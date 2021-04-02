Wings for Life World Run: выбери свою команду
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Бежать вместе интересней! Находи единомышленников, выбирай виртуальную команду и участвуй в благотворительном забеге.
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Мы участвуем в забеге Wings for Life World Run ради тех, кто не может. Но каждый выбирает свой стиль. Может быть ты захочешь бежать в собственном темпе с приложением Wings for Life World Run. Но, возможно, ты ищешь единомышленников и команду, чтобы и мотивации было больше, и бежать вместе было веселей.
Уже сейчас более 2000 виртуальных команд готовятся к благотворительному забегу, который пройдет во всем мире 9 мая 2021 года. Благодаря приложению ты можешь присоединиться к виртуальной команде прямо из своего двора или парка неподалеку!
Ставь цели и выбирай свою команду!
Большие цели
Если ты хочешь добиться больших результатов, то беги вместе с командой Run with the Flow под началом знаменитого ультрамарафонца Флориана Нойшвандера. Флориан, мировой рекордсмен на велодорожке, вместе с командой уже пробежал 106 551 км с 2016 года и планируют снова, к слову, шестой год подряд, победить в категории "Командная дистанция".
Также ты можешь присоединиться к команде Red Bull USA & Canada, благодаря которой забег Wings for Life World Run собирает наибольшую сумму благотворительных взносов. Чем больше взносов получится собрать, тем больше шансов помочь людям с травмами спинного мозга и позвоночника.
В этом году команда, в которой уже 1800 бегунов, поставила себе супер-цель: собрать рекордную сумму в 100 000 долларов. Присоединяйся к ним и помоги поставить рекорд по благотворительным взносам.
Большое веселье
Если ты хочешь совместить бег и веселье, то вступай в команду On the Move – "одну из самых больших и самых веселых, сумасшедших и жизнерадостных команд в Польше". Как говорят сами ребята из On the Move: "Если ты ищешь новых друзей, замечательных людей и крутых эмоций – эта команда для тебя!".
Большие имена
Хочешь бежать вместе с известными атлетами? Легко! Выбирай забег вместе со звездой австрийского хоккея Томасом Раффлем и ветераном немецкого футбола Вольфгангом "Ковальски" Майром. Для всех тех, кто зарегистрируется в команде Raffl/Kowalski до 21 апреля, есть шанс получить футболку с тематикой Wings for Life, разработанную Майром и которую носят Раффл и другие игроки EC Red Bull Salzburg.
Большая подготовка
Командный дух хорош не только для мотивации, но и для поддержки во время тренировок. Присоединяйся к команде Suunto, где тебе поможет в подготовке капитан и легенда ультрамарафонов – Райан Сандес. На борту тебя также будут ждать звезда маунтинбайка Эмиль Йоханссон и культовый пилот парапланеризма Пауль Гушльбауэр.
Большое уважение
#TeamEuroSpine – команда, которую создало Европейское сообщество исследований позвоночника. В него входят лучшие медицинские эксперты в области изучения травм позвоночника и его лечения. Но чтобы присоединиться к нему, тебе не нужно быть гением медицины или гражданином ЕС. Как говорят в #TeamEuroSpine: "Мы хотим, чтобы больше людей по всему миру узнало о нашей благотворительной организации и рады принять в нашу команду всех желающих!".
Большая мотивация
Многие участники забега создавали команды, вдохновляясь примером своих близких и любимых. Так Ванесса Навас-Лирс из Венесуэлы "ненавидит" бегать, но основала #ICANMOVE из-за своего брата Сезара. Брат Ванессы был парализован до самой шеи, но несмотря на это продолжает любить жизнь и учиться чему-то новому. Сезар был талантливым студентом в машиностроении, а сейчас начал карьеру в цифровой анимации, чем вдохновил Ванессу.
"Он всегда доказывает, что несмотря ни на что, вы можете изменить мир, раздвинуть границы, добиться того, за что боретесь, следовать своим мечтам. Он может, и мы тоже можем", – подчеркивает Ванесса. "Wings for Life World Run поддерживает исследования спинного мозга и помогает людям во всем мире расширить свои возможности и достичь чего-то большего!"
Все взносы и пожертвования в 100% размере идут напрямую на исследования травм спинного мозга. Поэтому твоя виртуальная команда не обязательно должна быть большой, чтобы заниматься этим важным делом. Твое участие – это уже большой вклад на благо тех, кто не может бежать. Заходи на сайт Wings for Life World Run, чтобы присоединиться к любой команде или создать свою.