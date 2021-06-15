“Я медитирую перед игрой”: советы от чемпиона League of Legends

Ли Сан Хек провел большую часть прошлого года, как и многие, у себя дома, играя каждый день в видеоигры. С одной лишь разницей, – для него это – работа.
24-летний южнокореец под ником Faker считается сильнейшим игроком League of Legends. Ли Сан Хек живет в Сеуле в одном доме со своими друзьями – профессиональной киберспортивной командой SK Telecom T1, где они постоянно тренируются в LoL.
League of Legends (LoL) – это многопользовательская онлайн-игра с элементами стратегии в реальном времени (MOBA). LoL привлекает миллионы людей со всей планеты своим разнообразием – здесь сочетаются и бой, и магия, и навыки, и стратегия, и, конечно, командный дух. В игре участвуют две команды по пять человек, где каждый перемещает своих “чемпионов” (игровых персонажей) по полю битвы. Главная цель – уничтожить базу противника “Нексус” и защитить свою собственную.
Если ты еще не играл в самую популярную игру нашего времени, то всегда можешь присоединиться к 120 миллионам игроков по всему миру! А еще League of Legends – один из крупнейших киберспортов в мире. Чемпионат мира по LoL 2019 года посмотрели более 100 миллионов болельщиков, что превысило по количеству даже аудиторию Супербоул США. Люди так хотели попасть на финал игры в Париже, что перекупали билеты по рекордно высокой цене – 565 долларов. А сам финал на самом пике смотрели 44 миллионов зрителей одновременно, чтобы узнать победителя приза в 1,1 миллиона долларов!
Faker не просто любитель League of Legends, а профессиональный киберспорстмен. Ли Сан Хек один из двух игроков, кому удавалось выиграть чемпионат по LoL трижды (2013, 2015 и 2016). Все это сделало южнокорейского чемпиона не только популярным – за стримами звезды на Twitch следят 3,4 миллиона подписчиков – но и успешным. С 2013 года Faker заработал около 1,4 миллиона долларов призовых в дополнение к годовой зарплате в размере 2,5 миллиона долларов в команде SKT T1.
Но для такого успеха недостаточно просто хорошо играть, а необходимы постоянные тренировки, режим и душевное равновесие. Поэтому Faker живет и тренируется ежедневно в сеульском “игровом доме” команды. Мы поговорили с чемпионом League of Legends и выяснили секреты его тренировок и жизненного баланса, которые могут подойти и тебе.
Управляй временем и пространством
В перерыве между соревнованиями Ли Сан Хек тренируется два раза в день: с 13:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00. “Мои тренировки запланированы с учетом расписания команды”, – говорит Faker. “Сам я всегда стараюсь соблюдать свой режим дня. Особенно для меня важен сон – я должен высыпаться и отдыхать после дня тренировок. Это помогает мне оставаться здоровым как физически, так и морально”. Faker также разделяет рабочее и жилое пространство: “Я тренируюсь в одной комнате, а сплю в другой. Так мы лучше концентрируемся в том месте, где работаем”.
Будь одним целым с командой
В LoL поле битвы между базами соперников состоит из трех полос (верхней, средней и нижней) и окружено джунглями. Южнокорейский чемпион занимает в игре роль “мид-лайнера” или центральной тактической позиции. Кроме того, он часто выступает в роли “шотколлера” – члена команды, который решает, какие цели атаковать. Этой командной этики киберспортсмен придерживается и в повседневной жизни.
“Одна из моих сильных сторон – понимание не только своей собственной игры, но и ситуации в команде в целом”, – говорит Faker. Он подчеркивает, что важно не допускать конкуренции в их офлайн-жизни: “Как говорится, понятию “я” нет места в команде”.
Комнатные растения расслабляют мои глаза и успокаивают ум.
Научись расслабляться
Соревнования League of Legends проходят интенсивно, а на профессиональном уровне Ли Сан Хека ставки и стресс становятся просто запредельными. “Я уже привык играть под давлением, и сохранять при этом спокойствие”, – говорит Faker. “Я медитирую перед игрой, чтобы очистить свой разум от всего, что происходит вокруг меня. А еще я делаю растяжку”.
Но главное оружие внутреннего дзена Faker – его скромные домашние растения. “Я специально поставил их на видные места, чтобы не забыть поливать”, – объясняет он. “Комнатные растения расслабляют мои глаза и успокаивают ум. Зеленый цвет вообще действует на меня успокаивающе”.
Раньше я переживал провал, когда проигрывал, но теперь я воспринимаю неудачу как процесс обучения.
Получай удовольствие
Сохранять позитивный настрой на работе с высоким уровнем стресса может быть не просто. Особенно, когда ты проводишь время со своими коллегами в одном доме 24/7.
“Стараться держаться в топе рейтингов может быть полезно для мотивации”, – делится Faker. “Но мне кажется, что более ценно и полезно сосредоточиться на том, что может принести удовольствие. Раньше я переживал провал, когда проигрывал, но теперь я воспринимаю неудачу, как процесс обучения и концентрируюсь на движении вперед. Будь то чемпионат LoL или обычная “катка” с друзьями – я просто получаю удовольствие, когда играю”.
Смотри стримы Faker на его канале в Twitch: twitch.tv/faker. А также играй в League of Legends на ПК и в LoL: Wild Rifts на твоем мобильном телефоне (iOS/ Android).