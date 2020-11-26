Герои за кадром

Руководитель казахстанской группы каскадеров Nomad Stunts, постановщик трюков и каскадер Жайдарбек Кунгужинов выиграл престижную премию "Таурус" Мировой академии каскадеров (США) в номинации "Лучший экшн в иностранном фильме". Отметим, что в этом году в числе претендентов на премию были постановщики трюков к картинам "Однажды в... Голливуде", "Капитан Марвел", "Джон Уик 3", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Призрачная шестерка".

В шорт-лист престижной премии, которую также называют каскадерским "Оскаром", казахстанец был включен за работу над постановкой трюков в исторической драме "Томирис" режиссера Акана Сатаева.

По традиции награждение победителей премии "Таурус" проходило в Лос-Анджелесе на студии Paramount. Однако в этом году из-за пандемии церемония прошла онлайн на сайте премии.

"Томирис" режиссера Акана Сатаева © yandex.kz

"Для нас всех и для команды Nomad Stunts это очень важная и ценная награда, – рассказывает Жайдарбек Кунгужинов. – Премией "Таурус" ежегодно отмечают лучших экшн-специалистов со всего мира, и мы очень гордимся, что впервые в истории Казахстана наш фильм получил такую высокую оценку".

Премия Taurus World Stunt Awards была основана австрийским бизнесменом Дитрихом Матешицем. Первая церемония вручения наград для тех, кто постоянно рискует жизнью и здоровьем, чтобы доставить самые острые ощущения на наши экраны, прошла в 2001 году. Также был учрежден Фонд Taurus World Stunt Awards для оказания поддержки и финансовой помощи международному трюковому сообществу, а также членам киноакадемии, которые получили профессиональные травмы.

Отметим, что атлеты Red Bull – в числе постоянных номинантов на получение Taurus World Stunt Awards. В этом году на премию был номинирован двукратный чемпион мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race Кирби Чамблиссом за трюк в фильме "Призрачная шестерка" (номинация "Лучший специализированный трюк").

За свою карьеру Кирби провел в воздухе в общей сложности более трех полных лет (ты только представь себе!), летал на более чем 70 различных типах самолетов и имеет целый шкаф трофеев с мировых чемпионатов.

Kirby Chambliss © Andreas Langreiter/Red Bull Content Pool

Kirby Chambliss © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Еще один номинант 2020 года – атлет Red Bull 26-летняя Хазаль Нехир – сделала себе имя на мировой арене фрираннинга. Она стала первой турецкой спортсменкой, принявшей участие в финале Red Bull Art of Motion в прошлом году, а также выиграла женскую категорию Speed Run на Lion City Gathering 2019. Хазаль также дебютировала в "Призрачной шестерке" Майкла Бэя и была номинирована на Taurus World Stunt Awards.