Wings for Life World Run в Алматы
© Виктор Магдеев
Бег

Wings for Life World Run: весь мир бежит ради одной цели

Как казахстанцы участвовали во всемирном благотворительном забеге
Автор Надежда Пляскина
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На старт благотворительного забега Wings for Life World Run во всем мире в этом году вышло рекордное количество участников -- 184 236 человек. Было собрано более 4 миллионов евро. Свой вклад внесли и казахстанцы.
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
© Виктор Магдеев
Один раз в году в мае любители бега объединяются, чтобы помочь тем, кто не может бежать. Все собранные средства идут на передовые исследования травм позвоночника и клинические испытания в лучших университетах и институтах по всему миру.
9 мая в 11.00 по всемирному координированному времени (в 17.00 по времени Нур-Султана) казахстанские бегуны присоединились к всемирному челленджу. Благодаря мобильному приложению Wings for Life World Run участвовать в забеге можно было индивидуально или в компании друзей.
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
© Виктор Магдеев
В Алматы забег прошел в Парке имени первого президента. На старт вышли сотни участников разных уровней подготовки.
Надежда Пляскина
Надежда Пляскина
© Вера Останкова
К слову, я тоже решила принять участие в забеге, так как о травмах спины знаю не понаслышке. В 15 лет на соревнованиях – я занималась велоспортом – после неудачного падения получила травму поясничного отдела. Год была парализована. Благодаря разработанной собственной методике занятий и упражнений смогла вернуться к нормальной жизни. Конечно, последствия травмы периодически дают о себе знать – не могу долго сидеть и стоять, сразу начинаются боли. Я никогда не принимала участия в забегах, но Wings for Life World Run изменил мое отношение к бегу.
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
© Виктор Магдеев
Проект Wings for Life World Run – единственный в своем роде. И не только своей благотворительной миссией, а тем, что дает надежду многим людям.
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
© Виктор Магдеев
Уникален он и своими правилами. Участники бегут не к финишу, а от него. И здесь главное не время, а расстояние, которое бегун успеет преодолеть, пока его не настигнет Catcher Car – подвижная финишная линия. Виртуальный автомобиль "выезжает" спустя 30 минут после старта и где он вас настигнет, там вы и завершите гонку.
Андрей Тригубенко
Андрей Тригубенко
© Вера Останкова
Андрей Тригубенко приехал из Украины в Казахстан по работе, а когда узнал про благотворительный забег, сразу же зарегистрировался.
– За пять лет активных тренировок пробежал дистанции от 5 километров до 100 километров, – рассказывает Андрей. – Меня влекут большие дистанции, потому что есть время разложить мысли по полочкам. Надеюсь, участие в Wings for Life World Run – это начало моих беговых приключений в Казахстане. В планах зарегистрироваться на полумарафон и "Алматы марафон". В этом забеге я пробежал 10 километров, потому что три месяца не бегал и сейчас набираю форму. Мне очень понравился ивент, тем более у него такие важные цели.
Аида Кошабаева
Аида Кошабаева
© Виктор Магдеев
Аида Кошабаева занимается триатлоном и бег – одна из любимых ее дисциплин. Но так было не всегда.
– Занимаюсь триатлоном пять лет, – говорит Аида. – До того как увлеклась этой дисциплиной была далека от спорта и даже не могла пробежать 20 метров. Сейчас постоянно участвую в соревнованиях и конечно не могла пропустить Wings for Life World Run. Очень необычный забег, единственный в своем роде, рада, что у меня есть опыт участия в нем.
Максим Виноградов
Максим Виноградов
© Виктор Магдеев
– Трасса хорошая, но непростая. Вверх тяжко подниматься, а потом на спуске приходилось постоянно притормаживать, – рассказывает Максим Виноградов. – В общем, в процессе было задействовано все тело. Я сомневался, стоит ли мне принимать участие в забеге. У меня коляска старая, а любой такой заезд добавляет изношенности. Но потом решил, что это новый опыт для меня и решил поучаствовать. Успел проехать два круга пока меня не "поймал" финиш.
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
© Вера Останкова
Благодаря особому формату каждый участник забега мог выбрать свою цель и определить оптимальный темп. Многие бегуны установили личные рекорды. К примеру, Альмир Измайлов планировал пробежать 15 километров, а сумел преодолеть 16 километров.
