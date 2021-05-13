Wings for Life World Run 2021 бьет рекорды!

Никогда прежде так много людей не бежало одновременно в Wings for Life World Run. В прошедшем воскресном благотворительном забеге участвовало

184 236 бегунов

из 151 страны мира. Мы действительно объединились всем миром и бежали ради тех, кто не может. И у нас получилось! Вместе мы собрали

4,1 миллиона евро

за счет вступительных взносов и пожертвований, которые будут направлены на исследования травм спинного мозга.