличила разрыв до 9 баллов.
Мюнхенцы уверенно разделались с другим аутсайдером - "Шальке "(4:0). В следующем туре коллектив из Лейпцига сыграет со своим преследователем "Байером". Эту битву "быкам" проигрывать ни в коем случае нельзя. Добавим, что помимо этого турнира, подопечные Нагельсманна выступают в Лиге чемпионов.
Между тем, в Австрии первенство в основном раунде чемпионата удерживает Red Bull "Зальцбург". Игроки Джесси Марша одержали три победы в пяти последних матчах, что позволило им закрепиться на первой строчке. В последнем туре в гостях был обыгран крепкий "Альтах". Сопротивления хозяева оказать не смогли и уступили с разницей в два мяча. Один из голов на счету Патсона Даки (он стал девятым для форварда в турнире - прим.), а второй соперники "Зальцбурга" забили в свои ворота. Ближайший преследователь "Рапид" со счетом 4:1 разгромил еще одного конкурента - "Штурм".
Однако все соперники могут рассчитывать на победу, это делает интригующим дальнейшее развитие чемпионата. К слову, через девять туров участников разделят на две подгруппы, одна из которых выявит чемпиона страны. "Зальцбург" также не остался в стороне от еврокубков и сыграет в плей-офф Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".