В середине марта стартует крупнейшее состязание по PUBG Mobile - Red Bull M.E.O. Международная "королевская битва" объединит победителей квалификации из 28 стран. Соревновательная программа будет разбита на два дня. 22 марта будут состязаться команды из Азии, а 27 коллективы из Европы.

Red Bull M.E.O. © 1207 Studios

Путь к финалу получился очень насыщенным. В мае прошлого года заявки подали 22000 игроков. В числе них были и триумфаторы состязания в Казахстане - коллектив Mirage. За него выступают Бекзат mrgBALGAYMAK* Жусипбек, Бакытжан mrgQaimaq Елменбет, Рахат mrgKUMYS Жусипбек и Елдос mrgKENZOOX Ауганбаев.

По словам менеджера команды Айданы Ахметовой - это соревнование является одним из первых серьезных стартов для команды. "Наша команда усиленно готовиться к турниру. Мы понимаем, что в онлайн-формате нам будет гораздо сложнее играть. И все же мы постараемся показать все, на что мы способны и порадовать наших болельщиков красивой игрой".

Red Bull M.E.O. © Red Bull

Стоит отметить, что помимо PUBG Mobile состоятся соревнование по таким дисциплинам, как Hearthstone и Teamfight Tactics. Также в рамках состязания фанатам будет предложен цифровой фестиваль, посвященный Стамбулу. В него будут включены виртуальные туры по городу, интерактивные соревнования и многое другое.