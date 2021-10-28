Американская мечта Ферстаппена становится реальностью на Гран-при США

Red Bull Racing Honda продолжает завоевывать двойные подиумы на королевских гонках! После двух призовых мест на Гран-при Турции оба пилота Red Bull вновь взошли на пьедестал почета 24 октября на Гран-при США . Макс Ферстаппен в насыщенной на атаки и оборону гонке занял первое место, а напарник по команде Серхио Перес завоевал бронзу.

Такого исхода событий на трассе “Америк”, пожалуй, не ожидал никто, даже сама команда Red Bull Racing Honda. Вершина в Техасе была недостижимой для Red Bull до воскресного Гран-при США. Ферстаппен завоевывал лишь второе место в 2018 году и третье – в 2019 году. До этого полноправным хозяином трассы считался семикратный чемпион F1 Льюис Хэмилтон, который выиграл пять из предыдущих восьми гонок на американской трассе.

Ферстаппен одержал свою первую победу на Гран-при США © Getty Images/Red Bull Content Pool

В этот раз, несмотря на ожесточенную борьбу между Хэмилтоном и Ферстаппеном на последних пяти кругах, пилот Mercedes занял только вторую позицию на финише. Нидерландский гонщик оказался быстрее Хэмилтона на 1,3 секунды на Гран-при США, чем увеличил свое преимущество в личном зачете пилотов уже на 12 очков.

Помимо этого, американская мечта воплотилась в реальность не только для Макса Ферстаппена. Победа стала значительным достижением для Red Bull Racing Honda на трассе “Америк”, на которой доминировал Mercedes на протяжении всей эпохи турбогибридов V6 с 2014 года. Приятным бонусом к значимой победе стали дополнительные очки для команды в Кубке Конструкторов. Благодаря двойному американскому подиуму Red Bull Racing Honda сократила разрыв с Mercedes до 23 очков в командном зачете.

Масаси Ямамото из Honda празднует победу Red Bull на Гран-при США © Getty Images / Red Bull Content Pool

Рассказываем, какими выдались 58 кругов в Остине для гонщиков на Гран-при США.

Жаркая гонка Макса в Техасе

И дело тут вовсе не в градусах термометра, хотя, безусловно, американская погода оказалась не по сезону жаркой и засушливой. Самая жара же началась на старте, где перед 140-тысячной толпой стартовали фавориты этого сезона F1 – Ферстаппен и Хэмилтон.

Трибуны с 140-тысячной толпой болельщиков буквально ревели © Getty Images / Red Bull Content Pool

Добавлял напряжения и тот момент, что впервые на трассе “Америк” с поул-позиции стартует не Льюис Хэмилтон. В субботней квалификации впервые лидерство на воскресной гонке выиграл Макс Ферстаппен, сумев обойти хозяина трассы Хэмилтона. Но британец не собирался уступать так легко.

Старт получился насыщенным – пилот Mercedes оказался чуть быстрее и устремился вперед, обогнав Макса. Ферстаппен нагонял Хэмилтона, используя DRS и не давая оторваться, но разницы в скорости не хватало для атаки. Кроме этого, из-за высоких температур шины на трассе быстрее изнашивались, что добавляло элемент опасности и непредсказуемости для пилота. Тогда команде стало понятно, что нужно менять стратегию.

Стратегия Red Bull с ранними пит-стопами помогла победить на Гран-при США © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ранние пит-стопы стали единственно правильным решением в таких условиях, что в итоге принесло команде нужные результаты. Оба пит-стопа Ферстаппен прошел раньше Хэмилтона, что дало ему преимущество впоследствии и позволило вырваться вперед. В результате последние пять кругов из 58 стали битвой между двумя титанами F1. А выдержка и самообладание Ферстаппена в конце, с учетом того, что было поставлено на карту, поражали.

Ферстаппен впоследствии признался, что не знал, окупится ли ранний пит-стоп: “Шины быстро изнашиваются на этой трассе, и мы действительно решили действовать агрессивно [со стратегией]. Я не был уверен, что это сработает, но последние несколько кругов прошли весело”.

