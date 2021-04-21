9 мая 2021 мы предлагаем тебе надеть кроссовки и присоединиться к важному делу – бежать вместе ради тех, кто не может. Участвуя в благотворительном забеге Wings for Life World Run, ты помогаешь парализованным людям во всем мире. Твой стартовый взнос в 100% размере пойдет на исследования травм спинного мозга и позвоночника.

В нашем забеге ты найдешь как единомышленников, так и станешь частью глобального комьюнити: с 2014 года в Wings for Life World Run пробежало более 700 000 участников из 195 стран мира.

В 2021 году благодаря нашему приложению ты сможешь виртуально подключиться к международному забегу и ощутить командный дух размером с планету.

Беги вместе со всей планетой! © Wings for Life World Run

Только представь, как 9 мая ты выйдешь на старт и побежишь вместе с тысячами людей из самых разных стран. Несмотря на различные часовые пояса и погодные условия мы всем миром объединимся ради благого дела. И самое главное – бежать может каждый. В Wings for Life World Run участвуют люди всех возрастов и любой подготовки, среди которых и новички, и атлеты-колясочники, и даже знаменитые профессиональные бегуны.

Например, ты можешь виртуально присоединиться и бежать из своего города вместе с командой мирового рекордсмена по беговой дорожке Флориана Нойшвандера . А можешь начать готовиться к забегу вместе с командой под руководством звезды ультрамарафонов Райна Сандеса . А хочешь – зови друзей и организуйте свою команду, или беги один в собственном темпе. Кстати, ищи официальный плейлист забега на Spotify , Apple Music или Deezer и беги вместе с музыкой!

Скачивай приложение Wings for Life World Run и беги с Фло Нойшвандером © Flo Hagena for Wings for Life World Run

А если тебе не хватает мотивации и поддержки, то в приложении Wings for Life World Run тебя ждут вдохновляющие аудио. Включай их на старте, и мы будем подбадривать и заряжать тебя в течение всего забега. Особенно это важно, если ты бежишь соло, как это делали тысячи людей по всему миру в прошлом году.

Несмотря на мировую пандемию, люди участвовали в Wings for Life World Run в 2020 году, а наше приложение мотивировало бегунов и не давало сойти с дистанции. Но самое важное делали сами люди – бегуны виртуально поддерживали друг друга из разных точек мира. И не только подбадривали, но и заряжали позитивом и классным настроем, надевая веселые и яркие костюмы. Кстати, если у тебя тоже есть эпичный или смешной костюм, то смело надевай его на забег Wings for Life World Run!

Надевай костюм для хорошего настроения © Teddy Morellec for Wings for Life World Run

Бежать в комфортном темпе или присоединиться к команде – решать тебе. Тем более, что в Wings for Life World Run финишируют все! Главная цель в нашем забеге – не достичь финиша, а убежать от него. Функция "калькулятор целей" в приложении поможет рассчитать комфортную скорость для той дистанции, которую ты выберешь. Но следи за виртуальным автомобилем-финишем: как только он тебя настигнет, твой забег закончится. Поэтому, выбирай свои ритм и цели: хочешь – ставь личные рекорды, хочешь – просто беги в удовольствие.

А чтобы бежать было интересней и веселей, мы предлагаем тебе присоединиться к командному забегу прямо в своем городе. Прошедший год показал, как важно быть в форме и поддерживать друг друга в сложные времена. Так что зови друзей, регистрируйся на забег и приходи 9 мая 2021 в 17:00 на наши стартовые локации в следующих городах:

Шымкент : Dendro Sayabaq (проспект Байдибек би, 108/10).

Караганда : Центральный парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (улица Воинов-Интернационалистов, 29/2).

Нур-Султан : Набережная реки Есиль (старт от нового пешеходного моста).

Алматы : Парк имени первого президента РК (пересечение улицы Навои и проспекта Аль-Фараби).

На месте старта тебя ждет отличная компания, заряд энергии и запас воды.

Если ты не нашел в списке свой город, присоединяйся к нам через приложение Wings for Life World Run и будем бежать виртуально вместе.

Ждем тебя 9 мая на старте – мы побежим вместе за тех, кто не может!

Регистрируйся на забег и скачивай бесплатное приложение Wings for Life World Run на iOS или Android .