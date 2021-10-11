Как реализовать и презентовать идею? Узнай на воркшопах Red Bull Basement!

Но прежде чем подать заявку, нужно понять, как можно реализовать и презентовать идею. Если ты задаешься этими же вопросами или ищешь вдохновение, то в рамках проекта Red Bull Basement мы проведем серию воркшопов, где эксперты в различных областях поделятся своим опытом.

Обрати внимание, что для участия в воркшопах необходима регистрация.