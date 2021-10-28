Американская мечта Ферстаппена становится реальностью на Гран-при США

Red Bull Racing Honda продолжает завоевывать двойные подиумы на королевских гонках! После двух призовых мест на Гран-при Турции оба пилота Red Bull вновь взошли на пьедестал почета 24 октября на Гран-при США. Макс Ферстаппен в насыщенной на атаки и оборону гонке занял первое место, а напарник по команде Серхио Перес завоевал бронзу.
Такого исхода событий на трассе “Америк”, пожалуй, не ожидал никто, даже сама команда Red Bull Racing Honda. Вершина в Техасе была недостижимой для Red Bull до воскресного Гран-при США. Ферстаппен завоевывал лишь второе место в 2018 году и третье – в 2019 году. До этого полноправным хозяином трассы считался семикратный чемпион F1 Льюис Хэмилтон, который выиграл пять из предыдущих восьми гонок на американской трассе.
В этот раз, несмотря на ожесточенную борьбу между Хэмилтоном и Ферстаппеном на последних пяти кругах, пилот Mercedes занял только вторую позицию на финише. Нидерландский гонщик оказался быстрее Хэмилтона на 1,3 секунды на Гран-при США, чем увеличил свое преимущество в личном зачете пилотов уже на 12 очков.
Помимо этого, американская мечта воплотилась в реальность не только для Макса Ферстаппена. Победа стала значительным достижением для Red Bull Racing Honda на трассе “Америк”, на которой доминировал Mercedes на протяжении всей эпохи турбогибридов V6 с 2014 года. Приятным бонусом к значимой победе стали дополнительные очки для команды в Кубке Конструкторов. Благодаря двойному американскому подиуму Red Bull Racing Honda сократила разрыв с Mercedes до 23 очков в командном зачете.
Рассказываем, какими выдались 58 кругов в Остине для гонщиков на Гран-при США.
Жаркая гонка Макса в Техасе
И дело тут вовсе не в градусах термометра, хотя, безусловно, американская погода оказалась не по сезону жаркой и засушливой. Самая жара же началась на старте, где перед 140-тысячной толпой стартовали фавориты этого сезона F1 – Ферстаппен и Хэмилтон.
Добавлял напряжения и тот момент, что впервые на трассе “Америк” с поул-позиции стартует не Льюис Хэмилтон. В субботней квалификации впервые лидерство на воскресной гонке выиграл Макс Ферстаппен, сумев обойти хозяина трассы Хэмилтона. Но британец не собирался уступать так легко.
Старт получился насыщенным – пилот Mercedes оказался чуть быстрее и устремился вперед, обогнав Макса. Ферстаппен нагонял Хэмилтона, используя DRS и не давая оторваться, но разницы в скорости не хватало для атаки. Кроме этого, из-за высоких температур шины на трассе быстрее изнашивались, что добавляло элемент опасности и непредсказуемости для пилота. Тогда команде стало понятно, что нужно менять стратегию.
Ранние пит-стопы стали единственно правильным решением в таких условиях, что в итоге принесло команде нужные результаты. Оба пит-стопа Ферстаппен прошел раньше Хэмилтона, что дало ему преимущество впоследствии и позволило вырваться вперед. В результате последние пять кругов из 58 стали битвой между двумя титанами F1. А выдержка и самообладание Ферстаппена в конце, с учетом того, что было поставлено на карту, поражали.
Ферстаппен впоследствии признался, что не знал, окупится ли ранний пит-стоп: “Шины быстро изнашиваются на этой трассе, и мы действительно решили действовать агрессивно [со стратегией]. Я не был уверен, что это сработает, но последние несколько кругов прошли весело”.
Несмотря на ва-банк с пит-стопами, нидерландский пилот взволнован и рад своей первой победе на Гран-при США: “Шины были в не очень хорошем состоянии, и я знал, что меня нагоняет Льюис, но нам удалось удержаться в конце. К счастью, этого было достаточно, и я победил”.
Директор Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер также счастлив и полон гордости за своего пилота, даже несмотря на то, что это сказалось на его частоте сердечных сокращений на заключительных кругах.
“Думаю, что в этой гонке я состарился примерно на 25 лет, – пошутил он впоследствии. – Я действительно не знал, сможем ли мы продержаться там в конце – это был такой длинный отрезок [трассы]. Справиться с шинами, продержаться и быть быстрым там, где ему нужно было быть, – Макс однозначно заслужил эту победу сегодня. И для нас, как для команды, было важно победить здесь Mercedes”.
Гонка на выживание для Чеко
Не менее жаркой выдалась гонка и для напарника Макса Серхио Переса. Хотя американский уик-энд начинался для мексиканского пилота весьма удачно: он возглавил две из трех тренировок и завоевал третье место на старте в воскресенье. Сама гонка, как могло показаться со стороны, также проходила для Чеко спокойно на третьей позиции.
Но уже после финиша, когда Перес вылез из машины, еле держась на ногах, стало понятно, чего Чеко стоил американский подиум. Дело в том, что еще на первых кругах у Переса не сработала система подачи воды, и в результате всю гонку мексиканец провел без воды и получил обезвоживание.
“Я думаю, что это была моя самая сложная гонка в физическом плане, – сказал Чеко по окончании соревнований. – Я боролся изо всех сил, так как на первом круге у меня не сработала система подачи воды. В результате я вообще не мог пить и терял силы с каждым кругом. Было жаль, что я не мог угнаться за Максом и Льюисом, но сегодня я просто физически не мог этого сделать”.
Кристиан Хорнер также прокомментировал сложную гонку Чеко: “В эти выходные Чеко было непросто. Но вы можете заметить, как его уверенность растет. Это уже вторая гонка подряд для Чеко на подиуме. Он набирает форму, что очень важно в конце сезона”.
Благодаря непростым победам Макса и Чеко Red Bull Racing Honda сокращает разрыв с Mercedes и укрепляет свои позиции в Кубке Конструкторов. На текущий момент у Red Bull 437,5 очка, у Mercedes – 460,5.
Цунода покоряет Америку, а Гасли сходит с трассы
Для новичка Scuderia AlphaTauri Юки Цуноды трасса “Америк” стала прорывом, с учетом, что прежде 19-летний пилот не бывал в США и не проходил по сложной техасской трассе. Поэтому девятое место японского гонщика стало большой заслугой, учитывая жару, его незнание трассы и стратегический недостаток старта на мягких шинах. Два очка за девятое место – его первые очки в шести гонках – стали достойной наградой.
А вот для напарника Пьера Гасли американская мечта в этот раз не стала реальностью. Несмотря на то что в начале гонки он находился в топ-10, француз стал первым из трех сошедших с дистанции. На 14-м круге Гасли, “хромая”, вернулся в боксы с повреждением задней подвески. Механики не смогли решить проблему, и на этом Гран-при США закончилось для французского пилота Scuderia AlphaTauri.
Следующая остановка: Мексика
Напряжение к концу сезона нарастает, а ставки увеличиваются, поэтому права на ошибку больше нет ни у кого. Что ж, у пилотов и команд F1 есть время на подготовку к следующему этапу – Гран-при Мехико, который состоится 7 ноября.
Особенным Гран-при Мехико станет для Серхио Переса, для которого один из последних пяти этапов сезона станет домашним. Мексиканские фанаты, вероятно, заполнят собой трибуны на автодроме имени братьев Родригес и будут ждать триумфальной победы соотечественника. И, надо сказать, судя по последним гонкам, у Чеко на это есть все шансы!