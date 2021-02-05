Wings for Life World Run 2021: Идеальный бег для начинающих

Wings for Life World Run – бежим вместе ради общего дела

Если ты давно хотел начать бегать, то Wings for Life World Run для тебя подойдет идеально. Кроме того, что в забеге нет определенных дистанций и можно бежать из любой точки мира через приложение, ты также можешь внести свой вклад в общее и важное дело.

Прямо сейчас в мире есть люди, которые не могут самостоятельно ходить, а кто-то – полностью парализован из-за травмы спинного мозга. И мы хотим им помочь.

Wings for Life World Run – благотворительный забег, 100% вступительных взносов от которого идут на исследования по поиску средств лечения травм спинного мозга и позвоночника.

Участники Wings for Life World Run 2019 © Marjan Radovic for Wings for Life World Run

С 2014 года тысячи людей – и опытные бегуны, и новички, и атлеты в креслах-колясках – участвуют в благотворительном забеге. Но из-за пандемии Wings for Life World Run 2021 меняет формат. Только не думай, что тебе придется бежать в одиночку. Благодаря приложению ты будешь подключен к виртуальному комьюнити бегунов всего мира. Ты сможешь не только отслеживать глобальный забег, но и еще и свои показатели. А специальные аудиозаписи в приложении будут тебя информировать, развлекать и мотивировать.

Ставь рекорды на беговой дорожке и готовься к забегу

“Здорово, что Wings for Life World Run пройдет в 2021 году несмотря ни на что. Бег стал важной отдушиной для многих людей, особенно в эти трудные времена”, – отметил Себастьян Коу, президент World Athletics.

Бег объединяет! © Joerg Mitter for Wings for Life World Run

Глобальные исследования показывают, что с начала пандемии люди во всем мире стали бегать больше. Это связано с тем, что многие стремились снова почувствовать себя свободно и беззаботно. Такие выводы приводятся в крупномасштабном исследовании, проведенном Asics и опубликованном к Глобальному дню бега в 2020 году.

Об этом же свидетельствует и отчет производителя спортивных часов Suunto, который зафиксировал резкий рост физических нагрузок в своем сообществе, и в особенности – бега. Эти показатели продолжают увеличиваться и в 2021 году, а кто-то даже ставит мировые рекорды...на беговой дорожке!

Флориан Нойшвандер © Henner Thies / Red Bull Content Pool

К примеру ультрамарафонец Флориан Нойшвандер в феврале 2021 года побил мировой рекорд на беговой дорожке на 100 километров, преодолев дистанцию за 6 часов 26 минут 14 секунд. Но на этом Нойшвандер не планирует останавливаться и хочет поставить новый рекорд на Wings for Life World Run, который состоится в мае 2021.

Как будет проходить Wings for Life World Run

В Wings for Life World Run могут участвовать все желающие самых разных возрастов и уровней подготовки – новички, профессионалы, атлеты в креслах-колясках. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте благотворительного забега и скачать приложение Wings For Life World Run на телефон.

В Wings for Life World Run участвуют люди разных возрастов © Bartek Wolinski for Wings for Life World Run

Все бегуны-участники Wings for Life World Run стартуют одновременно 9 мая 2021 года, из любой точки земного шара, в одно и то же время, в 11:00 UTC (17:00 по времени Нур-Султана).

Участники Wings for Life World Run 2020 в Танзании © Wings for Life World Run / Red Bull Content Pool

Финишной черты нет, но через 30 минут после старта на дистанцию выезжает виртуальный автомобиль-финиш (Catcher Car), который постепенно догоняет участников. Если тебя настигает Catcher Car – на этом твой забег успешно завершается.

Следить за виртуальным автомобилем-финишем, а также выбирать трассу, устанавливать собственную дистанцию, отслеживать свои показатели, получать важную информацию и бежать вместе со всей планетой – все это можно будет сделать в приложении Wings For Life World Run.

“Covid-19 преподнес нам много ограничений. К счастью, многие из них носят временный характер. С другой стороны, люди с травмами спинного мозга вынуждены бороться с серьезными ограничениями на протяжении всей своей жизни. Мы хотим это изменить”, – говорит Анита Герхардтер, генеральный директор Wings for Life.

Участник Wings for Life World Run 2019 в Мексике © Marcos Ferro for Wings for Life World Run

Общая атмосфера единения ради благой цели – вот, что объединяет участников Wings for Life World Run. А некоторые бегуны любят еще веселиться и заряжать всех положительным настроением, надевая карнавальные костюмы и яркие наряды. Бежать Wings for Life World Run не только полезно, но еще и весело!

Участники в костюмах на Wings for Life World Run 2019 в Турции © Nuri Yilmazer for Wings for Life World Run

Присоединяйся к 700 000 уже зарегистрированным участникам из 195 стран мира и становись частью глобального благотворительного забега Wings for Life World Run. Все вместе мы бежим за тех, кто пока не может!

Присоединяйся к нам: www.wingsforlifeworldrun.com.