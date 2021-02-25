Культовые игры: Super Mario
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Рассказываем как знаменитый водопроводчик стал легендой и попал в Книгу Рекордов Гиннесса
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Марио – имя, при упоминании которого многие представляют образ прыгающего усатого человечка в комбинезоне и красной кепке. И это не удивительно, ведь Super Mario – это не просто легендарная серия игр Nintendo, но и образ, который стал праотцом жанра “платформер”.
Несмотря на то, что прошло уже 35 лет с первого появления знаменитого водопроводчика, люди во всем мире продолжают и по сей день вместе с Марио спасать принцессу Пич и прыгать по злым грибочкам. Так в феврале 2021 года обновленная версия Super Mario 3D World + Bowser's Fury взорвала британские игровые чарты и уверенно заняла первое место, обогнав при этом FIFA 21, Minecraft (Switch) и Call of Duty: Black Ops Cold.
Но давай перенесемся с тобой на 35 лет назад и посмотрим, как зарождалась легенда Nintendo и почему Марио покорил весь мир.
Рождение легенды
Это сегодня мы привыкли, что интересная игра – это и красивая картинка, и игровая механика, и многоуровневость, и сюжет – и все это одновременно. А на заре 80-х с этим было очень сложно в видеоиграх для аркадных автоматов. В те времена было модно создавать однотипные гонки и “стрелялки” с очень простой механикой взаимодействия внутри игры. Про полноценный сюжет с самодостаточной историей не было и речи.
Но все изменилось тогда, когда Nintendo, а если быть точнее, Сигурэ Миямото, представил свое детище – Donkey Kong, в котором на первое место вышел сюжет, чем во многом и заинтересовал игроков того времени. В игре нам предстояло спасти красавицу Паулину из плена большой гориллы (прототипа Кинг-Конга). В главной роли выступал плотник, которого поначалу звали Jumpman – чтобы спасти Паулину, нужно было забираться вверх по строительным лесам и проходить различные препятствия.
Игра сразу привлекла к себе внимание геймеров, ведь в ней сочеталось то, что послужило дальнейшим секретом успеха будущей серии Super Mario:
- Простая, но полноценная и понятная история – есть герой, злодей и красавица, которую нужно спасти.
- Легкий, но при этом затягивающий геймплей – сбивающие бочки и другие препятствия.
- Пиксельный, но смешной плотник в комбинезоне, который из обычного рабочего превращается в героя-спасителя.
Donkey Kong произвела такой фурор после релиза, что Nintendo не успевали устанавливать аркадные автоматы с игрой, а усатый плотник получил после не только новое имя, но и свою отдельную самостоятельную игру.
В 1983 году Jumpman сменит имя на знаменитое Марио, а профессию плотника – на водопроводчика. И на пару со своим внезапно появившимся братом-близнецом Луиджи (в зеленом комбинезоне) отправится спасать уже не красавицу Паулину, а городскую канализацию от надоедливых черепах, крабов и мух.
Но настоящий успех и мировую славу сантехнику Марио принесет именно следующая серия игры – Super Mario Bros., которая станет эталоном в жанре “платформер” и обретет впоследствии статус культовой.
Super Mario Bros. станет настолько популярной, что попадет в Книгу рекордов Гиннесса – продажи видеоигры превысят 40 миллионов копий. Знаменитый водопроводчик также займет первое место в списке “200 величайших видеоигр своего времени” по версии журнала EGM. Марио станет впоследствии не только символом компании Nintendo, но и одним из самых известных игровых персонажей в мире.
Super Mario – супер герой
Но в чем же секрет популярности обычного сантехника без сверхспособностей, который не умеет швыряться молниями и молотом (но может, если что, отбиться черепахой)? Здесь и сосредоточена суть усатого водопроводчика – не все герои носят плащи. Некоторые из них носят комбинезоны и кепку, а вместо суперспособностей у них – супер прыжки и простые человеческие мотивы. Например, спасти свою принцессу из рук злодеев.
А если всю эту сказочную историю поместить в Грибное королевство, наполнить враждебными грибами и боссом-черепахой, добавить 8 разных миров по 4 уровня, позволить сантехнику сражаться, прыгать, бегать, установив при этом таймер и добавив секреты – неплохой платформер получается даже для современных игр, не правда ли? А теперь представь, как Super Mario ворвался в 1985 году и буквально перевернул с ног на голову всю игровую индустрию того времени.
Многие начинали свое знакомство с миром игр именно через вселенную Марио. А заглавная музыкальная тема Super Mario Bros., вероятно, до сих пор самая узнаваемая из всех видеоигр.
От пикселей до 3D-миров
Банальная, но знакомая с детства история спасения красавицы всегда будет понятна каждому из нас. Так же, как и желание, стать супергероем. А Марио как раз доказывает нам, что не обязательно быть принцем или суперменом, чтобы спасти любимую – достаточно повыше прыгать. Поняв это, японские разработчики не остановятся на Super Mario Bros. и пару лет спустя выпустят вторую часть игры. Следом за ней выйдет третья часть. И список этот можно продолжать бесконечно, ведь приключения Марио включают в себя более 200 игр с его участием!
Следующие части игры также продолжат спасательную операцию принцессы Пич. Правда злодеи, миры, декорации будут меняться, также как и внешний облик Марио. Только благородные мотивы нашего героя-водопроводчика останутся неизменными.
Сегодня Марио вместе с братом Луиджи и друзьями путешествуют по 3D-мирам, где он может превращаться в кошку, драться с боссами на аренах, плавать между островов и устраивать гонки на динозаврах. Для любителей классики японский разработчик специально к 35-летнему юбилею серии выпустил Super Mario Bros. 35, где ты можешь соревноваться в онлайн-режиме с 34 другими игроками в классической версии платформера.
А если ты хочешь поближе познакомиться с персонажем Марио разных периодов, то Nintendo подготовили хронику по вселенной Super Mario, где ты можешь узнать сколько тебе было лет, когда выходили разные части серии. Укажи свой год рождения и отправляйся в историческое путешествие вместе с Марио.