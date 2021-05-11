На старт благотворительного забега Wings for Life World Run во всем мире в этом году вышло рекордное количество участников -- 184 236 человек. Было собрано более 4 миллионов евро. Свой вклад внесли и казахстанцы.

Wings for Life World Run 2021 в Алматы © Виктор Магдеев

Один раз в году в мае любители бега объединяются, чтобы помочь тем, кто не может бежать. Все собранные средства идут на передовые исследования травм позвоночника и клинические испытания в лучших университетах и институтах по всему миру.

9 мая в 11.00 по всемирному координированному времени (в 17.00 по времени Нур-Султана) казахстанские бегуны присоединились к всемирному челленджу. Благодаря мобильному приложению Wings for Life World Run участвовать в забеге можно было индивидуально или в компании друзей.

Wings for Life World Run 2021 в Алматы © Виктор Магдеев

В Алматы забег прошел в Парке имени первого президента. На старт вышли сотни участников разных уровней подготовки.

Надежда Пляскина © Вера Останкова

К слову, я тоже решила принять участие в забеге, так как о травмах спины знаю не понаслышке. В 15 лет на соревнованиях – я занималась велоспортом – после неудачного падения получила травму поясничного отдела. Год была парализована. Благодаря разработанной собственной методике занятий и упражнений смогла вернуться к нормальной жизни. Конечно, последствия травмы периодически дают о себе знать – не могу долго сидеть и стоять, сразу начинаются боли. Я никогда не принимала участия в забегах, но Wings for Life World Run изменил мое отношение к бегу.

Wings for Life World Run 2021 в Алматы © Виктор Магдеев

Проект Wings for Life World Run – единственный в своем роде. И не только своей благотворительной миссией, а тем, что дает надежду многим людям.

Wings for Life World Run 2021 в Алматы © Виктор Магдеев

Уникален он и своими правилами. Участники бегут не к финишу, а от него. И здесь главное не время, а расстояние, которое бегун успеет преодолеть, пока его не настигнет Catcher Car – подвижная финишная линия. Виртуальный автомобиль "выезжает" спустя 30 минут после старта и где он вас настигнет, там вы и завершите гонку.

Андрей Тригубенко © Вера Останкова

Андрей Тригубенко приехал из Украины в Казахстан по работе, а когда узнал про благотворительный забег, сразу же зарегистрировался.

– За пять лет активных тренировок пробежал дистанции от 5 километров до 100 километров, – рассказывает Андрей. – Меня влекут большие дистанции, потому что есть время разложить мысли по полочкам. Надеюсь, участие в Wings for Life World Run – это начало моих беговых приключений в Казахстане. В планах зарегистрироваться на полумарафон и "Алматы марафон". В этом забеге я пробежал 10 километров, потому что три месяца не бегал и сейчас набираю форму. Мне очень понравился ивент, тем более у него такие важные цели.

Аида Кошабаева © Виктор Магдеев

Аида Кошабаева занимается триатлоном и бег – одна из любимых ее дисциплин. Но так было не всегда.

– Занимаюсь триатлоном пять лет, – говорит Аида. – До того как увлеклась этой дисциплиной была далека от спорта и даже не могла пробежать 20 метров. Сейчас постоянно участвую в соревнованиях и конечно не могла пропустить Wings for Life World Run. Очень необычный забег, единственный в своем роде, рада, что у меня есть опыт участия в нем.

Максим Виноградов © Виктор Магдеев

– Трасса хорошая, но непростая. Вверх тяжко подниматься, а потом на спуске приходилось постоянно притормаживать, – рассказывает Максим Виноградов. – В общем, в процессе было задействовано все тело. Я сомневался, стоит ли мне принимать участие в забеге. У меня коляска старая, а любой такой заезд добавляет изношенности. Но потом решил, что это новый опыт для меня и решил поучаствовать. Успел проехать два круга пока меня не "поймал" финиш.

Wings for Life World Run 2021 в Алматы © Вера Останкова

Благодаря особому формату каждый участник забега мог выбрать свою цель и определить оптимальный темп. Многие бегуны установили личные рекорды. К примеру, Альмир Измайлов планировал пробежать 15 километров, а сумел преодолеть 16 километров.

