Wings for Life World Run: выбери свою команду

Мы участвуем в забеге

ради тех, кто не может. Но каждый выбирает свой стиль. Может быть ты захочешь бежать в собственном темпе с

. Но, возможно, ты ищешь единомышленников и команду, чтобы и мотивации было больше, и бежать вместе было веселей.