Wings for Life World Run: все, что нужно знать о забеге

Регистрация на восьмой Всемирный забег Wings for Life, который пройдет в следующем году, уже открыта!

Wings for Life World Run – уникальный благотворительный забег в поддержку исследований травм спинного мозга. В забеге могут принять участие как бегуны, так и атлеты на креслах-колясках со всего мира.

8 причин, почему стоит принять участие в мировом забеге Wings for Life:

Убегай от Catcher Car © Nuri Yilmazer for Wings for Life World Run

1. Ты будешь поддерживать хорошее дело

Участвуя в этом забеге, ты делаешь шаг вперед для других, потому что 100% всех пожертвований и регистрационных взносов пойдут на развитие проектов по исследованию травм спинного мозга.

2. Забег действительно уникальный

Забегов с таким же форматом как у Wings for Life просто не существует. Участники со всего мира выходят на старт одновременно и бегут не к финишной черте, а от нее! Финиш называется Catcher Car и находится внутри специального приложения. Когда машина опередит тебя, тебе придется завершить гонку, а кого машина поймает последним, тот и станет глобальным победителем. Чемпион 2020 года, британский бегун Майкл Тейлор, пробежал 69,92 км за 4 ч 12 м.

12 вечера или 12 дня? Они бегут несмотря на время © Hugo Yang for Wings for Life World Run

3. Приятные подарки!

Конечно, все бегуны участвуют, чтобы поддерживать себя в форме и помогать другим, но если ты окажешься среди первой волны зарегистрировавшихся на 2021 год, то ты также получишь официальную футболку Wings for Life World Run. Скорее регистрируйся и успей получить свою!

4. Приложение Wings for Life World Run готово к гонкам

С помощью приложения Wings For Life World Run, позволяющего отслеживать свои показатели и следить за виртуальным автомобилем, ты сможешь участвовать в забеге, где бы ты ни находился. Функции социальных сетей позволят тебе оставаться на связи, а аудиозапись - информировать, развлекать и мотивировать в режиме реального времени.

"Благодаря нашему приложению мы будем полностью независимы от новейших разработок", - говорит спортивный директор Wings for Life World Run Sports, призер Олимпийских игр, Колин Джексон. "У нас есть программное обеспечение, которое мы непрерывно разрабатывали в течение пяти лет, так что для нас виртуальный забег – не в новинку."

5. Флагманы снова в деле!

Кроме App Runs, снова доступны Flagship Runs. В 2021 году, в зависимости от сложившейся ситуации, пробеги флагманов пройдут в 12 глобальных направлениях. (Точные места проведения забегов будут известны не позднее февраля).

Если ты зарегистрировался на App Run и хочешь присоединиться к Flagship Run, то можешь запросто это изменить.

Скрестим пальцы, ведь глобальный забег вернется в 2021 © Kin Marcin for Wings for Life World Run

6. Будь уверен, что завершишь гонку

Благодаря формату Catcher Car, в котором финишная черта приходит к тебе сама, ты можешь поставить собственную цель на дистанцию. Есть даже калькулятор Wings for Life World Run, показывающий темп, который необходим для достижения твоей дистанции. Многие участники говорили, что виртуальный автомобиль на самом деле подстегнул их к новому личному рекорду.

7. Веселая амтосфера

Спортсмены мирового класса, новички, пожилые и молодежь. Глобальный стартовый состав в Wings For Life World Run очень разнообразен. В этом забеге участники могут нарядиться в яркие костюмы и наряды, в зависимости от местоположения и личных предпочтений. Но в одном все участники едины - все заряжены невероятной энергией и бегут со счастливыми улыбками на лицах.

Присоединяйся! Тебе понравится © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

8. Это твой шанс стать частью чего-то по-настоящему глобального

Ты не только будешь бежать со всеми участниками по всему миру, но и станешь частью истории, которое строилось с первого старта, с 2014 года. На сегодняшний день 700 000 зарегистрированных участников из 195 стран преодолели 7 миллионов километров и собрали почти 30 миллионов евро (35,5 миллионов долларов) на исследования травм позвоночника! И этот забег будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдено средство.