– Еще в прошлом году хотел пробежать в Wings for Life World Run, но из-за пандемии планы изменились, – отмечает Альмир. – В этот раз пришло уведомление, что будет забег в Парке президента, я сразу зарегистрировался. Бегаю для себя и за рекордами не гонюсь. Было приятно поучаствовать в таком благотворительном проекте. Думаю, в следующем году снова побегу.
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
Wings for Life World Run 2021 в Алматы
© Виктор Магдеев
На площадке, куда прибегали участники, царила особая атмосфера. Все делились впечатлениями, рассказывали, где их "поймал" финиш и с восхищением смотрели на тех, кто продолжал бежать.
Аскар Есеркегенов
Аскар Есеркегенов
© Виктор Магдеев
Аскар Есеркегенов финишировал одним из последних.
– В этом забеге я участвовал второй раз. Первый раз бежал в 2017 году и занял второе место. В этот раз пробежал 20 километров 120 метров, но у меня приложение "заглючило", и пока на официальном сайте ничего не появилось. Я написал в службу поддержки, надеюсь все прояснится. Бегом я начал заниматься семь лет назад и шесть лет активно участвую в различных марафонах. Сейчас готовлюсь к очередному серьезному старту. Бег для меня – медитация. Я бегу и отдыхаю мысленно. Радует, что в последнее время беговая культура в нашей стране и в Алматы развивается. Любителей бега становится больше и это здорово!
Первый забег Wing for Life World Run прошел в 2014 году. С тех пор в нем приняли участие 925 096 человек, все вместе они преодолели 9 034 954 километров и собрали 33,3 миллиона евро.
В этом году старты прошли в 151 стране. Победителем среди мужчин стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 километра. В Казахстане лучший результат показал марафонец Павел Тенцер. Он пробежал 30 километров.
Павел Тенцер
Павел Тенцер
© Фото из личного архива
– Приятно удивлен, что стал победителем в Казахстане, – поделился Павел. – На отметке в 29 километров у меня сел телефон и я думал, что результат не зафиксировался. Спасибо за хорошую новость! Бегом занимаюсь с 2018 года. Я работаю в сфере информационных технологий, поэтому сидячий образ жизни сказался. Появился лишний вес, а вместе с ним отдышка. Бег –самый доступный вид занятий, не требует лишних расходов, и заниматься можно везде. Я стал бегать и теперь не могу остановиться. В моей копилке десять полных марафонов, несколько полумарафонов, забег "Самопревосхождение" – 100 км (ночью), горный марафон IrbisRace 50 км. Про Wings for Life World Run слышал не раз, но вот поучаствовать удалось только в этом году. Я бежал в сосновом бору Аманкарагай недалеко от своего родного поселка Аулиеколь в Костанайской области. На дистанции попал под проливной дождь и промок до нитки, плюс комары покусали, но это того стоило. Бег – это радость, медитация и хорошая форма, поэтому я всех агитирую бегать.
Победительницей Wings for Life World Run с результатом 61, 1 километр стала россиянка Нина Зарина. Бегунья завоевала титул в третий раз подряд. Нина становилась лучшей в 2019 и 2020 годах.
Среди казахстанок победа досталась алматинке Далиде Касымовой, которая пробежала 15 километров.
Далида Касымова на Wings for Life World Run 2021
Далида Касымова на Wings for Life World Run 2021
© Виктор Магдеев
– Сама в шоке, что стала первой, – призналась чемпионка. – Это мой первый опыт участие в забеге Wings for Life World Run. Бегать начала чуть больше года назад. Всю жизнь думала, что бег – не мое, а потом появились лишние килограммы и я стала активно с ними бороться. Опытные спортсмены сказали, что в тысячу раз полезнее, если я надену кроссовки и буду бегать, чем часами заниматься в зале. Я попробовала и мне понравилось. Когда я пробежала свои первые 10 километров, то поняла, что наш организм способен на многое. В этот раз я пробежала 15 километров. При этом не бежала на результат. Мне важно было прочувствовать атмосферу этого старта. Было здорово. Приятно, что стала победительницей среди девушек, потому что я никогда не выигрывала никакие забеги. Мне понравилась концепция этого проекта, поэтому я буду обязательно участвовать в следующем году.
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