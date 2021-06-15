“Я медитирую перед игрой”: советы от чемпиона League of Legends

Если ты еще не играл в самую популярную игру нашего времени, то всегда можешь присоединиться к

по всему миру! А еще League of Legends – один из крупнейших киберспортов в мире. Чемпионат мира по LoL 2019 года посмотрели более 100 миллионов болельщиков, что превысило по количеству даже аудиторию

. Люди так хотели попасть на финал игры в Париже, что перекупали билеты по рекордно высокой цене – 565 долларов. А сам финал на самом пике смотрели 44 миллионов зрителей одновременно, чтобы узнать победителя приза в 1,1 миллиона долларов!