Несмотря на ва-банк с пит-стопами, нидерландский пилот взволнован и рад своей первой победе на Гран-при США: “Шины были в не очень хорошем состоянии, и я знал, что меня нагоняет Льюис, но нам удалось удержаться в конце. К счастью, этого было достаточно, и я победил”.

Голландец – новая звезда на трассе “Америк” © Getty Images/Red Bull Content Pool

Директор Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер также счастлив и полон гордости за своего пилота, даже несмотря на то, что это сказалось на его частоте сердечных сокращений на заключительных кругах.

“Думаю, что в этой гонке я состарился примерно на 25 лет, – пошутил он впоследствии. – Я действительно не знал, сможем ли мы продержаться там в конце – это был такой длинный отрезок [трассы]. Справиться с шинами, продержаться и быть быстрым там, где ему нужно было быть, – Макс однозначно заслужил эту победу сегодня. И для нас, как для команды, было важно победить здесь Mercedes”.

Гонка на выживание для Чеко

Не менее жаркой выдалась гонка и для напарника Макса Серхио Переса. Хотя американский уик-энд начинался для мексиканского пилота весьма удачно: он возглавил две из трех тренировок и завоевал третье место на старте в воскресенье. Сама гонка, как могло показаться со стороны, также проходила для Чеко спокойно на третьей позиции.

Перес боролся не только с соперниками, но и с жарой, и обезвоживанием © Getty Images/Red Bull Content Pool

Но уже после финиша, когда Перес вылез из машины, еле держась на ногах, стало понятно, чего Чеко стоил американский подиум. Дело в том, что еще на первых кругах у Переса не сработала система подачи воды, и в результате всю гонку мексиканец провел без воды и получил обезвоживание.

“Я думаю, что это была моя самая сложная гонка в физическом плане, – сказал Чеко по окончании соревнований. – Я боролся изо всех сил, так как на первом круге у меня не сработала система подачи воды. В результате я вообще не мог пить и терял силы с каждым кругом. Было жаль, что я не мог угнаться за Максом и Льюисом, но сегодня я просто физически не мог этого сделать”.

Чеко смог взойти на подиум, несмотря на испытания © Getty Images / Red Bull Content Pool

Кристиан Хорнер также прокомментировал сложную гонку Чеко: “В эти выходные Чеко было непросто. Но вы можете заметить, как его уверенность растет. Это уже вторая гонка подряд для Чеко на подиуме. Он набирает форму, что очень важно в конце сезона”.

Благодаря непростым победам Макса и Чеко Red Bull Racing Honda сокращает разрыв с Mercedes и укрепляет свои позиции в Кубке Конструкторов. На текущий момент у Red Bull 437,5 очка, у Mercedes – 460,5.

Цунода покоряет Америку, а Гасли сходит с трассы

Для новичка Scuderia AlphaTauri Юки Цуноды трасса “Америк” стала прорывом, с учетом, что прежде 19-летний пилот не бывал в США и не проходил по сложной техасской трассе. Поэтому девятое место японского гонщика стало большой заслугой, учитывая жару, его незнание трассы и стратегический недостаток старта на мягких шинах. Два очка за девятое место – его первые очки в шести гонках – стали достойной наградой.

Цунода набрал очки, заняв девятое место © Getty Images / Red Bull Content Pool

А вот для напарника Пьера Гасли американская мечта в этот раз не стала реальностью. Несмотря на то что в начале гонки он находился в топ-10, француз стал первым из трех сошедших с дистанции. На 14-м круге Гасли, “хромая”, вернулся в боксы с повреждением задней подвески. Механики не смогли решить проблему, и на этом Гран-при США закончилось для французского пилота Scuderia AlphaTauri.

Следующая остановка: Мексика

Напряжение к концу сезона нарастает, а ставки увеличиваются, поэтому права на ошибку больше нет ни у кого. Что ж, у пилотов и команд F1 есть время на подготовку к следующему этапу – Гран-при Мехико , который состоится 7 ноября .

Особенным Гран-при Мехико станет для Серхио Переса, для которого один из последних пяти этапов сезона станет домашним. Мексиканские фанаты, вероятно, заполнят собой трибуны на автодроме имени братьев Родригес и будут ждать триумфальной победы соотечественника. И, надо сказать, судя по последним гонкам, у Чеко на это есть все шансы!