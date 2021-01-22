От виртуальной реальности Сити 17 до мифов Древней Греции: лучшие игры 2020

Крупный сайт Metacritic, который агрегирует оценки игровых изданий и позволяет оценивать игры пользователям, опубликовал рейтинги лучших игр в 2020 году. В списки попали только те игры, у которых было от 7 и более обзоров от профессиональных критиков и изданий. Списки разбиты по игровым платформам, а оценки округлены до целых чисел для более удобного ранжирования.

Давай посмотрим, какие игры выбрали в 2020 году, и расскажем о лучших из них.

PC

Half-Life: Alyx © Half-Life.com

Лучшими играми на PC стали:

Несмотря на популярность и высокие оценки критиков игры Hades, лучшей игрой на PC стала Half-Life: Alyx . Рассказываем, как так вышло и почему именно Half-Life.

Когда-то очень давно, примерно 20 лет назад , игроки со всего мира вместе с физиком Гордоном Фрименом пытались спасти Землю от инопланетного завоевания в Half-Life. Тогда игра произвела настоящую революцию не только в жанре шутера, но и в целом в игровой индустрии. Именно Half Life стала первым шутером, в котором интереснее было следить за сюжетом, чем просто бегать и стрелять в противников.

В 2007 году вышла последняя часть игры Half-Life 2: Episode Two . И с тех пор вселенная "Халфы" замолчала на целых 13 лет. Это породило много шуток и мемов, и уже почти никто не верил, что когда-нибудь будет продолжение.

Half-Life 3 и его фанат © Ридус

Но ожидания не были напрасными и весной 2020 года мы снова смогли вернуться в Сити 17 . Half-Life: Alyx – это все тот же шутер от первого лица, но теперь только для виртуальной реальности (VR).

Сюжет Alyx разворачивается между событиями первой и второй частями "Халфы". История рассказывает нам об Аликс Вэнс – дочери ученого Илая Вэнса, который был коллегой Гордона Фримена, главного героя предыдущих частей. Фримен куда-то пропал, а отца Аликс взяли в плен инопланетяне. Его то теперь и предстоит спасти девушке.

Half-Life:Alyx показала всем, как должны выглядеть игры в VR. Игромания

Благодаря виртуальной реальности достигается полное погружение в игровой мир, а детализация помогает максимально этот мир прочувствовать. Геймеры отмечают проработку каждого элемента локации, а финал игры снова удивляет и оставляет вопрос: что же будет дальше?

Но, если Half-Life:Alyx – это не то, что ты ждал, то у тебя есть возможность окунуться в мир "Халфы" в фанатском ремейке игры. Поклонники сами разрабатывали игру 13 лет и выпустили ее также в 2020 году.

PlayStation 4

Persona 5 Royal © PlayStation

В 5-ку лучших игр на PlayStation 4 вошли:

Persona 5 в жанре JRPG уже и так имеет свою армию фанатов не только в Японии, но и по всему миру. Но разработчики Atlus решили не останавливаться на достигнутом и представили Persona 5 Royal – расширенную вселенную игры, которая продолжает историю в новой сюжетной кампании и содержит кучу доработок и новых фишек.

Нам снова предстоит играть за старшеклассника, который живет и учится в Токио. И если днем наш герой – ученик Рэн Амамия, который ведет обычную жизнь подростка, то ночью он становится Джокером – Персоной, которая борется со злыми помыслами и мрачными желаниями людей.

Джокер и другие ребята объединяются в группу "Призрачных похитителей сердец". Они через своих Персон проникают в подсознание (также его называют "Дворец") злодеев и "крадут" их порочные сердца. Если сражения и "кража" проходят удачно во Дворце, то в реальном мире негодяй понимает всю тяжесть совершенных преступлений и сдается полиции.

Но чем же так цепляет Persona 5 Royal и почему люди играют в нее ночи напролет? Ведь рано или поздно битвы во Дворцах наскучат, а нужно еще чем-то занять 150 часов геймплея. Но самое парадоксальное, что людям интересно играть и проживать чужую жизнь: ходить в школу и отвечать на уроках, болтать с друзьями и изучать самые отдаленные уголки Токио. Отметим, что новые истории, персонажи, активности в Persona 5 Royal понравятся как фанатам игры, так и новичкам.

PlayStation 5

Demon's Souls © PlayStation

Среди лучших игр на PlayStation 5 оказались:

Мы уже рассказывали про новую часть культовой Assassin's Creed, которая замыкает пятерку лидеров в рейтинге игр на PlayStation 5. Но в список попала и заняла почетное первое место Demon's Souls – ремейк одноименной и во многом тоже культовой игры 2009 года, которая положила начало серии Souls, знаменитой сложным и беспощадным прохождением.

