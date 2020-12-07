The Game Awards: выбираем лучшую игру 2020 года
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Проголосовать за любимую игру можешь и ты!
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Начался третий этап голосования за лучшую игру на The Game Awards – “Оскаре” игровой индустрии. Кроме номинации “Лучшая игра года”, все желающие из любой страны мира могут проголосовать и за претендентов в других категориях. Среди них:
Самая “жаркая” схватка, конечно, разворачивается в борьбе за звание “Лучшая игра года”. Рассказываем (без спойлеров) о номинантах.
Первая часть Last of Us уже стала культовой и получила в свое время столько наград в категории “Лучшая игра”, сколько это было возможно. И цепляла она прежде всего тем, что не была банальной историей о конце света и борьбе с зомби (хотя без них там никуда). Last of Us – это, прежде всего, история о человеческих ценностях, об отношениях, о добре и зле и попытке найти между ними грань в разрушенном мире. Last of Us 2 развивает эти темы и рассказывает историю Элли, которая заметно повзрослела. Только теперь она не будет пытаться спастись. Элли будет мстить. Last of Us 2 уже успела получить титул “Игра года 2020” и выиграла еще в нескольких номинациях на британской церемонии Golden Joystick. Так что, как говорится, не проходи мимо.
А всем любителям исторических экшенов и самурайской философии рекомендуем обратить внимание на Ghost of Thushima. Здесь тоже не обошлось без истории мести. Только в Ghost of Thushima мы перенесемся во времена феодальной Японии конца XIII века и главным мстителем станет самурай. Мы будем играть за последнего выжившего воина Дзина Сакая, которому предстоит побороться за свой народ и японскую землю. На острове Цусима нас ожидает открытый мир и безграничная свобода действий. А какие здесь атмосферные пейзажи! Неспешно колышущаяся трава, ребристая гладь океана, белоснежные верхушки гор – все, как настоящее. Неудивительно, что игра не оставила равнодушными геймеров со всего мира.
3. Hades
Теперь мы отправимся в мир древнегреческой мифологии и будем пытаться сбежать из подземного царства Аида. А все потому, что его сын Загрей страстно желает вырваться из родительского дома и покорить Олимп. Подземный мир поделен на несколько уровней, каждый из которых состоит из множества комнат. Не торопись делать выводы, – Hades не просто очередной тайм-киллер, в котором все, что нужно – бегать, проходить уровни и в конце сражаться с главным боссом. Здесь есть история (и не одна!), которую мы узнаем по мере прохождения игры. Разработчики также добавили увлекательные диалоги и взаимодействие с разными героями. Поэтому, если ты любишь игры в жанре рогалик, но хочешь взглянуть на них по-новому, обязательно отправляйся в мертвое царство вместе с Загреем!
4. Doom Eternal
Старичок и “отец” шутеров с 1993 года Doom снова в строю. В новом Doom Eternal мы будем спасать Землю от демонов. Главный герой – Палач Рока – будет кромсать врагов в коридорах космического корабля-замка, зависшего на орбите Земли. Геймплей в новой части культового шутера стал более динамичным и разнообразным, чем в предыдущих играх серии. Умирать придется часто, но от этого азарт только возрастает! Doom Eternal получил более высокий рейтинг и положительные отзывы, чем предыдущий Doom 2016 года. Не удивительно, что новая часть шутера попала в кандидаты на "Лучшую игру 2020".
Куда же без комиксов и супергероев? Игра снова расскажет историю о подростке-супергерое Майлзе Моралесе. Но теперь Майлз будет защищать город в одиночку (Паркер уедет по своим делам), а сама история развернется в заснеженном New York City. Говорят, что рождественский Нью-Йорк в игре великолепен. И в нем можно не только летать на паутине меж небоскребов, но и просто гулять, слушать подкасты и заряжаться предновогодним настроением!
Победители The Game Awards будут названы 11 декабря в 6 утра по казахстаснкому времени. Так что у тебя еще есть время проголосовать за лучшую игру 2020 года! Отдать свой голос можно здесь.