– Еще в прошлом году хотел пробежать в Wings for Life World Run, но из-за пандемии планы изменились, – отмечает Альмир. – В этот раз пришло уведомление, что будет забег в Парке президента, я сразу зарегистрировался. Бегаю для себя и за рекордами не гонюсь. Было приятно поучаствовать в таком благотворительном проекте. Думаю, в следующем году снова побегу.

Wings for Life World Run 2021 в Алматы © Виктор Магдеев

На площадке, куда прибегали участники, царила особая атмосфера. Все делились впечатлениями, рассказывали, где их "поймал" финиш и с восхищением смотрели на тех, кто продолжал бежать.

Аскар Есеркегенов © Виктор Магдеев

Аскар Есеркегенов финишировал одним из последних.

– В этом забеге я участвовал второй раз. Первый раз бежал в 2017 году и занял второе место. В этот раз пробежал 20 километров 120 метров, но у меня приложение "заглючило", и пока на официальном сайте ничего не появилось. Я написал в службу поддержки, надеюсь все прояснится. Бегом я начал заниматься семь лет назад и шесть лет активно участвую в различных марафонах. Сейчас готовлюсь к очередному серьезному старту. Бег для меня – медитация. Я бегу и отдыхаю мысленно. Радует, что в последнее время беговая культура в нашей стране и в Алматы развивается. Любителей бега становится больше и это здорово!

Первый забег Wing for Life World Run прошел в 2014 году. С тех пор в нем приняли участие 925 096 человек, все вместе они преодолели 9 034 954 километров и собрали 33,3 миллиона евро.

В этом году старты прошли в 151 стране. Победителем среди мужчин стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 километра. В Казахстане лучший результат показал марафонец Павел Тенцер. Он пробежал 30 километров.

Павел Тенцер © Фото из личного архива

– Приятно удивлен, что стал победителем в Казахстане, – поделился Павел. – На отметке в 29 километров у меня сел телефон и я думал, что результат не зафиксировался. Спасибо за хорошую новость! Бегом занимаюсь с 2018 года. Я работаю в сфере информационных технологий, поэтому сидячий образ жизни сказался. Появился лишний вес, а вместе с ним отдышка. Бег –самый доступный вид занятий, не требует лишних расходов, и заниматься можно везде. Я стал бегать и теперь не могу остановиться. В моей копилке десять полных марафонов, несколько полумарафонов, забег "Самопревосхождение" – 100 км (ночью), горный марафон IrbisRace 50 км. Про Wings for Life World Run слышал не раз, но вот поучаствовать удалось только в этом году. Я бежал в сосновом бору Аманкарагай недалеко от своего родного поселка Аулиеколь в Костанайской области. На дистанции попал под проливной дождь и промок до нитки, плюс комары покусали, но это того стоило. Бег – это радость, медитация и хорошая форма, поэтому я всех агитирую бегать.

Победительницей Wings for Life World Run с результатом 61, 1 километр стала россиянка Нина Зарина. Бегунья завоевала титул в третий раз подряд. Нина становилась лучшей в 2019 и 2020 годах.

Среди казахстанок победа досталась алматинке Далиде Касымовой, которая пробежала 15 километров.

Далида Касымова на Wings for Life World Run 2021 © Виктор Магдеев

– Сама в шоке, что стала первой, – призналась чемпионка. – Это мой первый опыт участие в забеге Wings for Life World Run. Бегать начала чуть больше года назад. Всю жизнь думала, что бег – не мое, а потом появились лишние килограммы и я стала активно с ними бороться. Опытные спортсмены сказали, что в тысячу раз полезнее, если я надену кроссовки и буду бегать, чем часами заниматься в зале. Я попробовала и мне понравилось. Когда я пробежала свои первые 10 километров, то поняла, что наш организм способен на многое. В этот раз я пробежала 15 километров. При этом не бежала на результат. Мне важно было прочувствовать атмосферу этого старта. Было здорово. Приятно, что стала победительницей среди девушек, потому что я никогда не выигрывала никакие забеги. Мне понравилась концепция этого проекта, поэтому я буду обязательно участвовать в следующем году.