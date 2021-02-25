Культовые игры: Super Mario

Несмотря на то, что прошло уже 35 лет с первого появления знаменитого водопроводчика, люди во всем мире продолжают и по сей день вместе с Марио спасать принцессу Пич и прыгать по злым грибочкам. Так в феврале 2021 года обновленная версия

взорвала британские игровые чарты и уверенно заняла

, обогнав при этом FIFA 21, Minecraft (Switch) и Call of Duty: Black Ops Cold.