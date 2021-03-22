Nauryz Freerunning с Александром Титаренко © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

В Казахстане говорят: "Попробовав в первый раз наурыз-коже, нужно загадать желание, и оно обязательно исполнится". Александр решил убедиться в этом и приехал в южную столицу, чтобы отведать традиционное казахское угощение, которое подают на Наурыз. Попав на ярмарку, атлет совсем забыл о том, что его ждут на обед в праздничной юрте.

Nauryz Freerunning с Александром Титаренко © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Nauryz Freerunning с Александром Титаренко © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Атлету Red Bull пришлось прокладывать свой маршрут очень экстремальным путем, выполняя по дороге сальто, флипы и прыжки с большой высоты.

Удастся ли Александру Титаренко успеть на наурыз-коже? Об этом вы узнаете из нового видео Red Bull.

– Как трейcер я первый раз в Казахстане, но лет пять назад я был у вас с цирковой труппой с номером "Акробатический баскетбол". Это еще та история, – смеется Александр. – В тот приезд мне больше всего запомнилась ваша столица. Именно фотографиями высоких и красивых зданий в Астане, , меня и заманил друг в этот проект. Он хотел поработать с цирковой командой в Казахстане и позвал меня. Мы объехали много городов, это было настоящее приключение.

Nauryz Freerunning с Александром Титаренко © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

– В Астану попали?

– Да. Погуляли, нафотографировались. Меня город впечатлил своими красивыми зданиями.

Nauryz Freerunning с Александром Титаренко © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Александру Титаренко 26 лет из них 15 лет он занимается паркуром, фриранингом и трикингом. Первый свой трюк – сальто вперед сделал в 11 лет и с тех пор не может остановиться. Атлет всегда в движении. В 2017 году никому неизвестный тогда трейсер произвел настоящий фурор на чемпионате Red Bull Art of Motion в Греции. Он не только набрал больше всего очков, но и забрал приз в номинации "Лучший трюк". В 2020 году Александр был занесен в Книгу рекордов Украины – он исполнил прыжок tunnel flip на расстояние более пяти метров между двумя двигающимися автовозами.

– Когда мне предложили принять участие в съемках видео, посвященного Наурызу, я немного сомневался. Даже подумал: всего минута, трюков мало, что это за проект такой? – признался атлет. – Но мне всегда интересен новый опыт, поэтому я прилетел в Алматы. Когда начались съемки, я увидел очень высокий уровень и действительно не пожалел. Я работал с каскадерами известной международной команды Nomad Stunts. Они в этом году взяли каскадерский "Оскар" – это очень круто. Ребята впечатлили своим профессионализмом.

Жайдарбек Кунгужинов - основатель и руководитель Nomad Stunts © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

– Это наш первый опыт совместной работы с атлетом Red Bull, – рассказывает основатель и руководитель Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов . – Специально для Александра предложил несколько трюков с лошадьми. К примеру, он впервые делал кувырок под лошадью и сальто над лошадью. Мы сначала трюк отработали с нашим каскадером, потом показали Саше, и он сразу сделал. Работать с животными непросто, но Александр молодец, все схватывал на лету.

Александр Титаренко в Алматы © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

– С лошадьми я действительно выполнял трюки впервые, и был определенный страх, ведь реакцию животного предсказать нельзя, – отмечает Александр Титаренко. – Когда делал сальто через лошадь, она немного отошла в сторону и я задел спиной седло. Хорошо, что отделался простой царапиной. Так же я делал сальто с башни, и каскадеры Nomad Stunts меня страховали на приземлении. Это был необычный опыт падения. Первый раз, когда летел, было немного страшно, но во второй раз я просто кайфанул.

Режиссером ролика выступил известный казахстанский клипмейкер и видеоблогер Жандос Кахар .

Жандос Кахар © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

– Это был своего рода челлендж – совместить динамичную съемку экстрима и атрибутику нашего национального праздника, – рассказывает Жандос. – В целом, мне хотелось показать атлета в непривычной для него среде и при этом сделать акцент на наших традициях гостеприимства. Работать с Александром было очень комфортно! Он отлично смотрится в кадре и отработал все трюки на высшем уровне. Ну, и наверное, за свой высотный прыжок с башни он переживал меньше всех, хотя для съемочной команды именно прыжок был самой волнительной сценой. Очень страшно наблюдать за тем, как человек без какой-либо страховки просто прыгает в бездну. Самым сложным было бежать наперегонки со временем и погодой, так как у нас был только один съемочный день. А когда ты видишь, что у тебя на глазах садится солнце, тут то и начинается настоящий экстрим. В общем, как и Саша, мы тоже пытались успеть вовремя. Мы задействовали шесть камер, отработали очень слажено, отсняли все, что хотели. Спасибо всей команде за работу и креатив. Этот проект стал совершенно новым опытом для меня, – у нас получилась настоящая творческая коллаборация.

Украинский атлет на съемках в Алматы © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Александр Титаренко назвал участие в проекте лучшим приключением.

– У меня ощущение, что я снялся в настоящем художественном фильме! Спасибо за гостеприимство, в Казахстане очень классно, я очень надеюсь, что скоро вернусь к вам с новыми проектами! – отметил атлет.