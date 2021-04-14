Трейлраннинг: горный полумарафон© ОО "Экстремальная Атлетика"
Marathon
Как трейлраннинг учит индивидуальности
В Алматинской области прошел горный полумарафон по пересеченной местности
Автор Надежда Пляскина
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Такого количества людей иссыкские яблоневые сады не видели никогда. Дорожки между деревьями превратились в дистанцию, а прилегающая территория трансформировалась в спортивный городок. Среди участников были как известные и именитые бегуны, так и новички.
Бегуны на финише
Бегуны на финише
© ОО "Экстремальная Атлетика"
Алина Ворухайло, Надежда Хагай и Аида Калдыбекова впервые на таком полумарафоне.
– Мы занимаемся в беговой школе и эти состязания – наше финальное испытание, – говорит Алина. – Я бегаю всего полгода. Участвовала в Qaragandy marathon, пробежала дистанцию 5 километров, в этот раз замахнулась на 10 километров.
– Я занимаюсь любительским бегом более двух лет, – продолжает Надежда. – Сначала плавала, потом стала бегать, теперь вот думаю на велосипед сесть. Мне нравится открывать для себя новые виды спорта.
– У меня стаж бегуна самый маленький - всего четыре месяца, - улыбается Аида. – Во время пробежек мне нравится медитировать.
Участники полумарафона
Участники полумарафона
© ОО "Экстремальная Атлетика"
Погода шептала, солнышко улыбалось, а в воздухе по мере приближения стартов чувствовался накал страстей. Более опытные участники расслаблено ждали своего часа, а новички старались еще потренироваться.
– Нынешний горный полумарафон шестой по счету, – отмечает один из организаторов Тимур Артюхин. – Первый забег мы провели в 2016 году в окрестностях Юннатского озера. Последующие полумарафоны проходили там же. В прошлом году он был онлайн – люди бегали по квартире! Интерес любителей бега к трейлраннингу растет. Начинали с 50 участников, а сегодня их уже около 500. Это здорово, потому что трейл учит индивидуальности и вдохновляет.
К старту стягиваются атлеты, бросившие себе вызов на дистанции в 21 километр. Их много, и они действительно крутые. Среди участников замечаю человека босиком.
Манат Тезекбаев
Манат Тезекбаев
© ОО "Экстремальная Атлетика"
– Это Манат Тезекбаев и он бежит без кроссовок, – видя мое удивление, поясняет Тимур. – Любит усложнять себе задачу.
После финиша я поинтересовалась у Маната, как все прошло.
– Замечательный массаж для стоп, – ответил он. – На самом деле я давно практикую бег босиком. Трасса хорошая, так что все прошло отлично.
Манат – известный любитель скайраннинга. Это сейчас он легко может пробежать по пересеченной местности 70 километров, а еще девять лет назад был далек от спорта.
– Отметил 50 лет и понял, что пора заняться здоровьем, – улыбается он. – В один из выходных дней мы с супругой пошли на ближайший стадион, где я с трудом пробежал два круга. Стал заниматься каждый день. Одному тяжело было тренироваться, поэтому нашел в интернете секцию и процесс пошел быстрее. В 2013 году на Алматинском марафоне я пробежал 9 километров. На следующий год взял 21 километр, а потом и марафон. Теперь не представляю своей жизни без бега.
За полумарафонцами прошли старты на 10 и 5 километров. По словам участников, трейл – высококоординационный вид спорта. При беге по пересеченной местности тело работает в разном темпе. Здесь не получится, как в городской среде, бежать размеренно и спокойно в равном темпе. На трассе трейлраннинга есть спуски и подъемы, поэтому, помимо ног, важна работа всего тела.
"Главное, никто не сошел с трассы."
"Главное, никто не сошел с трассы."
© ОО "Экстремальная Атлетика"
Виктор Томилов стал первым на дистанции в 5 километров.
– Довольны результатом? – спрашиваю у победителя.
– Можно было и лучше пробежать. Но перед соревнования немного приболел, поэтому на трассу вышел не совсем в форме. Плюс свернул не там, и лишние 600 метров отмахал, – говорит он. – В целом, доволен . Ультратрейлы бегаю лет пять. Это отличная возможность испытать себя, прокачать свою мотивацию. В ближайшее время планирую принять участие в забеге на 120 километров в Каппадокии. На большой дистанции главное все рассчитать и не начать быстро бежать. Обычно после 42 километров в организме идет борьба уже на психологическом уровне.
Участники финишируют один за другим. Им вручают медали и фиксируют контрольное время. Уставшие, но счастливые спортсмены обнимаются с родными, друзьями и делятся эмоциями.
Встречаю и я своих знакомых – Надежду, Алину и Аиду.
– Как дистанция?
– Было непросто, – признаются девушки. – На спуске было легко бежать, а вот на подъемах – сложно. Еще солнце припекало. Но мы сделали это!
Участник трейлраннинга
Участник трейлраннинга
© ОО "Экстремальная Атлетика"
В этот день каждый выполнил свою задачу. Главное, никто не сошел с трассы. Лучшим на дистанции в 21 километр стал прославленный скайраннер Шынгыс Байкашев. До последнего ему в спину дышал титулованный бегун, победитель многих трейловых забегов испанец Педро Визуэтэ Кастро, но догнать Шынгыса не смог. В итоге стал вторым.
– Борьба была жаркая, – комментирует Тимур. – А если бы к старту не опоздал известный бегун Михаил Красилов, которому принадлежит рекорд Казахстана на полумарафоне, то заруба была еще интереснее.
Среди женщин победа на 21 километре досталась Анар Бурашевой. На 10 километрах призерами стали Бауыржан Бектаев и Зарина Акилтаева.
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