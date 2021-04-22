Кто король реки? Узнаем в финале Red Bull River Runes по Dota 2

Более двух месяцев мы внимательно следили за 8 квалификациями турнира Red Bull River Runes. В рамках состязания на карте с особыми рунами, созданными Red Bull, игроки сражались в формате один на один.

Они выбирали зеркальных персонажей, а тот, кто первым делал три килла оппонента или уничтожал башню, становился победителем.

Всего в турнире приняли участие несколько сотен игроков со всех регионов Казахстана. В итоге к решающему состязанию подошли 16 геймеров-победителей: amaz1ng, LuCiFeR, DooDles, Rusikalmaty, acarus, Bekzaa, Sake0707, Senator_Mida, DraGoN_XIII, rtpdota, erinoko, Dodren, Roxan1hor3, tomero, catharsis, KL.

Red Bull River Runes © Tomislav Može

Все участники показали не только прекрасную технику и мастерство, но и своеобразный подход к самой битве на реке. Необычные стратегии, оригинальный выбор артефактов и использование разных персонажей сдалало матчи напряженными и интересными.

Финал пройдет 24 апреля в онлайн-формате. Начало решающих сражений намечено на 16.00 по времени Нур-Султана. Комментировать турнир будут известные и авторитетные специалисты в киберспортивной сфере – Роман CaspeRRR Лепехин и Дмитрий Droog Чумаченко из Украины.

Победителя ждет крутейший приз - игровой компьютер, монитор Samsung Odyssey G7, игровая проводная мышь HyperX Pulsefire Surge RGB.

Что ж, друзья, нас ожидает эпичная битва мастеров Dota 2. Приготовимся к зрелищному противостоянию и подключаемся к трансляции: YouTube , Twitch , VK .