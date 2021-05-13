© Andreas Schaad for Wings for Life World Run
Wings for Life World Run 2021 бьет рекорды!
Более 180 тысяч участников со всего мира бежали 9 мая в благотворительном забеге.
Никогда прежде так много людей не бежало одновременно в Wings for Life World Run. В прошедшем воскресном благотворительном забеге участвовало 184 236 бегунов из 151 страны мира. Мы действительно объединились всем миром и бежали ради тех, кто не может. И у нас получилось! Вместе мы собрали 4,1 миллиона евро за счет вступительных взносов и пожертвований, которые будут направлены на исследования травм спинного мозга.
Уникальный формат Wings for Life World Run позволил бегунам – от новичков до опытных ультрамарафонцев, и 837 спортсменам-колясочникам участвовать в забеге вместе ради важного дела.
Бегуны стартовали в одно и то же время в 11.00 UTC, но из разных точек мира, объединенные виртуально приложением Wings for Life World Run. В Казахстане участники начали бежать в 17.00 по времени Нур-Султана.
Благодаря виртуальному формату восьмой международный забег прошел масштабно и зрелищно. Одни участники бежали по залитым солнцем странам Центральной Европы, а у других бегунов на заднем фоне возвышались заснеженные горы. Кто-то бежал в одиночку на рассвете и наслаждался морским бризом вдоль берегов океана. А кто-то проходил дистанцию в компании любопытных зрителей – жирафов в Африке или барашек в Австрии.
С погодой в 151 стране тоже было по-разному: от холодного дождя в Ирландии и Испании до снегопада в Норвегии и жаркой солнечной погоды в Греции. Но никакие погодные условия не остановили нас и вместе мы пробежали 1 566 840,79 км.
Бегуны и спортсмены-колясочники со всего мира преодолели в среднем 12,3 км к тому моменту, когда движущаяся финишная черта настигла их. Но в Wings for Life World Run нет проигравших, потому что каждый считается финишером.
Победителем забега Wings for Life World Run 2021 среди мужчин стал шведский атлет-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 км. Это его третья победа в забеге (он так же становился первым в 2017 и 2018 годах). “Для меня, как для человека с травмой спинного мозга, поистине удивительно и приятно, что тысячи людей решили бежать ради тех, кто не может. Я хочу поблагодарить бегунов со всего мира за то, что вы делаете ради других”, – поделился впечатлениями Арон после забега.
Среди женщин первой вновь стала россиянка Нина Зарина с результатом в 60,2 км. Нина завоевала свой третий титул подряд после побед в 2019 и 2020 годах. Нина бежала в Вашингтоне, используя приложение Wings for Life World Run.
Я хочу сказать спасибо каждому, кто бежал, шел или ехал на коляске вместе с нами 9 мая.
Своими впечатлениями и благодарностями после забега делится генеральный директор некоммерческого фонда Wings for Life Анита Герхардтер: “Мы и мечтать не могли, что в нашем забеге примут участие более 180 000 тысяч человек по всей планете. Я хочу сказать спасибо каждому, кто бежал, шел или ехал на коляске вместе с нами 9 мая. Благодаря вам мы собрали невероятную сумму, чтобы помочь тысячам людям найти средство для лечения травм спинного мозга”.
“Это фантастика, что в эти непростые времена благодаря нашему приложению мы можем проводить такие глобальные забеги как Wings for Life World Run”, – говорит Джон Риджон, генеральный директор World Athletics. “Это луч света для всех бегунов и спортсменов по всему миру. Ждем всех на забеге в следующем году!”
Девятый забег Wings for Life World Run пройдет 8 мая 2022 года. Регистрация уже открыта на официальном сайте и в мобильном приложении на iOS/ Android.