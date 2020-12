The Game Awards: выбираем лучшую игру 2020 года

Last of Us уже стала культовой и получила в свое время столько

в категории “Лучшая игра”, сколько это было возможно. И цепляла она прежде всего тем, что не была банальной историей о конце света и борьбе с зомби (хотя без них там никуда). Last of Us – это, прежде всего, история о человеческих ценностях, об отношениях, о добре и зле и попытке найти между ними грань в разрушенном мире. Last of Us 2 развивает эти темы и рассказывает историю Элли, которая заметно повзрослела. Только теперь она не будет пытаться спастись. Элли будет мстить. Last of Us 2 уже успела получить титул

и выиграла еще в нескольких номинациях на британской церемонии Golden Joystick. Так что, как говорится, не проходи мимо.