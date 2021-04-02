Стань легендой в весеннем обновлении Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Осенью 2020 года Тони Хоук вместе с другими именитыми скейтбордистами вернулись в игровые чарты. Новый сборник Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2, который стал ремейком первых частей серии, снова показал всем, что такое настоящий скейтбординг.

Геймеры хвалили игру, критики ставили высокие баллы, продажи били рекорды, а на ежегодной игровой церемонии The Game Awards переиздание Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 стало лучшей спортивной игрой года .

В Tony Hawkʼs Pro Skater 1+2 идеально сочетаются олдскульное веселье, улучшенные уровни и музыка из прошлого, которые встречают тебя, словно друг детства. IGN

Ремейк некогда культовой Tony Hawkʼs Pro Skater заставил многих вернуться в нулевые и снова почувствовать себя подростком, который неуверенно приземляет свой первый игровой олли. Но в обновленном сборнике каждый найдет что-то свое. Так олды будут катать и ностальгировать под забойные рифы Rage Against the Machine, как и 20 лет назад, а новичкам только предстоит освоить азы игрового скейтбординга.

В ремастере культовой игры можно не только катать и комбинировать олли, гринды и мануалы, но и выполнять различные задания и соревноваться друг с другом в мультиплеере. Можно катать как за ветеранов скейтбординга – Тони Хоука, Родни Маллена, так и за современных звезд – Шейна О'Нила, Летицию Буфони и других. Кроме этого, в ремейке можно создать своего персонажа и построить целый скейт-парк, где ты сможешь выполнять бомбические трюки даже на пирамидах или среди звезд.

Осенью можно было катать на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Теперь же улучшенный и обновленный Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 доступен на новых платформах. Так с 26 марта ты можешь крутить кикфлип уже на PlayStation 5 и Xbox Series. А в течение года сборник будет доступен и на Nintendo Switch – точная дата релиза будет объявлена позже.

Для консолей нового поколения в Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 разработчики анонсировали два режима: 1080р при 120 кадрах в секунду или 4K при 60 FPS. В обновлении улучшили графику, физику объектов и текстуры скейтеров, добавили новые уровни и механики. Помимо этого, в апгрейде тебе доступны следующие бонусы:

Ретро-скины Тони Хоука, Родни Маллена и Стива Кабальеро.

Ретро-снаряжение для режима Create-A-Skater.

Секретный скейтер Ripper.

Для обладателей расширенной версии игры (Digital Deluxe) на PlayStation 4 и Xbox One обновление бесплатно. Для всех остальных – 10 долларов.

Всем игровым pro-скейтерам мы желаем самых крутых гриндов и мануалов, а для новичков собрали рекомендации – с чего начать свой скейтерский путь в ремейке Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2:

1. Пройди обучение – ведь твоя прокачка и игровые очки будут зависеть не просто от каждого выполненного олли или другого трюка, а их грамотной комбинации и качества исполнения. Игровой процесс в Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2, как и в жизни, динамичный, поэтому порой решает именно качество исполнения трюка. Лучше сначала потренироваться и “набить руку” в обучении: от базовых движений до выполнения трюков.

Обучайся и тренируйся © blog.activision.com

2. Пробуй новые комбинации трюков , чтобы получить высокие баллы и открывать новые игровые бонусы.

Чтобы комбинировать трюки, нужно знать базовые механики, среди которых:

Олли – прыжок на скейте.

Гринд – скольжение по поверхности, например, по перилам.

Лип – удержание баланса на краю рампы.

Мануал – езда на одной оси доски.

К примеру, ты можешь прыгнуть и сделать трюк с переворотом на перила, чтобы загриндить, а затем спрыгнуть, сделать захват и приземлиться в мануале.

Летиция Буфони в Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 © Red Bull

Если ты не знаешь, как выполнить трюк, то найди в меню “Параметры” > “Скейтер”, где ты сможешь посмотреть нужную комбинацию кнопок для этого трюка.

3. Выбирай свой режим в настройках для более комфортной игры. Так ты можешь включить мод, при котором у тебя будет идеальная балансировка рельсов, что позволит скользить легче и плавнее, без откоса влево и вправо. Катай в удовольствие!