Как реализовать и презентовать идею? Узнай на воркшопах Red Bull Basement!

Red Bull Basement – это глобальный проект для студентов-новаторов, которые не боятся бросить вызов привычному порядку вещей и хотят сделать мир лучше с помощью технологий.
В Red Bull Basement мы считаем, что инновации начинаются там, где человек перестает принимать правило – так есть, потому что так было всегда. Поэтому оглянись вокруг себя и посмотри, что ты можешь изменить уже сегодня.
Своей инновационной идеей ты можешь поделиться на сайте проекта Red Bull Basement путем подачи заявки. Для подачи заявки расскажи о своей идее в 60-секундном видео на английском языке или на русском/казахском языке с английскими субтитрами.
С 25 октября по 2 ноября жюри выберет идею одной команды, которая представит страну на Глобальном финале в Стамбуле. Судьи будут принимать решение, исходя из следующих критериев: практическая осуществимость идеи, степень ее влияния, креативность, количество голосов, отданных за идею на этапе приема заявок.
Рассказываем о наших экспертах, которые будут оценивать твою идею:
1. Айсана Ашим – основательница The Village Казахстан, MASA Media, Batyr Jamal
Журналистка, предпринимательница и гражданская активистка. В 25 лет создала свое первое независимое СМИ. До этого работала журналисткой, редакторкой и главной редакторкой в различных казахстанских изданиях. Проходила стажировку в Apartment Therapy (Нью-Йорк) и Meduza (Рига). Запустила собственный курс “Маленькое медиа, большое дело”, где рассказывает о том, как строить и развивать медиа.
2. Алёна Ткаченко – CEO Nommi, Forbes 30 under 30 Asia
Основательница хардверной компании Nommi, работающей на казахстанском и американском рынках. Учредитель фонда StudyCS, занимающегося развитием Computer Science и Digital Literacy в Казахстане. Интересуется инфраструктурными проектами, образованием, AI этикой и культурой Центральной Азии.
3. Николай Мазенцев – Co-Founder, CEO Chocofamily + Choco Ecosystem
Окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ в Москве. В Алматы переехал в 2012 году и организовал компанию Chocotravel. В данный момент является CEO Chocofamily и председателем правления Ironman.
Но прежде чем подать заявку, нужно понять, как можно реализовать и презентовать идею. Если ты задаешься этими же вопросами или ищешь вдохновение, то в рамках проекта Red Bull Basement мы проведем серию воркшопов, где эксперты в различных областях поделятся своим опытом. Обрати внимание, что для участия в воркшопах необходима регистрация.
Расписание воркшопов:
1. OYU LIVE: от идеи до реализации
Два сезона, двадцать пять эпизодов и более двух миллионов просмотров. Ворвавшись в казахстанское медиапространство в начале 2021 года, проект OYU LIVE сразу стал знаковым. Новые выпуски, равно как и live-выступления артистов, ждут, репостят в соцсетях и еще долго обсуждают на встречах с друзьями.
На воркшопе основатели OYU LIVE расскажут о том, как они смогли реализовать проект, который все мы ждали почти 30 лет.
Когда: 11 октября 2021 года, 16:00-18:00
Где: SmArt.Point, ул. Байзакова, 280, г. Алматы
2. Brave Talents и Brave Engineering: от развития талантов до разработки технологий
Начав работать в сфере SMM, создатель компании Brave Talents и Brave Engineering Алмас Жали занялся социально важным проектом – разработкой технологии по искусственному увеличению осадков в засушливые сезоны. Проблема более чем актуальна: по прогнозам, до 2040 года в Казахстане нехватка воды достигнет уровня 50%, уже сейчас в нашей стране сокращается количество посевных полей из-за недостатка воды для полива.
На воркшопе Алмас Жали расскажет, как масштабировать бизнес, совместить два совершенно разных направления работы и добиться успеха в каждом.
Когда:12 октября 2021 года, 18:30-20:30
Где: Almaty Managment University, ул. Розыбакиева, 227, г. Алматы
3. Как убедительно презентовать свою идею?
По данным исследований, почти 40% студентов боятся публичных выступлений. Если тебе знакомо это волнительное чувство, когда сложно сконцентрироваться, собрать мысли воедино и связно сформулировать мысль, – регистрируйся на воркшоп Аскара Аманбаева.
Аскар Аманбаев, сертифицированный коуч и эксперт по личному бренду, поможет тебе найти свои сильные стороны, избавиться от страхов публичных выступлений и научит успешно презентовать идеи и проекты.
Когда: 15 октября 2021 года, 17:00-19:00
Где: Университет “Туран”, ул. Сатпаева, 16, г. Алматы
4. McDonald’s в Казахстане: цифровые технологии и автоматизация процессов
Помнишь очереди в первые казахстанские рестораны McDonald's? Смотрел фильм “Основатель” и в выходной нет-нет да заказываешь «биг тейсти-комбо»? Тогда тебе будет интересно узнать, какие технологические решения использует крупнейшая в мире корпорация с годовым оборотом 35 миллиардов долларов, чтобы оставаться лидером на рынке фастфудов.
Когда: 18 октября 2021 года, 15:30-17:30
Где: Caspian University, пр. Достык, 85а, г. Алматы
5. Перспективы развития шеринг-технологий в Казахстане: опыт компании Anytime
Разработчики шеринговых сервисов утверждают, что за их продуктами будущее. Релевантен ли этот тезис для Казахстана? Как с помощью шеринга решить вопросы доступности и реализовать проекты в рамках развития “умных городов”? Будем разбираться вместе на воркшопе от генерального директора компании Anytime Георгия Битадзе.
Когда: 20 октября 2021 года, 18:00-20:00
Где: Казахстанско-Немецкий университет, ул. Курмангазы, 46а, г. Алматы
Более подробно о наших экспертах и спикерах можно узнать на сайте проекта Red Bull Basement.