Такого количества людей иссыкские яблоневые сады не видели никогда. Дорожки между деревьями превратились в дистанцию, а прилегающая территория трансформировалась в спортивный городок. Среди участников были как известные и именитые бегуны, так и новички.

Бегуны на финише © ОО "Экстремальная Атлетика"

Алина Ворухайло, Надежда Хагай и Аида Калдыбекова впервые на таком полумарафоне.

– Мы занимаемся в беговой школе и эти состязания – наше финальное испытание, – говорит Алина. – Я бегаю всего полгода. Участвовала в Qaragandy marathon, пробежала дистанцию 5 километров, в этот раз замахнулась на 10 километров.

– Я занимаюсь любительским бегом более двух лет, – продолжает Надежда. – Сначала плавала, потом стала бегать, теперь вот думаю на велосипед сесть. Мне нравится открывать для себя новые виды спорта.

– У меня стаж бегуна самый маленький - всего четыре месяца, - улыбается Аида. – Во время пробежек мне нравится медитировать.

Участники полумарафона © ОО "Экстремальная Атлетика"

Погода шептала, солнышко улыбалось, а в воздухе по мере приближения стартов чувствовался накал страстей. Более опытные участники расслаблено ждали своего часа, а новички старались еще потренироваться.

– Нынешний горный полумарафон шестой по счету, – отмечает один из организаторов Тимур Артюхин. – Первый забег мы провели в 2016 году в окрестностях Юннатского озера. Последующие полумарафоны проходили там же. В прошлом году он был онлайн – люди бегали по квартире! Интерес любителей бега к трейлраннингу растет. Начинали с 50 участников, а сегодня их уже около 500. Это здорово, потому что трейл учит индивидуальности и вдохновляет.

К старту стягиваются атлеты, бросившие себе вызов на дистанции в 21 километр. Их много, и они действительно крутые. Среди участников замечаю человека босиком.

Манат Тезекбаев © ОО "Экстремальная Атлетика"

– Это Манат Тезекбаев и он бежит без кроссовок, – видя мое удивление, поясняет Тимур. – Любит усложнять себе задачу.

После финиша я поинтересовалась у Маната, как все прошло.

– Замечательный массаж для стоп, – ответил он. – На самом деле я давно практикую бег босиком. Трасса хорошая, так что все прошло отлично.

Манат – известный любитель скайраннинга. Это сейчас он легко может пробежать по пересеченной местности 70 километров, а еще девять лет назад был далек от спорта.

– Отметил 50 лет и понял, что пора заняться здоровьем, – улыбается он. – В один из выходных дней мы с супругой пошли на ближайший стадион, где я с трудом пробежал два круга. Стал заниматься каждый день. Одному тяжело было тренироваться, поэтому нашел в интернете секцию и процесс пошел быстрее. В 2013 году на Алматинском марафоне я пробежал 9 километров. На следующий год взял 21 километр, а потом и марафон. Теперь не представляю своей жизни без бега.

За полумарафонцами прошли старты на 10 и 5 километров. По словам участников, трейл – высококоординационный вид спорта. При беге по пересеченной местности тело работает в разном темпе. Здесь не получится, как в городской среде, бежать размеренно и спокойно в равном темпе. На трассе трейлраннинга есть спуски и подъемы, поэтому, помимо ног, важна работа всего тела.

"Главное, никто не сошел с трассы." © ОО "Экстремальная Атлетика"

Виктор Томилов стал первым на дистанции в 5 километров.

– Довольны результатом? – спрашиваю у победителя.

– Можно было и лучше пробежать. Но перед соревнования немного приболел, поэтому на трассу вышел не совсем в форме. Плюс свернул не там, и лишние 600 метров отмахал, – говорит он. – В целом, доволен . Ультратрейлы бегаю лет пять. Это отличная возможность испытать себя, прокачать свою мотивацию. В ближайшее время планирую принять участие в забеге на 120 километров в Каппадокии. На большой дистанции главное все рассчитать и не начать быстро бежать. Обычно после 42 километров в организме идет борьба уже на психологическом уровне.

Участники финишируют один за другим. Им вручают медали и фиксируют контрольное время. Уставшие, но счастливые спортсмены обнимаются с родными, друзьями и делятся эмоциями.

Встречаю и я своих знакомых – Надежду, Алину и Аиду.

– Как дистанция?

– Было непросто, – признаются девушки. – На спуске было легко бежать, а вот на подъемах – сложно. Еще солнце припекало. Но мы сделали это!

Участник трейлраннинга © ОО "Экстремальная Атлетика"

В этот день каждый выполнил свою задачу. Главное, никто не сошел с трассы. Лучшим на дистанции в 21 километр стал прославленный скайраннер Шынгыс Байкашев. До последнего ему в спину дышал титулованный бегун, победитель многих трейловых забегов испанец Педро Визуэтэ Кастро, но догнать Шынгыса не смог. В итоге стал вторым.

– Борьба была жаркая, – комментирует Тимур. – А если бы к старту не опоздал известный бегун Михаил Красилов, которому принадлежит рекорд Казахстана на полумарафоне, то заруба была еще интереснее.