Итак, мы с тобой в Болетарии – мрачном готическом королевстве, окутанном туманом, из которого еще и периодически нападают демоны. Король Аллант возжелал еще больше власти и ради этого совершил темный ритуал. Но что-то пошло не так и в Болетарию пришли демоны, с которыми нам и предстоит сражаться – долго, мучительно и зачастую насмерть. Но в Demon's Souls и не может быть иначе.

Каждый уровень сложен по-своему, вы будете умирать снова и снова IGN

В этом и есть отличие Demon's Souls. Здесь не получится расслабиться и пробежаться, как марафонец, легко разрубая демонов направо и налево. Скорее всего (особенно, если ты новичок во вселенной Souls), ты будешь умирать по несколько десятков раз. Если умер, то нужно начинать с начала локации. После смерти герой попадает в Нексус – древний храм, он же хаб между регионами королевства, которые можно выбирать для прохождения.

Поэтому, если ты хочешь расслабиться за игрой и выбираешь Demon's Souls, подумай дважды. Мир Болетарии для тех, кто готов медленно, но верно пробиваться сквозь орды мощных демонов. Но если ты все-таки захочешь испытать на себе всю боль Demon's Souls, то держи советы для новичков и гайд по прохождению.

Xbox One

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition © PlayStation

В список лучших игр на Xbox One вошли:

Теперь перенесемся из мрачного готического мира Demon's Souls в сказочную атмосферу Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – японской ролевой игры, которой уже более 30 лет . Изначально игра была эксклюзивом Nintendo Switch, но теперь же доступна на всех платформах.

Кому-то история Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition может показаться наивной и банальной – избранный 16-летний подросток, потомок легендарного героя должен спасти мир Эрдреи. Он отправляется в путешествие, в котором сражается со злодеями, встречает друзей и соратников, выполняет различные задания.

Но в этом и заключена главная прелесть игры: легкий геймплей, сказочная картинка, пошаговые сражения, интересные, и часто с юмором сайдквесты, разные мини-игры и секреты, исследование мира и многое другое. А еще вся музыка в игре полностью озвучена Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Но и это еще не все.

В Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition можно переключиться из 3D-режима в 16-битный 2D-режим, который одних вернет во времена Sega и Dendy, а другим позволит взглянуть на игру с новой стороны.

Xbox Series

Tetris Effect: Connected © Xbox

Лучшими играми на новой консоли от Microsoft стали:

Пока игровые гиганты придумывают новые игры с еще более захватывающими сюжетами, механиками и технологиями, разработчики из Enhance Games решили не выдумывать колесо, а усовершенствовали то, что многим из нас знакомо с детства – тетрис.

Tetris Effect: Connected – это продолжение Tetris Effect, который покажет тебе новый уровень в классической игре. Представь, что ты складываешь фигурки в единое целое среди космического океана созвездий и мимо проплывает кит, сотканный из миллионов мелких звезд. Вся эта космическая красота (стиль и фон можно выбирать) сопровождается красивой музыкой. В VR-шлеме эффект усиливается, но и без него все выглядит очень захватывающе.

Если ты еще сомневаешься играть или нет в тетрис XXI века, то прочти научные исследования , которые доказали эффективность игры для снижения стресса и восстановления после психологических травм. А чтобы играть было не скучно, в обновленном Tetris Effect: Connected можно устраивать сражения в кооперативе с другими игроками против искусственного интеллекта.

Nintendo Switch

Hades © Nintendo.ru

Лучшими среди игр на Nintendo Switch стали:

В 2020 году Hades заслужила множество положительных рецензий и обзоров . Hades также признали лучшей инди-игрой на The Game Awards – "Оскаре" игровой индустрии. Игра доступна не только на Switch, но и на PC .

Hades – это не просто история о Загрее, сыне древнегреческого бога смерти, который пытается сбежать из отеческого дома с помощью других богов. И это не очередная игра в жанре roguelike , где ты будешь долго, однообразно, уровень за уровнем, пытаться выбраться наружу. Hades цепляет другим – интересными диалогами, что для игр "рогаликов" обычно не свойственно, и это делает ее более вовлекающей.

Невозможно сделать игру, которая подойдет всем. Но Hades подобралась к этой цели ближе всех. Polygon

Так, после неудачной попытки Загрея сбежать, Гипнос (воплощение сна) может ехидно прокомментировать его смерть. Умер еще раз – будет уже другой диалог. Боги будут следить за твоим прогрессом и отмечать новые детали игры.

Боги в Hades будут подшучивать над тобой © 3DNews

Боги могут вести между собой увлекательные беседы, отпускать шуточки в твой адрес или давать советы и поддерживать тебя. И каждый раз будет что-то новое. Все это делает игровой процесс Hades более живым и увлекательным.

Кроме задушевных бесед с богами и изучения древнегреческой мифологии, в Hades интересно исследовать уровни, ведь при новом забеге меняется не только расположение комнат, но награды и враги в них. Боевая система включает себя как разные типы оружия, так и божьи дары, которые влияют на стиль боя.